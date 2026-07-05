Μαριναρισμένος σολομός με πορτοκάλι και άνηθο - Γκουρμέ αποτέλεσμα χωρίς κόπο

Μια εύκολη συνταγή μαριναρισμένου σολομού με πορτοκάλι και άνηθο, ιδανική για εντυπωσιακό αλλά απλό γεύμα στο σπίτι.

Ο μαριναρισμένος σολομός είναι μια τεχνική παρασκευής που ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των “cured fish” και βασίζεται στη χρήση αλατιού και ζάχαρης για τη σταδιακή αφυδάτωση και ωρίμανση του ψαριού. Το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς μια μέθοδος συντήρησης, αλλά μια γαστρονομική διαδικασία που μεταμορφώνει την υφή και ενισχύει τη φυσική γεύση του σολομού.

Πρόκειται για μια συνταγή που συναντάται συχνά στη σκανδιναβική και μεσογειακή κουζίνα, με παραλλαγές που περιλαμβάνουν αρωματικά όπως εσπεριδοειδή, άνηθο και πιπέρι. Ο συνδυασμός αλατιού και ζάχαρης συμβάλλει στην εξισορρόπηση της γεύσης, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πιο συμπαγές και “βελούδινο” αποτέλεσμα στην υφή. Η τεχνική αυτή απαιτεί χρόνο και σωστή θερμοκρασία, αλλά το τελικό αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται από έντονη καθαρότητα γεύσης και υψηλή γαστρονομική αξία, καθιστώντας τον μαριναρισμένο σολομό ιδανική επιλογή για πιο εκλεπτυσμένες προετοιμασίες.

Υλικά

1 kg φιλέτο φρέσκου σολομού καθαρισμένο με δέρμα

120 γρ. χοντρό αλάτι

80 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη

1 ξύσμα πορτοκαλιού

10 γρ. άνηθος

10 γρ. ροζ πιπέρι σε κόκκους

Για τη σάλτσα

500 γρ. γιαούρτι

300 γρ. αγγούρι

Μαύρο πιπέρι τριμμένο όσο χρειάζεται

Αλάτι όσο χρειάζεται

Ξύσμα ενός λεμονιού

1 σκελίδα σκόρδο

magnific

Εκτέλεση

Για να ετοιμάσουμε αυτόν τον σολομό χρειάζεται σωστή οργάνωση αρκετές ημέρες πριν. Αφού πάρουμε το φιλέτο, αφαιρούμε τα κόκαλα αλλά αφήνουμε το δέρμα. Στη συνέχεια τον καταψύχουμε: ιδανικά στους -18°C για 3–4 ημέρες. Εναλλακτικά μπορείτε να ζητήσετε από τον ιχθυοπώλη ήδη καταψυγμένο φιλέτο. Πριν τη διαδικασία, τον τοποθετούμε σε σακούλα τροφίμων ή τον τυλίγουμε καλά με μεμβράνη.

Αφού αποψυχθεί, τοποθετούμε τον σολομό σε σχάρα πάνω από ταψί ώστε να στραγγίζουν τα υγρά. Παράλληλα, ετοιμάζουμε το μείγμα μαρινάδας: Σε πολυκόφτη προσθέτουμε το αλάτι και τη ζάχαρη και χτυπάς μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέτουμε το ξύσμα πορτοκαλιού και ανακατεύουμε ξανά. Απλώνουμε το μείγμα σε όλη την επιφάνεια του σολομού, τον καλύπτουμε με μεμβράνη και τον αφήνουμε στο ψυγείο για 9–12 ώρες. Μετά το πέρας του χρόνου, ξεπλένουμε τον σολομό κάτω από τρεχούμενο νερό και τον στεγνώνουμε καλά με απορροφητικό χαρτί. Στη συνέχεια προσθέτουμε άνηθο ψιλοκομμένο και ροζ πιπέρι.

Η σάλτσα: Σε ένα μπολ αναμειγνύουμε το γιαούρτι με το αγγούρι, το οποίο έχουμε καθαρίσει και κόψει σε μικρούς κύβους. Προσθέτουμε το σκόρδο, το αλάτι, το πιπέρι και το ξύσμα λεμονιού και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Σημβουλές

Η αναλογία αλατιού και ζάχαρης είναι σημαντική: Για κάθε 1 κιλό σολομού χρησιμοποιείται περίπου 60% αλάτι και 40% ζάχαρη. Η αναλογία αυτή πρέπει να προσαρμόζεται αναλόγως του βάρους. Ο μαριναρισμένος σολομός διατηρείται στο ψυγείο: Έως 3 ημέρες σε αεροστεγές δοχείο ή ως 3 μήνες σε περίπτωση συσκευασίας vacuum. Δεν συνιστάται η επανακατάψυξη. Η σάλτσα μπορεί να ετοιμαστεί λίγες ώρες πριν το σερβίρισμα.