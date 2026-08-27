Ζυμαρικά με φέτα και ντοματίνια: Η viral συνταγή του TikTok που θα λατρέψετε

Κρεμώδη και γεμάτα γεύση, αυτά τα ζυμαρικά με ψητή φέτα και γλυκά ντοματίνια ετοιμάζονται πανεύκολα στον φούρνο και αποτελούν το ιδανικό πιάτο για όλη την οικογένεια.

Αυτά τα ζυμαρικά με φέτα και ντοματίνια στον φούρνο έγιναν γνωστά μέσα από ένα βίντεο στο TikTok και μέσα σε λίγες εβδομάδες εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο viral πιάτα.. Η ιδέα είναι απλή: Φέτα και ώριμα ντοματίνια ψήνονται μαζί στον φούρνο και μετατρέπονται σε μια υπέροχη, κρεμώδη σάλτσα για ζυμαρικά. Η φέτα, όταν ψήνεται, αποκτά πιο έντονη γεύση, η οποία ταιριάζει εξαιρετικά με τη φυσική γλυκύτητα από τα ντοματίναι. Κατά το ψήσιμο, τόσο το τυρί όσο και οι ντομάτες μαλακώνουν και απελευθερώνουν τα υγρά τους, δημιουργώντας μια πλούσια και ιδιαίτερα νόστιμη σάλτσα. Για ακόμη πιο έντονη γεύση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, εκτός από τα αρωματικά βότανα, και ελαιόλαδο αρωματισμένο με βασιλικό, το οποίο χαρίζει στο πιάτο μια υπέροχη και δροσερή νότα.

Υλικά

150 γρ. ζυμαρικά της επιλογής σας

100 γρ. φέτα

250 γρ. ντοματίνια, τύπου ντάτερίνια ή τσέρι

Μείγμα αποξηραμένων ή φρέσκων αρωματικών βοτάνων, όπως ρίγανη, βασιλικός, δυόσμος, μαντζουράνα, φασκόμηλο και δεντρολίβανο

Ελαιόλαδο

Αλάτι

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Εκτέλεση

Πλένουμε τα ντοματίνια και, αν είναι αρκετά μεγάλα, τα κόβουμε στη μέση κατά μήκος. Τα τοποθετούμε σε ένα ταψί και προσθέτουμε δύο κουταλιές ελαιόλαδο, μια πρέζα αλάτι και περίπου ένα κουταλάκι από τα αρωματικά βότανα. Ανακατεύουμε καλά, ώστε να κατανεμηθούν ομοιόμορφα τα υλικά.

Ξεπλένουμε τη φέτα από την άλμη στην οποία διατηρείται και την τοποθετούμε στο κέντρο του ταψιού, ανάμεσα στα ντοματίνια. Προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο πάνω στη φέτα και πασπαλίζουμε με λίγα ακόμη ψιλοκομμένα αρωματικά βότανα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 200°C, στις αντιστάσεις, για περίπου 25-30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν καλά τα ντοματίνια και η φέτα.

Στο μεταξύ, βράζουμε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό και τα στραγγίζουμε όταν είναι al dente. Βγάζουμε το ταψί από τον φούρνο και πιέζουμε τη φέτα και τα ντοματίνια με ένα πιρούνι, μέχρι να δημιουργηθεί μια κρεμώδης σάλτσα,. Προσθέτουμε τα στραγγισμένα ζυμαρικά στη σάλτσα και ανακατεύουμε καλά. Αν χρειάζεται, προσθέτουμε μία ή δύο κουταλιές από το νερό στο οποίο έβρασαν τα ζυμαρικά, ώστε η σάλτσα να γίνει ακόμη πιο κρεμώδης και να αγκαλιάσει καλύτερα τα ζυμαρικά. Σερβίρουμε αμέσως. Καλή όρεξη.