Το smoothie που «ξυπνάει» τον εγκέφαλο σε 5 λεπτά

Ένα θρεπτικό smoothie που συνδυάζει αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες και βιταμίνες, προσφέροντας φυσική ενέργεια και συγκέντρωση.

Αυτό το smoothie συνδυάζει μούρα, πράσινα φυλλώδη λαχανικά και υγιεινά λιπαρά για ένα θρεπτικό ξεκίνημα της ημέρας σας. Οι φράουλες και το σπανάκι προσφέρουν αντιοξειδωτικά, ενώ το βούτυρο κάσιους και οι σπόροι κάνναβης δίνουν κρεμώδη υφή και μεγαλύτερη διάρκεια κορεσμού. Είναι γεμάτο με υγιεινά λιπαρά για τον εγκέφαλο, αντιοξειδωτικά, πρωτεΐνη, βιταμίνες και μέταλλα.

Η γλυκύτητά του προέρχεται φυσικά από την μπανάνα και τους χουρμάδες, που επίσης προσφέρουν φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και σύνθετους υδατάνθρακες που δίνουν ενέργεια. Η μπανάνα, το γάλα αμυγδάλου, το βούτυρο κάσιους και οι σπόροι κάνναβης δίνουν μια εξαιρετικά κρεμώδη υφή, ενώ ο πάγος προσθέτει δροσιά και όγκο. Οι φράουλες και το σπανάκι ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τη διατροφική αξία, προσφέροντας προστασία στον εγκέφαλο. Αυτό είναι ένα πολύ θρεπτικό πρωινό “on the go”.

Συμβουλές

Χρησιμοποίησε ώριμη μπανάνα (μαλακή, με καφέ κηλίδες) για περισσότερη φυσική γλυκύτητα.

Αν οι χουρμάδες είναι ξηροί, μούλιασέ τους σε ζεστό νερό για 5–10 λεπτά πριν το μπλέντερ για πιο βελούδινο αποτέλεσμα.

Για πιο παχύρρευστη υφή, μείωσε λίγο το γάλα αμυγδάλου.

Για πιο ρευστή υφή, πρόσθεσε λίγο επιπλέον γάλα.

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Σημειώσεις διατροφής

Οι φράουλες έχουν συνδεθεί με καλύτερη γνωστική λειτουργία, καθώς προστατεύουν τα εγκεφαλικά κύτταρα και βελτιώνουν την επικοινωνία μεταξύ τους. Η τακτική κατανάλωσή τους μπορεί επίσης να μειώσει τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ. Η βιταμίνη C που περιέχουν ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.

που περιέχουν ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Οι μπανάνες προσφέρουν φυτικές ίνες που υποστηρίζουν το έντερο, το οποίο συνδέεται άμεσα με την υγεία του εγκεφάλου. Είναι επίσης πηγή καλίου που βοηθά στη ρύθμιση της πίεσης και στην υγεία της καρδιάς.

Το σπανάκι περιέχει αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες, κάλιο και βιταμίνες A , C και K . Τα νιτρικά του μετατρέπονται σε μονοξείδιο του αζώτου, που βελτιώνει τη ροή του αίματος, ακόμη και προς τον εγκέφαλο.

, και . Τα νιτρικά του μετατρέπονται σε μονοξείδιο του αζώτου, που βελτιώνει τη ροή του αίματος, ακόμη και προς τον εγκέφαλο. Οι σπόροι κάνναβης είναι πλούσιοι σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και αντιοξειδωτικά που μειώνουν τη φλεγμονή και προστατεύουν τα κύτταρα από οξειδωτικό στρες. Επίσης προσφέρουν φυτική πρωτεΐνη και φυτικές ίνες. Το ίδιο ισχύει και για το βούτυρο κάσιους, που παρέχει καλά λιπαρά και συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης.

Υλικά

1 μικρή κατεψυγμένη μπανάνα, σε φέτες

1 φλιτζάνι φράουλες κομμένες

1 φλιτζάνι baby σπανάκι

1 φλιτζάνι ανάλατο γάλα αμυγδάλου

1 φλιτζάνι παγάκια

2 κουταλιές της σούπας βούτυρο κάσιους

2 κουταλιές της σούπας σπόροι κάνναβης

2 χουρμάδες, χωρίς κουκούτσι

Εκτέλεση

Βάζουμε στο μπλέντερ τη μπανάνα, τις φράουλες, το σπανάκι, το γάλα αμυγδάλου, τον πάγο, το βούτυρο κάσιους, τους σπόρους κάνναβης και τους χουρμάδες. Χτυπάμε μέχρι να γίνει λείο το μείγμα, περίπου 30 δευτερόλεπτα. Μοιράζουμε σε 2 ποτήρια και σερβίρουμε αμέσως.