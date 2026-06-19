Fajitas όπως στο Μεξικό: Απλή και γρήγορη συνταγή για τέλειο αποτέλεσμα

Ζουμερό κοτόπουλο και μοσχάρι με πιπεριές, αρωματική μαρινάδα και τορτίγιες για ένα αυθεντικό tex-mex αποτέλεσμα που θα εντυπωσιάσει σε κάθε τραπέζι.

Τα fajitas είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αγαπημένα πιάτα της tex-mex κουζίνας, που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο απλότητα, ένταση γεύσης και δημιουργικότητα στο σερβίρισμα. Πρόκειται για ένα πιάτο που βασίζεται σε λωρίδες κρέατος, συνήθως μοσχάρι ή κοτόπουλο, οι οποίες μαγειρεύονται μαζί με πολύχρωμες πιπεριές και αρωματικά μπαχαρικά, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα γεμάτο άρωμα και ισορροπία. Η ιδιαιτερότητά τους δεν βρίσκεται μόνο στη γεύση, αλλά και στον τρόπο κατανάλωσης, καθώς σερβίρονται μέσα σε μαλακές τορτίγιες, τις οποίες ο καθένας γεμίζει και τυλίγει όπως επιθυμεί.

Είναι ένα πιάτο που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές παγκοσμίως, κυρίως γιατί συνδυάζει την άνεση του street food με την αίσθηση ενός ολοκληρωμένου, χορταστικού γεύματος. Παράλληλα, τα fajitas είναι ιδανικά για κοινωνικές περιστάσεις, όπως ένα δείπνο με φίλους ή ένα χαλαρό τραπέζι στο σπίτι, αφού το στήσιμο στο τραπέζι και η διαδικασία του γεμίσματος της τορτίγιας κάνουν το φαγητό πιο διαδραστικό και ευχάριστο.

Η παρασκευή τους μπορεί να φαίνεται εντυπωσιακή, όμως στην πραγματικότητα είναι αρκετά εύκολη, με βασικά βήματα τη σωστή μαρινάδα του κρέατος, το σωστό σοτάρισμα των λαχανικών και το γρήγορο ψήσιμο σε δυνατή φωτιά για να διατηρηθούν οι γεύσεις ζωντανές και ζουμερές. Γι’ αυτό και οι fajitas αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή για όσους θέλουν κάτι γευστικό, χορταστικό και ταυτόχρονα εύκολο στην προετοιμασία.

Υλικά

Για τη μαρινάδα

1 λίτρο και 1/2 μπύρα

Ψιλοκομμένος φρέσκος κόλιανδρος

1 λάιμ

Για το κρέας

400 γρ. μοσχαρίσιο φιλέτο

400 γρ. στήθος κοτόπουλου

1 κρεμμύδι

1 κίτρινη πιπεριά

1 κόκκινη πιπεριά

2 κουταλιές σάλτσα Worcestershire

1 πρέζα κύμινο σε σκόνη

1 λάιμ

4 κουταλιές ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Για το σερβίρισμα / σύνθεση

8 τορτίγιες

Sour cream (ξινή κρέμα)

Γουακαμόλε

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Εκτέλεση

Κόβουμε το μοσχάρι και το κοτόπουλο σε λωρίδες όχι πολύ λεπτές. Τις τοποθετούμε σε ένα ταψί και τις αφήνουμε να μαριναριστούν για τουλάχιστον 2 ώρες μέσα στη μπύρα, αρωματισμένη με τον χυμό από το λάιμ και μια χούφτα ψιλοκομμένο κόλιανδρο. Αφού περάσει ο χρόνος της μαρινάδας, σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι κομμένο σε λεπτές λωρίδες (julienne) μαζί με τις πιπεριές κομμένες σε λωρίδες. Προσθέτουμε το κρέας και σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά. Ύστερα αρωματίζουμε με τη σάλτσα Worcestershire, τον χυμό λάιμ, το κύμινο, αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύουμε και συνεχίζουμε το μαγείρεμα σε μέτρια φωτιά μέχρι να γίνει το κρέας.

Όταν είναι έτοιμο, προχωράμε στη σύνθεση των fajitas. Ζεσταίνουμε ελαφρώς τις τορτίγιες, μία-μία, σε αντικολλητικό τηγάνι ώστε να γίνουν πιο εύκαμπτες για τύλιγμα. Αλείφουμε με λίγη sour cream, προσθέτουμε μια κουταλιά γουακαμόλε και από πάνω βάλτε το κρέας με τις πιπεριές. Τυλίγουμε τις άκρες της τορτίγιας προς τα μέσα ώστε να κλείσει το περιεχόμενο. Αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε λίγο ακόμα φρέσκο κόλιανδρο πριν το τύλιγμα. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να ετοιμάσουμε όλα τα fajitas και σερβίρουμε. Καλή απόλαυση.