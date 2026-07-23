Κολοκυθάκια στο air fryer : Τραγανά σαν τηγανητά με ελάχιστο λάδι

Μια εύκολη καλοκαιρινή συνταγή με φρέσκα κολοκυθάκια, τραγανή πανάδα και ελάχιστο λάδι που γίνεται γρήγορα στη φριτέζα αέρος.

Τα κολοκυθάκια είναι ένα από τα πιο αγαπημένα λαχανικά του καλοκαιριού και μπορούν να πρωταγωνιστήσουν σε αμέτρητες συνταγές, από τις κλασικές τηγανητές εκδοχές μέχρι πιο ελαφριά και δημιουργικά πιάτα. Αν όμως θέλετε να απολαύσετε αυτή τη γνώριμη γεύση με λιγότερο λάδι και χωρίς το τηγάνισμα, η φριτέζα αέρος είναι η λύση που αξίζει να δοκιμάσετε.

Με λίγα απλά υλικά, λίγη φρυγανιά, αρωματικά βότανα και ελάχιστο λάδι, τα κολοκυθάκια μεταμορφώνονται σε ένα πεντανόστιμο συνοδευτικό με τραγανή κρούστα και τρυφερή καρδιά. Η διαδικασία είναι γρήγορη, εύκολη και ιδανική για τις ημέρες που θέλετε ένα ελαφρύ αλλά γεμάτο γεύση πιάτο.

Τα κολοκυθάκια στο air fryer είναι μια πιο υγιεινή εναλλακτική στα παραδοσιακά τηγανητά κολοκυθάκια, καθώς χρειάζονται ελάχιστη ποσότητα λαδιού, χωρίς να χάνουν την απολαυστική τραγανή υφή που όλοι αγαπάμε. Μπορούν να σερβιριστούν ως συνοδευτικό στο καθημερινό τραπέζι, ως ορεκτικό με ένα δροσερό ντιπ γιαουρτιού ή ακόμη και ως ένα ελαφρύ καλοκαιρινό σνακ.

Υλικά

550 γρ. κολοκυθάκια

Τριμμένη φρυγανιά (όση χρειαστεί)

2 κουταλιές της σούπας τριμμένη παρμεζάνα

30 γρ. ηλιέλαιο

Αποξηραμένο θυμάρι

Αποξηραμένη ρίγανη

Αλάτι

Μαύρο πιπέρι

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Εκτέλεση

Σε ένα μπολ ετοιμάζουμε το μείγμα καρυκευμάτων ανακατεύοντας το λάδι, το αλάτι και το φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι. Σε ένα δεύτερο σκεύος βάζουμε την τριμμένη φρυγανιά και προσθέτουμε το θυμάρι, τη ρίγανη και την τριμμένη παρμεζάνα. Ανακατεύουμε καλά.

Στη συνέχεια πλένουμε τα κολοκυθάκια, κόβουμε τις άκρες τους και στη συνέχεια τα κόβουμε στη μέση κατά μήκος. Κάθε κομμάτι το χωρίζουμε σε τέσσερα μπαστουνάκια. Έπειτα βουτάμε τα κολοκυθάκια στο μείγμα με το λάδι ώστε να αρωματιστούν καλά και στη συνέχεια τα περνάμε από τη φρυγανιά, πιέζοντας ελαφρά ώστε να κολλήσει η επικάλυψη.

Τοποθετούμε τα κολοκυθάκια στον κάδο του air fryer, χωρίς να τα στριμώξουμε και τα ψήνουμε στους 200°C για 7 λεπτά. Στη συνέχεια βγάζουμε τον κάδο, τον κουνάμε ώστε να ανακατευτούν και συνεχίζουμε το ψήσιμο για ακόμη 10 λεπτά, μέχρι να αποκτήσουν χρυσαφένιο χρώμα. Αφήνουμε τα κολοκυθάκια να κρυώσουν ελαφρώς πριν τα σερβίρουμε. Για να διατηρήσουν την τραγανότητά τους, είναι καλύτερο να καταναλωθούν αμέσως μετά το ψήσιμο.

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