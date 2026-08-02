Μοτσαρέλα πανέ στο air fryer: Το λαχταριστό σνακ που ετοιμάζεται σε λίγα λεπτά

Τραγανή απ’ έξω και απολαυστικά λιωμένη από μέσα, αυτή η εύκολη συνταγή με μοτσαρέλα γίνεται στο air fryer χωρίς τηγάνισμα.

Η μοτσαρέλα ψημένη στο air fryer είναι τραγανή εξωτερικά και με υπέροχη λιωμένη γέμιση στο εσωτερικό. Είναι πανεύκολη και ετοιμάζεται μέσα σε μόλις 5 λεπτά. Για τέλειο αποτέλεσμα, το μυστικό είναι να χρησιμοποιήσετε μοτσαρέλα για πίτσα (η οποία δεν αφήνει πολλά υγρά) ή, αν χρησιμοποιήσετε φρέσκια μοτσαρέλα, να την αλατίσετε ελαφρά και να την στραγγίξετε πολύ καλά ώστε να μην υγράνει το ψωμί.

Υλικά

6 φέτες ψωμί του τοστ χωρίς κόρα

300 γρ. μοτσαρέλα

2 αυγά

150 ml γάλα

Αλάτι και πιπέρι

Τριμμένη φρυγανιά όσο χρειαστεί

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Εκτέλεση

Κόβουμε τη μοτσαρέλα σε φέτες, προσθέτουμε λίγο αλάτι και την αφήνουμε να στραγγίξει πολύ καλά (ή χρησιμοποιήστε μοτσαρέλα για πίτσα). Τοποθετούμε τη μοτσαρέλα πάνω σε μια φέτα ψωμί και καλύπτουμε με τη δεύτερη φέτα, δημιουργώντας ένα σάντουιτς. Κόβουμε το τετράγωνο ψωμί διαγώνια, ώστε να δημιουργηθούν δύο τρίγωνα. Ύστερα χτυπάμε τα αυγά με λίγο αλάτι και πιπέρι. Βουτάμε γρήγορα κάθε γεμιστό τρίγωνο πρώτα στο γάλα (προσέχοντας να μην μουλιάσει υπερβολικά), στη συνέχεια στο χτυπημένο αυγό και τέλος στη φρυγανιά, φροντίζοντας να καλυφθούν καλά και οι άκρες ώστε να σφραγιστεί η γέμιση. Αν θέλετε ακόμη πιο τραγανό αποτέλεσμα, μπορείτε να κάνετε διπλό πανάρισμα, περνώντας τα ξανά από αυγό και φρυγανιά.

Τοποθετούμε τα τρίγωνα σε ταψί με λαδόκολλα, ραντίζουμε τα με λίγο ελαιόλαδο και ψήνουμε στο air fryer στους 200°C για περίπου 15 λεπτά. Το αποτέλεσμα; Τραγανή κρούστα απ’ έξω και απολαυστική, λιωμένη μοτσαρέλα στο εσωτερικό.