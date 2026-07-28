Μακαρονάδα με αβοκάντο: Η πιο κρεμώδης και δροσερή συνταγή του καλοκαιριού

Ένα δροσερό, χορτοφαγικό και πολύχρωμο πιάτο ζυμαρικών, πανεύκολο στην παρασκευή του και ιδανικό τόσο για καθημερινό όσο και για πιο ιδιαίτερο τραπέζι.

Αν δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ ζυμαρικά με αβοκάντο, ίσως ο συνδυασμός να σας φαίνεται ασυνήθιστος. Ωστόσο, αυτή η συνταγή θα σας κάνει να αλλάξετε γνώμη. Το ώριμο αβοκάντο μετατρέπεται σε μια βελούδινη, κρεμώδη σάλτσα με τη βοήθεια τυριού κρέμα και λίγων ακόμη υλικών, ενώ τα ντοματίνια χαρίζουν φρεσκάδα, χρώμα και μια διακριτική οξύτητα. Το καλύτερο; Η σάλτσα ετοιμάζεται όσο βράζουν τα ζυμαρικά, οπότε όλο το φαγητό είναι έτοιμο σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Υλικά

320 γρ. ζυμαρικά της επιλογής σας

2 ώριμα αβοκάντο

150 γρ. τυρί κρέμα

50 γρ. τριμμένο σκληρό τυρί (παρμεζάνα ή γραβιέρα)

200 γρ. ντοματίνια

1 λάιμ (ο χυμός του)

Φρέσκος βασιλικός

Αλάτι

www.brododicoccole.com

Εκτέλεση

Βράζουμε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Στο μεταξύ, κόβουμε τα αβοκάντο στη μέση, αφαιρούμε το κουκούτσι και βγάζουμε τη σάρκα τους. Βάζουμε τη σάρκα του αβοκάντο σε ένα ψηλό δοχείο μαζί με το τυρί κρέμα, το τριμμένο τυρί, λίγα φύλλα βασιλικού και τον χυμό από το λάιμ.

Πολτοποιούμε με ραβδομπλέντερ μέχρι να δημιουργηθεί μια λεία και βελούδινη κρέμα. Αν είναι πολύ πηχτή, προσθέτουμε λίγο από το νερό όπου έβρασαν τα ζυμαρικά μέχρι να αποκτήσει την επιθυμητή υφή. Πλένουμε και κόβουμε τα ντοματίνια σε μικρά κομμάτια. Σουρώνουμε τα ζυμαρικά και τα μεταφέρουμε σε ένα μεγάλο μπολ. Ύστερα προσθέτουμε την κρέμα αβοκάντο και ανακατεύουμε καλά ώστε να καλυφθούν ομοιόμορφα. Στη συνέχεια ρίχνουμε τα ντοματίνια, ανακατεύουμε απαλά και σερβίρουμε αμέσως. Γαρνίρουμε με φρέσκα φύλλα βασιλικού.

Για επιπλέον άρωμα και γεύση, μπορείτε να προσθέσετε:

Λίγα φύλλα φρέσκου βασιλικού

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Λίγες σταγόνες χυμό λάιμ

Συμβουλές

Επιλέξτε ώριμα αβοκάντο που υποχωρούν ελαφρώς όταν τα πιέζετε, χωρίς όμως να έχουν σκουρόχρωμη σάρκα. Κρατήστε λίγο από το νερό όπου έβρασαν τα ζυμαρικά. Είναι το μυστικό για να αποκτήσει η σάλτσα τέλεια κρεμώδη υφή. Μην παραλείψετε τον χυμό λάιμ, καθώς βοηθά να διατηρηθεί το έντονο πράσινο χρώμα του αβοκάντο. Αντί για τυρί κρέμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κρεμώδη ανθότυρο, ρικότα ή στραγγιστό γιαούρτι για μια πιο ελαφριά εκδοχή. Το τριμμένο τυρί μπορεί να αντικατασταθεί με πεκορίνο για πιο έντονη γεύση. Αν δεν έχετε λάιμ, χρησιμοποιήστε χυμό λεμονιού.

Η μακαρονάδα με αβοκάντο καταναλώνεται ιδανικά αμέσως μετά την παρασκευή της, καθώς το αβοκάντο οξειδώνεται και σκουραίνει με την πάροδο του χρόνου. Αν περισσέψει, διατηρείται στο ψυγείο για έως 1 ημέρα σε αεροστεγές δοχείο. Πριν τη σερβίρετε, ανακατέψτε την καλά και προσθέστε λίγες σταγόνες φρέσκου χυμού λάιμ για να ανανεωθούν το χρώμα και η γεύση της.