5 μυστικά για την τέλεια σαλάτα Caprese όπως την κάνουν στην Ιταλία

Μερικές μικρές λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να απογειώσουν τη γεύση της κλασικής ιταλικής σαλάτας.

Ντομάτα, μοτσαρέλα και βασιλικός. Η διεθνώς γνωστή σαλάτα Caprese, γεννήθηκε στο νησί Κάπρι στην Ιταλία και έχει μόνο τρία βασικά υλικά: Ντομάτες, μοτσαρέλα και βασιλικό. Είτε στην αυθεντική της μορφή, είτε σε μια πιο σύγχρονη εκδοχή, είτε με διαφορετικά υλικά, η σαλάτα Caprese είναι ένα πιάτο που συναντάμε παντού και που παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλές ακόμη και εκτός καλοκαιριού. Ακολουθούν 5 μυστικά για να την κάνετε πραγματικά ξεχωριστή και έτοιμη για απόλαυση.

Σαλάτα Caprese: Η προέλευση και η ιστορία ενός μοναδικού πιάτου

Οι γεύσεις είναι ιταλικές και τα χρώματά της πατριωτικά: Το λευκό της μοτσαρέλας, το κόκκινο της ντομάτας και το πράσινο του βασιλικού δημιουργούν μια ξεκάθαρη εικόνα. Πιο συγκεκριμένα, η Νάπολη και η ευρύτερη περιοχή της, αλλά και το όνομα «Caprese», επιβεβαιώνουν τη σημασία του νησιού Κάπρι στη δημιουργία αυτού του συνδυασμού.

Γιατί πιστεύουμε ότι η σαλάτα Caprese έχει καθαρά ιταλική προέλευση; Υπάρχουν αρκετοί μύθοι και θρύλοι σχετικά με τα πρώτα της βήματα. Συχνά λέγεται ότι η ιστορία της ξεκίνησε την περίοδο μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων ή, σύμφωνα με άλλη εκδοχή, αμέσως μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με διαφορά μερικών ετών ανάλογα με την ιστορία που επιλέγει κανείς να πιστέψει.

Η πιο δημοφιλής εκδοχή είναι μια πολύ απλή ιστορία που αφορά έναν οικοδόμο από το Κάπρι, ο οποίος στα τέλη της δεκαετίας του 1940 επέλεξε να γεμίσει το σάντουιτς του με ντομάτα, μοτσαρέλα και βασιλικό κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού του διαλείμματος, προκαλώντας εντύπωση και για τον πατριωτικό συμβολισμό των χρωμάτων.

Μια άλλη εκδοχή αναφέρεται σε ένα περιστατικό που συνέβη με τον βασιλιά της Αιγύπτου Φαρούκ, στον οποίο, την ίδια περίπου περίοδο, προσφέρθηκε αυτό το πιάτο ως απογευματινό σνακ κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Κάπρι. Ένας ακόμη παλαιότερος θρύλος, που τοποθετείται στη δεκαετία του 1920, αναφέρεται στον φουτουριστή Φίλιππο Τομάζο Μαρινέτι, ο οποίος, κατά τη διάρκεια παραμονής του στο Κάπρι, φέρεται να δοκίμασε αυτή τη σαλάτα σε γνωστό ξενοδοχείο του νησιού.

Με λίγα λόγια, όποια κι αν είναι η πιο πιθανή εκδοχή της ιστορίας, ένα πράγμα είναι βέβαιο: Η Caprese θεωρείται ένα κατεξοχήν ιταλικό πιάτο, χαρακτηριστικό του Κάπρι και αναμφισβήτητα συνδεδεμένο με τα χρώματα της ιταλικής σημαίας.

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Η Caprese και τα 5 μυστικά για να γίνει τέλεια

Η σαλάτα Caprese είναι ένα από τα πιο απλά πιάτα της ιταλικής παράδοσης, σε σημείο που το να την αποκαλούμε «συνταγή» είναι ίσως λίγο υπερβολικό. Για μια κλασική Caprese χρειάζονται μόνο τα σωστά υλικά.

Ας ξεκινήσουμε από την ντομάτα. Αποφύγετε τις ντομάτες κονσέρβας, τις πράσινες, τις υπερβολικά ώριμες ή τις πολύ μικρές ντομάτες. Η ντομάτα θα πρέπει να έχει μέγεθος ανάλογο με τη μοτσαρέλα, έτσι ώστε όταν την κόψετε σε φέτες να ταιριάζει με το σχήμα της. Καλό είναι να προτιμάτε βιολογικές, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνες που είναι βαριές για το μέγεθός τους, καθώς αυτό σημαίνει ότι έχουν περισσότερη «σάρκα» και περιεκτικότητα στο εσωτερικό τους.

Όσον αφορά τη μοτσαρέλα, μπορείτε να ακολουθήσετε αντίστοιχες συμβουλές σχετικά με το μέγεθος και το σχήμα. Και σε αυτή την περίπτωση, προτιμήστε πιο παραδοσιακά, χειροποίητα προϊόντα. Για να δώσετε ακόμη περισσότερη γεύση στην Caprese, μπορείτε –και θα λέγαμε ότι αξίζει– να χρησιμοποιήσετε mozzarella di bufala campana, ώστε να δημιουργήσετε μια όσο το δυνατόν πιο γευστική και παραδοσιακή εκδοχή. Είναι ένα μικρό μυστικό που δεν πρέπει να υποτιμήσετε και μπορεί πραγματικά να απογειώσει το πιάτο.

Προσοχή στη συνέχεια στον βασιλικό. Μια σωστή σαλάτα Caprese χρειάζεται μερικά κλαδάκια αρωματικού βασιλικού, κατά προτίμηση φρεσκοκομμένου από το φυτό. Ο βασιλικός, μάλιστα, είναι αρκετά εύκολο να καλλιεργηθεί ακόμη και σε μια βεράντα.

Το ίδιο σημαντικό είναι και το ελαιόλαδο, το οποίο πρέπει να είναι αποκλειστικά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Για να ολοκληρώσετε τη σαλάτα, μπορείτε να προσθέσετε μια πρέζα αλάτι, χωρίς όμως να το παρακάνετε, καθώς η υπερβολική ποσότητα μπορεί να καλύψει τη λεπτή και αυθεντική γεύση της Caprese.

Η τελευταία λεπτομέρεια αφορά και πάλι το ελαιόλαδο, το οποίο πρέπει να είναι αυστηρά εξαιρετικό παρθένο. Σχετικά με αυτό, υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα καλό ελαιόλαδο, κάτι που αξίζει να γνωρίζετε όταν θέλετε να δώσετε τον καλύτερο δυνατό γευστικό χαρακτήρα στη σαλάτα σας.

Οι παραλλαγές της σαλάτας Caprese

Παρόλο που η κλασική συνταγή είναι αυτή που μόλις περιγράψαμε, μπορείτε να δημιουργήσετε πολλές παραλλαγές που αποκλίνουν περισσότερο ή λιγότερο από την αυθεντική εκδοχή. Για παράδειγμα, μπορείτε να διατηρήσετε την ίδια λογική της Caprese αλλάζοντας την επιλογή των προϊόντων. Μάλιστα, χρησιμοποιώντας ξυλάκια για σουβλάκια μπορείτε να δημιουργήσετε καλαμάκια Caprese, τα οποία μπορείτε να απολαύσετε όπως είναι ή να τα περάσετε για λίγο από τη σχάρα. Ιδιαίτερα δημοφιλής είναι και η εκδοχή της σαλάτας Caprese με ελιές και κάπαρη. Μπορείτε, μάλιστα, να προσθέσετε και ρίγανη ή αντσούγιες.

Οι επιλογές όμως δεν σταματούν εδώ…μπορείτε να προσθέσετε στα βασικά υλικά λίγο πέστο. Άλλοι μπορεί να προτιμήσουν τόνο, ενώ κάποιοι άλλοι μπρεζάολα, δημιουργώντας ένα ακόμη πιο πλήρες πιάτο. Υπάρχει επίσης η εξωτική εκδοχή με αβοκάντο και λάιμ, ενώ κάποιοι προτιμούν τις πράσινες ντομάτες αντί για τις κλασικές κόκκινες. Τον χειμώνα, μια ιδιαίτερα νόστιμη εναλλακτική μπορεί να είναι οι λιαστές ντομάτες. Ακόμη και η μοτσαρέλα μπορεί να αντικατασταθεί, για παράδειγμα, με παρμεζάνα.

Με λίγα λόγια, είτε προτιμάτε την παράδοση είτε μια πιο δημιουργική εκδοχή της, η σαλάτα Caprese παραμένει ένα από τα πραγματικά μοναδικά και αναγνωρίσιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας.