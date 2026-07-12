Ξεχάστε τα κλασικά κεφτεδάκια: Οι πατατοκεφτέδες με τυρί που θα γίνουν η νέα σας εμμονή

Τραγανοί εξωτερικά, αφράτοι στο εσωτερικό και γεμάτοι λιωμένο τυρί, αυτοί οι πατατοκεφτέδες είναι το τέλειο ορεκτικό για κάθε τραπέζι.

Οι πατατοκεφτέδες είναι από εκείνες τις συνταγές που δοκιμάζεις μία φορά και μετά δεν σταματάς να τις φτιάχνεις. Τραγανοί εξωτερικά, μαλακοί και λαχταριστοί στο εσωτερικό — με το μετσοβόνε να λιώνει μέσα στο μείγμα — ταιριάζουν παντού: Σε ένα τραπέζι με ορεκτικά και μεζέδες, σε μια βραδιά street food στο σπίτι ή ακόμα και όρθιοι μπροστά στην κουζίνα, όσο είναι ακόμη ζεστά. Δοκιμάστε τους τουλάχιστον μία φορά.

Υλικά

Για το μείγμα

800 γρ. κόκκινες πατάτες

2 μεσαία αυγά

30 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

30 γρ. τριμμένο πεκορίνο

100 γρ. μετσοβόνε κομμένο σε μικρούς κύβους

50 γρ. ψίχα ψωμιού τριμμένη

10 γρ. ψιλοκομμένο μαϊντανό

1 σκελίδα σκόρδο

Αλάτι όσο χρειάζεται

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

¼ κουταλάκι του γλυκού τριμμένο μοσχοκάρυδο

Για το πανάρισμα

100 γρ. τριμμένη φρυγανιά

Για το τηγάνισμα

1 λίτρο αραχιδέλαιο

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Εκτέλεση

Επιλέγουμε κόκκινες πατάτες ίδιου μεγέθους, ώστε να βράσουν ομοιόμορφα και το αποτέλεσμα να είναι πιο προβλέψιμο. Τις πλένουμε καλά κάτω από τρεχούμενο νερό, τις τρυπάμε σε διάφορα σημεία με μια οδοντογλυφίδα και τις βάζουμε να βράσουν σε άφθονο αλατισμένο νερό με τη φλούδα τους. Χρειάζονται περίπου 40 λεπτά για πατάτες μεσαίου μεγέθους. Για να καταλάβετε ότι είναι έτοιμες, τρυπήστε το κέντρο τους με ένα ξυλάκι. Πρέπει να μπαίνει και να βγαίνει χωρίς αντίσταση, χωρίς δυσκολία. Στη συνέχεια στραγγίζουμε τις πατάτες και τις αφήνουμε να κρυώσουν σε σουρωτήρι, χωρίς να τις σκεπάσουμε. Ο αέρας που κυκλοφορεί βοηθά να αποβάλουν υγρασία και να κρυώσουν ταυτόχρονα. Τις αφήνουμε εκεί για τουλάχιστον 30 λεπτά, ακόμη και 60 λεπτά αν οι πατάτες είναι μεγάλες. Μην βιαστείτε σε αυτό το στάδιο: αν τις λιώσετε όσο είναι ακόμη ζεστές, το μείγμα θα απορροφήσει περισσότερη υγρασία και στη συνέχεια δεν θα κρατά εύκολα το σχήμα του.

Όσο περιμένουμε, ετοιμάζουμε τα υπόλοιπα υλικά. Ψιλοκόβουμε τον μαϊντανό. Κόβουμε το μετσοβόνε σε μικρούς και ομοιόμορφους κύβους — όχι πολύ μεγάλους, γιατί στο τηγάνισμα θα λιώσουν πολύ γρήγορα και δεν θα δημιουργήσουν το επιθυμητό «λιωμένο» κέντρο. Τρίβουμε την ψίχα ψωμιού στο μούλτι ή με μαχαίρι μέχρι να αποκτήσει κοκκώδη υφή. Λιώνουμε τη σκελίδα σκόρδου απευθείας στον πάτο ενός μεγάλου μπολ, ώστε το άρωμά του να περάσει καλύτερα στο μείγμα.

Όταν οι πατάτες είναι χλιαρές, τις ξεφλουδίζουμε και τις περνάμε από τον πουρέ απευθείας μέσα στο μπολ με το σκόρδο. Προσθέτουμε τον μαϊντανό, την ψίχα ψωμιού, το πεκορίνο, την παρμεζάνα, τα αυγά, το μετσοβόνε , το αλάτι, το πιπέρι και το μοσχοκάρυδο. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά με τα χέρια μέχρι να έχουμε ένα συμπαγές και εύπλαστο μείγμα που δεν κολλάει. Αν σας φαίνεται πολύ μαλακό — κάτι που εξαρτάται από την ποικιλία της πατάτας — προσθέστε μία κουταλιά φρυγανιά κάθε φορά μέχρι να μπορεί να κρατήσει το σχήμα του.

Ύστερα λαδώνουμε ελαφρά τα χέρια μας, σχηματίζουμε μπαλάκια περίπου 40 γραμμαρίων το καθένα, τα πιέζουμε ελαφρώς με την παλάμη μας και τα τοποθετούμε σε έναν δίσκο. Όταν όλα τα κεφτεδάκια είναι έτοιμα, τα περνάμε ένα-ένα από τη φρυγανιά και καλύψτε τα πολύ καλά από όλες τις πλευρές.

Ζεσταίνουμε το αραχιδέλαιο σε ένα μέτριο προς μικρό σκεύος μέχρι να φτάσει περίπου στους 175°C. Αν δεν έχετε θερμόμετρο, βάλτε ένα μικρό κομμάτι ψίχας ψωμιού στο λάδι. Πρέπει να αρχίσει αμέσως να τσιτσιρίζει και να ανέβει στην επιφάνεια μέσα σε 3-4 δευτερόλεπτα. Τηγανίζουμε 4 πατατοκεφτέδες κάθε φορά — όχι περισσότερους, γιατί διαφορετικά η θερμοκρασία του λαδιού πέφτει και το πανάρισμα απορροφά περισσότερο λίπος αντί να γίνει τραγανό. Τους τηγανίζουμε για 2-3 λεπτά από κάθε πλευρά, γυρίζοντάς τους μόνο μία φορά. Όταν η πλευρά που ακουμπά στο λάδι έχει πάρει ομοιόμορφο χρυσαφένιο χρώμα και είναι στεγνή στην αφή όταν την ακουμπάτε με την τρυπητή κουτάλα, είναι η στιγμή να τους γυρίσετε. Έπειτα τους βγάζουμε και τους τοποθετούμε σε πιάτο με απορροφητικό χαρτί. Πριν τηγανίσετε την επόμενη παρτίδα, περιμένετε να επανέλθει η θερμοκρασία του λαδιού. Σερβίρουμε τους πατατοκεφτέδες όσο είναι ακόμη ζεστοί.

Συμβουλές

Η επιλογή της πατάτας παίζει σημαντικό ρόλο. Οι κόκκινες πατάτες έχουν πιο συμπαγή και στεγνή σάρκα σε σχέση με άλλες ποικιλίες, με αποτέλεσμα το μείγμα να γίνεται πιο εύκολο στη διαχείριση. Αν χρησιμοποιήσετε πατάτες με πιο υδαρή σάρκα, προσθέστε λίγο περισσότερη ψίχα ψωμιού για να ισορροπήσετε την υγρασία. Για τον χρόνο: Το τηγάνισμα σε ομάδες των τεσσάρων χρειάζεται περίπου 15 λεπτά, αλλά υπολογίστε επιπλέον χρόνο αν χρειαστεί να επαναφέρετε τη θερμοκρασία του λαδιού ανάμεσα στις παρτίδες. Το μείγμα μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο έως και 24 ώρες, καλυμμένο με μεμβράνη.