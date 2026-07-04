Αυτά τα ζυμαρικά με σολομό και κολοκυθάκια είναι ό,τι πιο γρήγορο και κρεμώδες θα φτιάξεις

Ένα γρήγορο και απολαυστικό πιάτο ζυμαρικών με σολομό και κολοκυθάκια που συνδυάζει γεύση, απλότητα και κρεμώδη υφή.

Τα ζυμαρικά με σολομό και κολοκυθάκια αποτελούν μια από τις πιο δημοφιλείς και γρήγορες ιταλικές συνταγές ζυμαρικών, ιδανική για μεσημεριανό ή βραδινό γεύμα. Συνδυάζουν την έντονη γεύση του καπνιστού σολομού με τη φρεσκάδα των κολοκυθιών και την κρεμώδη υφή της σάλτσας, δημιουργώντας ένα ισορροπημένο και χορταστικό πιάτο.

Πρόκειται για μια εύκολη συνταγή ζυμαρικών με σολομό που παρασκευάζεται σε λίγα λεπτά και δεν απαιτεί ιδιαίτερες μαγειρικές δεξιότητες, γεγονός που την καθιστά ιδανική επιλογή για καθημερινά γεύματα. Η προσθήκη κρέμας γάλακτος και αρωματικού Brandy ενισχύει τη γεύση και δίνει στη σάλτσα πιο πλούσια και βελούδινη υφή. Η συγκεκριμένη συνταγή αποτελεί δημοφιλή επιλογή για όσους αναζητούν γρήγορες συνταγές ζυμαρικών με ψάρι, εύκολες συνταγές με σολομό ή ιδέες για κρεμώδη ζυμαρικά στο σπίτι.

Υλικά

320 γρ. ζυμαρικά

Για τα κολοκυθάκια

300 γρ. κολοκυθάκια

1 σκελίδα σκόρδο

Ελαιόλαδο όσο χρειαστεί

Αλάτι όσο χρειαστεί

Πιπέρι όσο χρειαστεί

Για τη σάλτσα με σολομό

200 γρ. καπνιστός σολομός

1 σκελίδα σκόρδο

4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

100 γρ. Brandy

15 γρ. συμπυκνωμένος πελτές ντομάτας

200 γρ. φρέσκια κρέμα γάλακτος

Αλάτι όσο χρειαστεί

https://www.soniaperonaci.it

Εκτέλεση

Πλένουμε τα κολοκυθάκια, αφαιρούμε τις άκρες και τα κόβουμε στη μέση κατά μήκος. Στη συνέχεια τα κόβουμε σε λεπτές φέτες περίπου 2 mm. Σε ένα τηγάνι προσθέτουμε το ελαιόλαδο και το σκόρδο κομμένο στη μέση και το αφήνουμε να ζεσταθεί ελαφρώς μέχρι να αρωματίσει το λάδι. Προσθέτουμε τα κολοκυθάκια, αλάτι και πιπέρι και τα σοτάρουμε για λίγα λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς αλλά να παραμείνουν τραγανά. Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφαιρούμε το σκόρδο.

Παρασκευή σάλτσας σολομού: Σε νέο τηγάνι βάζουμε ελαιόλαδο και σκόρδο και το αφήνουμε να αρωματίσει. Προσθέτουμε τον καπνιστό σολομό χοντροκομμένο και τον σοτάρουμε για περίπου 5 λεπτά ανακατεύοντας. Σβήνουμε με το Brandy και αφήνουμε να εξατμιστεί πλήρως το αλκοόλ. Στη συνέχεια προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας και την κρέμα γάλακτος και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί η σάλτσα. Μόλις αρχίσει να σιγοβράζει η κρέμα, προσθέτουμε τα κολοκυθάκια και ανακατεύουμε απαλά. Διορθώνουμε το αλάτι αν χρειάζεται. Βράζουμε τα ζυμαρικά σε αλατισμένο νερό και τα σουρώνουμε al dente. Τα προσθέτουμε στη σάλτσα και ανακατεύουμε σε δυνατή φωτιά για 1 λεπτό. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο νερό από τα ζυμαρικά για πιο βελούδινη υφή. Σερβίρουμε αμέσως.

Παραλλαγές συνταγής

Light εκδοχή: Αντικατάστησε την κρέμα γάλακτος με γιαούρτι ή φυτική κρέμα για πιο ελαφρύ αποτέλεσμα.

Χωρίς αλκοόλ: Αντί για Brandy μπορείς να χρησιμοποιήσεις χυμό λεμονιού ή λίγο ζωμό λαχανικών.

Με ζυμαρικά ολικής: Αυξάνει τις φυτικές ίνες και κάνει το πιάτο πιο θρεπτικό.

Vegan εκδοχή: Αντικατέστησε τον σολομό με καπνιστό tofu και την κρέμα με φυτική εναλλακτική.

Με λεμόνι: Προσθήκη ξύσματος λεμονιού στο τέλος για πιο φρέσκο αποτέλεσμα.

Περισσότερα λαχανικά: Μπορούν να προστεθούν σπανάκι, αρακάς ή σπαράγγια.

Με τυρί: Μια κουταλιά Philadelphia ή ρικότα δίνει πιο κρεμώδη υφή.

Συντήρηση

Η ήδη μαγειρεμένη πάστα με σολομό και κολοκυθάκια μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο σε αεροστεγές δοχείο για 1–2 ημέρες. Πριν το σερβίρισμα, ζεσταίνεται σε τηγάνι με λίγο γάλα ή νερό για να ανακτήσει την κρεμώδη υφή της. Τα κολοκυθάκια και η σάλτσα σολομού μπορούν να προετοιμαστούν ξεχωριστά και να διατηρηθούν στο ψυγείο έως 2 ημέρες. Τα ζυμαρικά μπορούν επίσης να διατηρηθούν με λίγο ελαιόλαδο για να μην κολλήσουν. Η κατάψυξη της ολοκληρωμένης συνταγής δεν συνιστάται λόγω της κρέμας γάλακτος. Μπορεί όμως να καταψυχθεί μόνο η σάλτσα (χωρίς κρέμα) για έως 1 μήνα.