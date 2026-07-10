Το πιο λαχταριστό ρολό κρέπας με κολοκυθάκια και τυριά

Ένα διαφορετικό πρώτο πιάτο με βελούδινη γέμιση, λιωμένα τυριά και χρυσαφένια κρούστα που θα εντυπωσιάσει τους πάντες.

Το ρολό κρέπας είναι ένα από εκείνα τα πιάτα που φέρνουν αμέσως στο τραπέζι μια αίσθηση γιορτής: Μαλακό και κρεμώδες είναι ιδανικό όταν θέλετε να σερβίρετε ένα διαφορετικό πιάτο, που όμως παραμένει οικείο και αγαπημένο. Ανήκει φυσικά στη μεγάλη οικογένεια των ζυμαρικών φούρνου, δίπλα σε πιο κλασικές παρασκευές όπως τα λαζάνια μπολονέζ ή σε πιο εποχιακές εκδοχές, όπως τα λαζάνια με πέστο, σπαράγγια και βραστά αυγά. Ωστόσο, διατηρεί τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα, χάρη στην πιο απαλή και ντελικάτη υφή του.

Είναι μια πρόταση που λειτουργεί εξαιρετικά και όταν αναζητάτε μια εναλλακτική στις κλασικές αλμυρές πίτες ή στα συνηθισμένα ζυμαρικά φούρνου. Αν αγαπάτε τα κρεμώδη και «τυρένια» πιάτα, θα βρείτε σε αυτή τη συνταγή την ίδια αίσθηση άνεσης που προσφέρουν τα κανελόνια με ρικότα και σπανάκι ή πιο πλούσιες εκδοχές λαζανιών, όπως εκείνα με αγκινάρες, μορταδέλα και παρμεζάνα. Αν αναρωτιέστε πώς να ετοιμάσετε το ρολό κρέπας που θα είναι μαλακό στο εσωτερικό και όμορφα ροδοψημένα εξωτερικά, αυτή είναι η κατάλληλη συνταγή.

Υλικά

Για τις κρέπες

2 μεσαία αυγά

1 κρόκος αυγού

280 γρ. πλήρες γάλα

140 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 πρέζα αλάτι

60 γρ. βούτυρο + επιπλέον 60 γρ. για το τηγάνι κρέπας

Για τη γέμιση

450 γρ. ρικότα αγελάδας

1 μεσαίο αυγό

600 γρ. κολοκυθάκια

50 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

50 γρ. τριμμένο πεκορίνο romano

200 γρ. έμενταλ

10 γρ. φύλλα βασιλικού

1 ματσάκι μαϊντανό

1 σκελίδα σκόρδο

50 γρ. ελαιόλαδο

Λίγο τριμμένο μοσχοκάρυδο

Αλάτι όσο χρειάζεται

Πιπέρι όσο χρειάζεται

Για το γκρατινάρισμα

40 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

60 γρ. βούτυρο

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Εκτέλεση

Για τις κρέπες: Για να ετοιμάσουμε το ρολό κρέπας βάζουμε σε ένα μπολ το γάλα, τα αυγά, το λάδι και το αλάτι και ανακατέψτε με ένα σύρμα. Στη συνέχεια προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε μέχρι να δημιουργηθεί ένα λείο και ομοιογενές μείγμα. Σε ένα ειδικό τηγάνι για κρέπες ή σε ένα αντικολλητικό τηγάνι λιώνουμε 10 γρ. βούτυρο και στη συνέχεια ρίχνουμε στο κέντρο μια κουτάλα από το μείγμα.

Περιστρέφουμε το τηγάνι ώστε το μείγμα να απλωθεί ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια (ή χρησιμοποιούμε το ειδικό ξύλινο εργαλείο σε σχήμα Τ) και ψήνουμε για λίγα λεπτά, μέχρι οι άκρες της κρέπας να αρχίσουν να ξεκολλούν από το τηγάνι και η επιφάνεια να πάρει χρυσαφένιο χρώμα. Στη συνέχεια γυρίζουμε την κρέπα και την ψήνουμε και από την άλλη πλευρά. Μόλις ψηθεί, τη μεταφέρουμε σε ένα πιάτο και την καλύπτουμε με μεμβράνη (ή με ένα αναποδογυρισμένο πιάτο), ώστε να μη στεγνώσει. Συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες μέχρι να τελειώσει το μείγμα. Συνολικά θα έχουμε 6 κρέπες διαμέτρου 28 εκ. Για να έχετε μαλακές και ελαστικές κρέπες που θα μπορούν να τυλιχτούν χωρίς να σπάσουν, είναι σημαντικό να τις κρατήσετε καλυμμένες μέχρι τη στιγμή που θα τις χρησιμοποιήσετε.

Για τη γέμιση: Πλένουμε τα κολοκυθάκια, αφαιρούμε τις άκρες τους και τα τρίβουμε στον χοντρό τρίφτη ώστε να έχουν μορφή λεπτών λωρίδων. Τα βάζουμε σε σουρωτήρι πάνω από ένα μπολ για περίπου μισή ώρα ώστε να αποβάλλουν τα υγρά τους. Πριν τα χρησιμοποιήσουμε, τα πιέζουμε ελαφρά με τα χέρια μας για να απομακρύνουμε την περίσσεια υγρασία. Ζεσταίνουμε σε αντικολλητικό τηγάνι το ελαιόλαδο μαζί με τη σκελίδα σκόρδου. Προσθέτουμε τα κολοκυθάκια και τα σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά μέχρι να στεγνώσουν. Στο τέλος προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι, αποσύρουμε από τη φωτιά και τα αφήνουμε να κρυώσουν.

Σε ένα μπολ βάζουμε τη ρικότα και προσθέτουμε το αυγό, την παρμεζάνα, το πεκορίνο, το αλάτι, το πιπέρι και το μοσχοκάρυδο. Ανακατεύουμε μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα. Προσθέτουμε τα στραγγισμένα κολοκυθάκια, το έμενταλ τριμμένο σε λεπτές λωρίδες, τον ψιλοκομμένο βασιλικό και τον μαϊντανό και ανακατεύουμε καλά μέχρι να έχουμε μια ομοιόμορφη και κρεμώδη γέμιση, χωρίς να είναι υγρή.

Συναρμολόγηση: Παίρνουμε δύο κομμάτια μεμβράνης μήκους τουλάχιστον 60 εκ. και τα τοποθετούμε στον πάγκο της κουζίνας, επικαλύπτοντάς τα ελαφρώς στο κέντρο. Τοποθετούμε πάνω τους τις πρώτες 3 κρέπες, τη μία δίπλα στην άλλη, επικαλύπτοντάς τες ώστε να δημιουργήσουν συνολικό μήκος περίπου 55 εκ. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία με τις υπόλοιπες 3 κρέπες, τοποθετώντας τες από κάτω και πάντα με επικάλυψη, ώστε να σχηματιστεί ένα ορθογώνιο περίπου 50 εκ. πλάτος και 55 εκ. μήκος. Απλώνουμε τη γέμιση σε όλη την επιφάνεια των κρεπών, αφήνοντας ελεύθερα λίγα εκατοστά στις άκρες ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε το ρολό. Διπλώνουμε τις πλαϊνές άκρες προς τα μέσα κατά 2-3 εκ. και στη συνέχεια τυλίγουμε το ρολό ξεκινώντας από τη μεγάλη κάτω πλευρά προς την απέναντι επάνω πλευρά, βοηθούμενοι από τη μεμβράνη. Αφήνουμε την ένωση προς τα κάτω και σφίγγουμε καλά, δημιουργώντας ένα «καραμελάκι» με τη μεμβράνη. Το βάζουμε στο ψυγείο για μισή ώρα ώστε να σταθεροποιηθεί.

Μετά τον απαιτούμενο χρόνο, κόβουμε το ρολό σε φέτες πάχους περίπου 2,5 εκ. και τις τοποθετούμε σε ένα πυρίμαχο σκεύος με λαδωμένο πάτο, τη μία φέτα να ακουμπά ελαφρώς πάνω στην άλλη. Πασπαλίζουμε με την τριμμένη παρμεζάνα και προσθέτουμε μικρά κομμάτια βουτύρου. Βάζουμε το σκεύος κάτω από το γκριλ του φούρνου για περίπου 15 λεπτά στους 220°C, μέχρι οι κρέπες να πάρουν όμορφο χρυσαφένιο χρώμα. Σερβίρουμε αμέσως το ρολό κρέπας και απολαμβάνουμε