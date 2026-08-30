Το πιο λαχταριστό ριζότο με ντομάτα και μοτσαρέλα γίνεται σε μόλις 30 λεπτά

Ένα εύκολο και κρεμώδες ριζότο με ντομάτα και λιωμένη μοτσαρέλα, έτοιμο σε μόλις 30 λεπτά για ένα γρήγορο και απολαυστικό καθημερινό γεύμα.

Το ριζότο με ντομάτα και μοτσαρέλα είναι ένα εύκολο και γρήγορο πρώτο πιάτο που θα αρέσει τόσο στους μεγάλους όσο και στα παιδιά. Σε λιγότερο από μισή ώρα μπορούμε να έχουμε στο τραπέζι ένα κρεμώδες και γευστικό ριζότο ντομάτας, με τη μοτσαρέλα να του χαρίζει υπέροχη, λιωμένη υφή σε κάθε πιρουνιά. Προσθέσαμε επίσης λίγα φύλλα βασιλικού, που πιστεύουμε ότι του ταιριάζουν εξαιρετικά.

Δεν προσθέσαμε παρμεζάνα, καθώς θέλαμε τη γεύση της μοτσαρέλας να παραμείνει πρωταγωνίστρια. Αν όμως σας αρέσει, μπορείτε φυσικά να προσθέσετε λίγη στο τέλος. Όπως όλα τα ριζότο, έτσι και αυτό είναι καλύτερο να σερβίρεται αμέσως μόλις ετοιμαστεί. Αν, παρ' όλα αυτά, σας περισσέψει, μπορείτε να βάλετε το ριζότο σε μικρές φόρμες και να το μετατρέψετε σε ατομικά ριζοσουφλέ για την επόμενη ημέρα. Μπορείτε μάλιστα να βάλετε λίγη μοτσαρέλα στο κέντρο, ώστε να δημιουργήσετε μια υπέροχη λιωμένη καρδιά.

Υλικά

160 γρ. ρύζι για ριζότο

200 γρ. τριμμένη ντομάτα

100 γρ. μοτσαρέλα

500 ml ζεστός ζωμός λαχανικών

1 μικρό κρεμμύδι

Ελαιόλαδο

Φύλλα βασιλικού

Αλάτι

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Εκτέλεση

Σε ένα τηγάνι ή μια φαρδιά κατσαρόλα σοτάρουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι με λίγο ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το ρύζι και το καβουρδίζουμε για περίπου 1 λεπτό, ανακατεύοντας συνεχώς. Στη συνέχεια προσθέτουμε τη ντομάτα, λίγο αλάτι και μια μικρή ποσότητα από τον ζεστό ζωμό λαχανικών. Ανακατεύουμε και συνεχίζουμε να προσθέτουμε τον ζωμό σταδιακά, περιμένοντας κάθε φορά να απορροφηθεί από το ρύζι πριν προσθέσουμε την επόμενη ποσότητα. Στο μεταξύ, κόβουμε τη μοτσαρέλα σε μικρούς κύβους. Όταν το ρύζι είναι έτοιμο, έπειτα από περίπου 15-18 λεπτά, αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τη μοτσαρέλα. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να λιώσει η μοτσαρέλα. Αν θέλουμε, μπορούμε να αφήσουμε μερικά μικρά κομμάτια να φαίνονται μέσα στο ριζότο. Προσθέτουμε λίγα φύλλα βασιλικού και σερβίρουμε αμέσως. Καλή όρεξη.