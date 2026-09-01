Ξεχάστε τις γλυκές βάφλες: Αυτή η αλμυρή εκδοχή με αβοκάντο θα σας ενθουσιάσει

Μια πρωτότυπη και λαχταριστή ιδέα για brunch ή aperitivo, με τραγανές αλμυρές βάφλες, κρεμώδες αβοκάντο, ζουμερά ντοματίνια και λεπτές φέτες σαλαμιού.

Οι αλμυρές βάφλες με κρέμα αβοκάντο, ντοματίνια και σαλάμι είναι μια πρωτότυπη και λαχταριστή ιδέα για ένα ένα brunch με φίλους. Ελαφριές, αρωματικές και γεμάτες γεύση, δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τη γλυκιά εκδοχή τους. Αντίθετα, μπορούν να αποτελέσουν μια εξαιρετική βάση για αμέτρητους διαφορετικούς συνδυασμούς και γεμίσεις. Οι βάφλες ετοιμάζονται εύκολα και γρήγορα. Μέσα σε λίγα λεπτά και χρησιμοποιώντας μόλις ένα μπολ, μπορούμε να φτιάξουμε ένα μαλακό μείγμα, το οποίο στη συνέχεια ψήνουμε στην ειδική συσκευή για βάφλες.

Εξίσου εύκολη είναι και η κρέμα αβοκάντο. Επιλέγουμε ένα ώριμο και μαλακό αβοκάντο και το πολτοποιούμε με λίγο χυμό λεμονιού και λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Πρόκειται για μια απλή και απαλή κρέμα, που ταιριάζει με πολλούς διαφορετικούς συνδυασμούς και είναι ιδιαίτερα νόστιμη μαζί με το σαλάμι. Ας δούμε μαζί τη συνταγή.

Υλικά

Για τις αλμυρές βάφλες

1 αυγό

90 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

150 ml γάλα

2 κ.σ. τριμμένη παρμεζάνα

Αλάτι και πιπέρι

6 γρ. μπέικιν πάουντερ για αλμυρές παρασκευές

10 γρ. ελαιόλαδο

Για τη γέμιση

1 αβοκάντο

Σαλάμι

Ελαιόλαδο

Χυμός λεμονιού

Αλάτι και πιπέρι

Ντοματίνια

Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα

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Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε πρώτα το μείγμα για τις αλμυρές βάφλες. Χωρίζουμε τον κρόκο από το ασπράδι και χτυπάμε το ασπράδι σε μαρέγκα. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το γάλα, το ελαιόλαδο, την τριμμένη παρμεζάνα και τον κρόκο του αυγού. Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι. Στη συνέχεια προσθέτουμε το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ, αφού πρώτα τα κοσκινίσουμε, και ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε ένα λείο και ομοιογενές μείγμα. Προσθέτουμε τη χτυπημένη μαρέγκα και την ενσωματώνουμε απαλά με μια σπάτουλα, με κινήσεις από κάτω προς τα πάνω.

Αλείφουμε τη βαφλιέρα με λίγο ελαιόλαδο και, μόλις ζεσταθεί καλά, ρίχνουμε μερικές κουταλιές από το μείγμα. Ψήνουμε μέχρι οι βάφλες να αποκτήσουν χρυσαφένιο χρώμα και να έχουν ψηθεί καλά. (Αν δεν έχουμε βαφλιέρα, μπορούμε να ψήσουμε το μείγμα σε αντικολλητικό τηγάνι). Στη συνέχεια τις αφαιρούμε προσεκτικά από τη βαφλιέρα και τις τοποθετούμε σε ένα πιάτο.

Για την κρέμα αβοκάντο, πολτοποιούμε τη σάρκα του αβοκάντο με λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και χυμό λεμονιού. Προαιρετικά, προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι. Απλώνουμε μερικές κουταλιές από την κρέμα αβοκάντο πάνω στις βάφλες και προσθέτουμε φρέσκα ντοματίνια και αρκετές λεπτές φέτες από το σλάμι. Καλύπτουμε με ακόμη μία βάφλα, δημιουργώντας ένα είδος σάντουιτς, και σερβίρουμε μαζί με λαχανικά εποχής ή μια δροσερή πράσινη σαλάτα. Καλή απόλαυση.