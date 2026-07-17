Ξεχάστε το στεγνό κοτόπουλο: Το μυστικό για να γίνει τρυφερό και γεμάτο γεύση

Τρυφερό και ντελικάτο το κοτόπουλο μπορεί να μαγειρευτεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Δοκιμάστε τη συνταγή με λεμόνι και την ακαταμάχητη σάλτσα.

Το στήθος κοτόπουλου είναι ένα από τα πιο δημοφιλή υλικά στη μαγειρική, αλλά και ένα από τα πιο εύκολα να αποτύχουν. Μερικά λεπτά παραπάνω στο μαγείρεμα αρκούν για να γίνει στεγνό και άνοστο. Με αυτή τη συνταγή για στήθη κοτόπουλου με λεμόνι, όμως, το κρέας παραμένει ζουμερό και τυλίγεται από μια κρεμώδη σάλτσα που κάνει το πιάτο απλό αλλά ακαταμάχητο. Τα στήθη κοτόπουλου με λεμόνι είναι ένα εύκολο αλλά ταυτόχρονα νόστιμο και πλούσιο σε πρωτεΐνη πιάτο. Είναι ιδανικά τόσο για το μεσημεριανό όσο και για το βραδινό γεύμα, κατάλληλα για παιδιά αλλά και για ενήλικες. Είναι απλά αλλά γεμάτα γεύση, ελαφριά αλλά ταυτόχρονα λαχταριστά.

Πώς να αποφύγετε να γίνει στεγνό το στήθος κοτόπουλου

Για να ετοιμάσετε στήθη κοτόπουλου με λεμόνι χωρίς να στεγνώσουν, θα πρέπει να πανάρετε τις φέτες από στήθος κοτόπουλου με φρυγανιά τριμμένη, να τις σοτάρετε σε ελαιόλαδο και στη συνέχεια, κατά το μαγείρεμα, να προσθέσετε χυμό λεμονιού μαζί με νερό και παρμεζάνα. Με το καπάκι κλειστό και σε χαμηλή φωτιά, οι κοτολέτες πρέπει να μαγειρευτούν μέχρι η λεμονάτη σάλτσα να αρχίσει να δένει, ώστε να αποκτήσουν μια κρεμώδη υφή και να παραμείνουν μαλακές και ζουμερές.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε παρμεζάνα στη σάλτσα

Η προσθήκη παρμεζάνας στη σάλτσα για τα στήθη κοτόπουλου με λεμόνι βοηθά να ισορροπήσει η οξύτητα του λεμονιού, προσθέτει νοστιμιά και αλμυρή γεύση στη σάλτσα και συμβάλλει στη δημιουργία μιας πηχτής, κρεμώδους υφής που ταιριάζει ιδανικά με το παναρισμένο κοτόπουλο.

Πώς να πετύχετε κρεμώδη σάλτσα χωρίς κρέμα γάλακτος και τυρί

Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε παρμεζάνα ή κρέμα γάλακτος για την κρεμώδη σάλτσα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια πιο ελαφριά εκδοχή με χυμό λεμονιού, νερό και ένα πηκτικό υλικό, όπως κορν φλάουρ ή άμυλο πατάτας.

pexels

Υλικά

8 φέτες στήθος κοτόπουλου

60 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

1 λεμόνι

Φρυγανιά τριμμένη

Αλάτι

Ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Για τη συνταγή με τα στήθη κοτόπουλου με λεμόνι, στύβουμε το λεμόνι και προσθέτουμε τον χυμό του, χωρίς να τον σουρώσουμε, σε ένα ποτήρι μαζί με ενάμιση ποτήρι νερό. Χτυπάμε τις φέτες του κοτόπουλου με ένα ειδικό σφυράκι κρέατος, αφού τις καλύψουμε πρώτα με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος ώστε να μην καταστραφούν οι ίνες του κρέατος. Τις χτυπάμε σταθερές κινήσεις, αλλά χωρίς υπερβολική δύναμη: έτσι οι ιστοί θα μαλακώσουν χωρίς να διαλυθεί η σάρκα.

Στη συνέχεια πανάρουμε τις φέτες κοτόπουλου και απομακρύνετε την περίσσεια φρυγανιάς. Ζεσταίνουμε 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι σε χαμηλή φωτιά. Ύστερα προσθέτουμε τις φέτες κοτόπουλου, δυναμώνουμε τη φωτιά και τις ροδίζουμε για περίπου δύο λεπτά από τη μία πλευρά και στη συνέχεια από την άλλη. Προσθέτουμε αλάτι, ρίχνουμε στο τηγάνι τον χυμό λεμονιού με το νερό και πασπαλίζουμε με την τριμμένη παρμεζάνα. Σκεπάζουμε το τηγάνι και μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά για περίπου 15 λεπτά. Μόλις η σάλτσα αρχίζει να δένει και να αποκτά κρεμώδη υφή, σβήνουμε τη φωτιά και σερβίρουμε αμέσως.