4 τροφές που δεν πρέπει να κρατάς στο ψυγείο για περισσότερο από 48 ώρες

Πολλές τροφές φαίνονται ασφαλείς επειδή βρίσκονται στο ψυγείο, όμως ορισμένα περισσεύματα μπορεί να γίνουν επικίνδυνα μετά από μόλις δύο ημέρες

Πολλοί πιστεύουν ότι το ψυγείο σταματά εντελώς την ανάπτυξη των βακτηρίων, όμως οι ειδικοί στην ασφάλεια τροφίμων προειδοποιούν ότι ορισμένες τροφές μπορεί να γίνουν επικίνδυνες ακόμη και μετά από μόλις δύο ημέρες. Όλοι το κάνουμε. Τελειώνουμε το φαγητό, βάζουμε τα περισσεύματα στο ψυγείο και πείθουμε τον εαυτό μας ότι θα τα καταναλώσουμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Άλλωστε, αυτός δεν είναι ο λόγος που υπάρχει το ψυγείο;

Ωστόσο, οι ειδικοί στην ασφάλεια τροφίμων προειδοποιούν ότι αυτή είναι μία από τις πιο συνηθισμένες λανθασμένες πρακτικές στην κουζίνα του σπιτιού. Παρόλο που η ψύξη επιβραδύνει τον ρυθμό ανάπτυξης των βακτηρίων, δεν τον σταματά εντελώς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και τρόφιμα που φαίνονται απολύτως φυσιολογικά μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ποσότητες βακτηρίων ή τοξινών που μπορούν να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση. Σύμφωνα με τους ειδικούς στην ασφάλεια τροφίμων, υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες τροφών που δεν πρέπει να παραμένουν στο ψυγείο για περισσότερο από 48 ώρες.

4 τροφές που δεν πρέπει να κρατάτε στο ψυγείο για περισσότερο από 48 ώρες

Κρέας και ψάρια που δεν έχουν μαγειρευτεί επαρκώς

Μια μπριζόλα που είναι λίγο ψημένη, ένα μπιφτέκι που δεν έχει φτάσει την απαιτούμενη εσωτερική θερμοκρασία ή ένας τόνος που έχει απλώς θωρακιστεί μπορεί να είναι ιδιαίτερα γευστικά, όμως όταν πρόκειται για περισσεύματα, μπορεί να αποτελέσουν πρόβλημα.

Αυτά τα τρόφιμα μπορεί να περιέχουν βακτήρια όπως η Salmonella, η Listeria ή το E. coli, ορισμένα από τα οποία δεν καταστρέφονται όταν το μαγείρεμα είναι ανεπαρκές. Στη συνέχεια, μπορούν να συνεχίσουν να πολλαπλασιάζονται ακόμη και κατά την αποθήκευση στο ψυγείο. Οι ειδικοί συνιστούν να ζεσταίνονται πολύ καλά τέτοιου είδους περισσεύματα πριν από την κατανάλωση και να αποφεύγεται η μακροχρόνια αποθήκευσή τους. Εάν το φαγητό έχει παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασία δωματίου πριν μπει στο ψυγείο, είναι προτιμότερο να απορρίπτεται.

Σαλάτες και κομμένα λαχανικά

Πολλοί θεωρούν ότι η σαλάτα είναι μία από τις πιο ασφαλείς τροφές για διατήρηση στο ψυγείο, όμως η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Όταν τα λαχανικά και τα φυλλώδη πράσινα λαχανικά κόβονται, οι ιστοί τους καταστρέφονται, απελευθερώνοντας υγρά και θρεπτικά συστατικά που επιτρέπουν στα βακτήρια να πολλαπλασιάζονται πιο εύκολα. Επιπλέον, τα φυλλώδη λαχανικά συγκαταλέγονται στις τροφές που έχουν συσχετιστεί συχνότερα με εξάρσεις βακτηρίων όπως τα E. coli, Salmonella, Listeria και Norovirus. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η σαλάτα θα χάσει τη φρεσκάδα της πριν γίνει πραγματικά επικίνδυνη. Ωστόσο, όσο περισσότερο παραμένει στο ψυγείο, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για την ασφάλεια της κατανάλωσής της.

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Το ρύζι και τα ζυμαρικά δεν είναι πάντα αθώα

Η τροφική δηλητηρίαση που προκαλείται από το βακτήριο Bacillus cereus έχει μάλιστα λάβει το παρατσούκλι «σύνδρομο του τηγανητού ρυζιού», καθώς συνδέεται συχνά με ρύζι που έχει μαγειρευτεί και δεν έχει ψυχθεί σωστά. Το πρόβλημα ξεκινά όταν το ρύζι ή τα ζυμαρικά παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασία δωματίου. Τα σπόρια του βακτηρίου μπορούν να επιβιώσουν από το μαγείρεμα και στη συνέχεια να ενεργοποιηθούν, παράγοντας τοξίνες που μπορεί να προκαλέσουν εμετό και διάρροια. Για τον λόγο αυτό, η σύγχρονη σύσταση είναι να τοποθετείτε το ρύζι ή τα ζυμαρικά στο ψυγείο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, κατά προτίμηση σε μικρές ποσότητες ή σε ρηχά δοχεία που επιτρέπουν την ταχύτερη ψύξη. Η παλιά συμβουλή ότι πρέπει να περιμένουμε μέχρι να κρυώσει εντελώς το φαγητό πριν το βάλουμε στο ψυγείο δεν θεωρείται πλέον ασφαλής.

Μεγάλες ποσότητες μαγειρευτών φαγητών μπορεί επίσης να αποτελέσουν πρόβλημα

Μεγάλες κατσαρόλες με σούπα, σάλτσες ζυμαρικών, φαγητά κατσαρόλας και τσίλι παρουσιάζουν μια ακόμη πρόκληση. Όταν αποθηκεύεται μεγάλη ποσότητα φαγητού σε ένα βαθύ δοχείο, το εξωτερικό μέρος ψύχεται γρήγορα, όμως το κέντρο του δοχείου παραμένει ζεστό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτό το εύρος θερμοκρασίας, τα βακτήρια μπορούν να πολλαπλασιαστούν και να παράγουν τοξίνες, τις οποίες το μεταγενέστερο ζέσταμα δεν καταστρέφει πάντα. Γι’ αυτό συνιστάται να χωρίζετε τα μαγειρευτά φαγητά σε μικρότερα δοχεία, να χρησιμοποιείτε ρηχά δοχεία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και να τα ψύχετε πριν τα τοποθετήσετε στο ψυγείο ή στην κατάψυξη.

Γιατί το ψυγείο δημιουργεί μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας;

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι η αντίληψη ότι, από τη στιγμή που ένα τρόφιμο βρίσκεται στο ψυγείο, είναι ασφαλές να καταναλωθεί σχεδόν επ’ αόριστον. Στην πραγματικότητα, το ψυγείο απλώς επιβραδύνει την ανάπτυξη πολλών βακτηρίων, αλλά δεν τα εξαλείφει. Υπάρχουν μικροοργανισμοί που μπορούν να επιβιώσουν σε χαμηλές θερμοκρασίες και ορισμένοι μάλιστα συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται αργά ακόμη και σε συνθήκες ψύξης.

Έτσι, ένα τρόφιμο που φαίνεται φυσιολογικό, μυρίζει καλά και διατηρεί τη γεύση του μπορεί ήδη να μην είναι ασφαλές για κατανάλωση. Οι ειδικοί στην ασφάλεια τροφίμων τονίζουν ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε αποκλειστικά στις αισθήσεις μας για να κρίνουμε αν ένα τρόφιμο έχει χαλάσει. Σε αντίθεση με τη μούχλα που μπορεί να είναι ορατή με γυμνό μάτι, πολλά βακτήρια δεν αλλάζουν το χρώμα, τη μυρωδιά ή την υφή των τροφών.

Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να καταναλώσει περισσεύματα που φαίνονται απολύτως ασφαλή, αλλά περιέχουν επικίνδυνες ποσότητες βακτηρίων ή τοξινών. Για αυτόν τον λόγο, οι συστάσεις σχετικά με τον χρόνο αποθήκευσης δεν αφορούν μόνο τη διατήρηση της ποιότητας των τροφίμων, αλλά κυρίως τη μείωση του κινδύνου τροφικής δηλητηρίασης, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με εμετό, διάρροια, κοιλιακό πόνο και, σε σπάνιες περιπτώσεις, ακόμη και σοβαρές επιπλοκές για την υγεία.

Πώς να αποθηκεύετε σωστά τα περισσεύματα

Εκτός από την επιλογή των τροφών, σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια παίζει και ο τρόπος αποθήκευσής τους. Οι ειδικοί συνιστούν:

Να διατηρείτε το ψυγείο σε θερμοκρασία έως 4 βαθμούς Κελσίου.

Να διαχωρίζετε το ωμό κρέας από τα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα.

Να χρησιμοποιείτε αεροστεγή δοχεία αντί για απλή κάλυψη με πλαστική μεμβράνη ή αλουμινόχαρτο.

Να ξεπαγώνετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα μέσα στο ψυγείο και όχι στον πάγκο της κουζίνας.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να καθαρίζετε καλά το ψυγείο κάθε λίγους μήνες και ιδιαίτερα μετά από διαρροές που προέρχονται από ωμό κρέας. Το συμπέρασμα είναι απλό: Η ψύξη αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για τη διατήρηση των τροφίμων, αλλά δεν εξαλείφει τον κίνδυνο ανάπτυξης βακτηρίων. Αν έχουν περάσει περισσότερες από 48 ώρες και έχετε αμφιβολίες σχετικά με την κατάσταση των περισσευμάτων, είναι καλύτερο να θυμάστε τον παλιό κανόνα των ειδικών στην ασφάλεια τροφίμων: Όταν υπάρχει αμφιβολία, καλύτερα να το πετάξετε.