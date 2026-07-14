Η ντοματοσαλάτα αλλιώς: Η ασιατική πινελιά που απογειώνει την κλασική καλοκαιρινή σαλάτα

Ζουμερές ντομάτες, αρωματικά μυρωδικά, δροσερό dressing λάιμ και τραγανά φιστίκια δημιουργούν μια εύκολη σαλάτα με γεύσεις εμπνευσμένες από τη Νοτιοανατολική Ασία.

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που οι απλές, φρέσκες πρώτες ύλες μπορούν να πρωταγωνιστήσουν σε ένα πιάτο χωρίς να χρειάζονται περίπλοκες τεχνικές ή πολλά υλικά. Οι ώριμες ντομάτες, με τη φυσική τους γλυκύτητα, τη ζουμερή υφή και το έντονο άρωμά τους, αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά υλικά και τη βάση για αμέτρητες δροσερές συνταγές.

Αυτή η τραγανή σαλάτα ντομάτας έρχεται να δώσει μια διαφορετική εκδοχή στο κλασικό συνοδευτικό, συνδυάζοντας τη φρεσκάδα της ντομάτας με έντονες γεύσεις εμπνευσμένες από τη Νοτιοανατολική Ασία. Το δροσερό λάιμ, η αλμυρή και γεμάτη umami γεύση της σάλτσας ψαριού, τα τραγανά φιστίκια και τα αρωματικά βότανα δημιουργούν μια ισορροπία ανάμεσα στο γλυκό, το ξινό, το αλμυρό και το τραγανό.

Εκτός από νόστιμη, είναι και μια επιλογή που ταιριάζει σε μια ισορροπημένη διατροφή, καθώς οι ντομάτες είναι πλούσιες σε νερό, φυτικές ίνες και πολύτιμα αντιοξειδωτικά, όπως το λυκοπένιο, ενώ οι ξηροί καρποί προσφέρουν καλά λιπαρά και επιπλέον θρεπτικά συστατικά. Είναι η ιδανική σαλάτα για ένα καλοκαιρινό τραπέζι, ένα γεύμα δίπλα στη θάλασσα ή ως συνοδευτικό σε ψητά, θαλασσινά και πιάτα με ρύζι. Ετοιμάζεται εύκολα, έχει έντονη προσωπικότητα και αποδεικνύει ότι μια σαλάτα μπορεί να είναι ταυτόχρονα απλή, εντυπωσιακή και γεμάτη γεύση.

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Υλικά

2 κουταλιές της σούπας χυμό λάιμ

2 κουταλάκια του γλυκού σάλτσα ψαριού (fish sauce)

2 κουταλάκια του γλυκού ανοιχτή καστανή ζάχαρη

1 μικρή σκελίδα σκόρδο, τριμμένη

700 γρ. ανάμεικτες ντομάτες, κομμένες σε μπουκιές

1 μικρό κρεμμύδι κομμένο σε λεπτές φέτες

½ φλιτζάνι ανάλατα καβουρδισμένα φιστίκια, χοντροκομμένα

¼ φλιτζανιού τραγανά τηγανητά κρεμμύδια

2 κουταλιές της σούπας φρέσκο δυόσμο, ψιλοκομμένο

2 κουταλιές της σούπας φρέσκο κόλιανδρο, ψιλοκομμένο

⅛ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε καλά τον χυμό λάιμ, τη σάλτσα ψαριού, την καστανή ζάχαρη και το τριμμένο σκόρδο μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Προσθέτουμε τις ντομάτες, το κομμένο κρεμμύδι, τα χοντροκομμένα φιστίκια, τα τηγανητά κρεμμύδια, τον δυόσμο, τον κόλιανδρο και το αλάτι. Ανακατεύουμε απαλά ώστε όλα τα υλικά να καλυφθούν καλά από το dressing.

Προετοιμασία από πριν: Μπορείτε να ετοιμάσετε το dressing (βήμα 1) έως και μία ημέρα νωρίτερα και να το διατηρήσετε στο ψυγείο. Ανακατέψτε το με τα υπόλοιπα υλικά λίγο πριν σερβίρετε τη σαλάτα.