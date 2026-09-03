Τα noodles με λαχανικά και κάσιους είναι η πιο εύκολη συνταγή για ένα γρήγορο γεύμα

Ένα γρήγορο, πολύχρωμο και γεμάτο γεύση πιάτο με τραγανά λαχανικά, κάσιους και σάλτσα σόγιας που ετοιμάζεται σε λίγα λεπτά.

Αν θέλετε ένα γεύμα που ετοιμάζεται γρήγορα, έχει πολλά λαχανικά και ταυτόχρονα είναι γεμάτο γεύση, αυτά τα noodles με λαχανικά και κάσιους είναι μια εξαιρετική επιλογή. Δεν χρειάζονται περίπλοκες τεχνικές ή πολλά υλικά, ενώ μπορείτε να τα προσαρμόσετε εύκολα ανάλογα με όσα έχετε διαθέσιμα στην κουζίνα σας.

Τα noodles είναι από εκείνα τα υλικά που μπορούν να μεταμορφωθούν κάθε φορά σε ένα διαφορετικό πιάτο. Συνδυάζονται με λαχανικά, μυρωδικά, σάλτσες και διάφορες πηγές πρωτεΐνης και μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για ένα γρήγορο μεσημεριανό ή βραδινό γεύμα. Στη συγκεκριμένη συνταγή, τα κολοκυθάκια, τα καρότα και τα μανιτάρια σοτάρονται σε δυνατή φωτιά, ώστε να μαλακώσουν αλλά να διατηρήσουν την ευχάριστη τραγανή υφή τους. Τα κάσιους προσθέτουν επιπλέον γεύση και μια απολαυστική τραγανότητα, ενώ η σάλτσα σόγιας δίνει στο πιάτο την χαρακτηριστική ασιατική γεύση.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα αυτής της συνταγής είναι η ευελιξία της. Δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε απαραίτητα τον ίδιο συνδυασμό λαχανικών κάθε φορά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι υπάρχει στο ψυγείο σας και να δημιουργήσετε κάθε φορά μια διαφορετική εκδοχή. Αν θέλετε ένα πιο πλούσιο γεύμα, μπορείτε επίσης να προσθέσετε κοτόπουλο, γαρίδες, σολομό ή άλλη πηγή πρωτεΐνης.

Το σημαντικό είναι να μην παραψήσετε τα λαχανικά ούτε τα νουντλς. Η υψηλή θερμοκρασία και ο σύντομος χρόνος μαγειρέματος βοηθούν να διατηρηθούν οι υφές και να αναδειχθούν καλύτερα οι γεύσεις. Έτσι, μέσα σε λίγα μόλις λεπτά μπορείτε να έχετε στο τραπέζι ένα πολύχρωμο, αρωματικό και χορταστικό πιάτο που μπορεί εύκολα να γίνει μία από τις αγαπημένες σας λύσεις για τις πολυάσχολες ημέρες.

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Υλικά

60 γρ. noodles, της επιλογής σας

2 μικρά κολοκυθάκια

2 μικρά καρότα

6 μικρά μανιτάρια

1 χούφτα κάσιους

2-3 κουταλιές της σούπας σάλτσα σόγιας

1 σκελίδα σκόρδο

Ελαιόλαδο

Αλάτι

Εκτέλεση

Πλένουμε τα λαχανικά και τα καθαρίζουμε. Καθαρίζουμε τα κολοκυθάκια, αφαιρούμε τις άκρες και τα κόβουμε σε λεπτά μπαστουνάκια. Πλένουμε τα καρότα, τα ξεφλουδίζουμε με έναν αποφλοιωτή και στη συνέχεια τα κόβουμε σε μπαστουνάκια. Αφαιρούμε από τα μανιτάρια τις άκρες που έχουν χώμα και τα καθαρίζουμε καλά από τυχόν υπολείμματα χώματος στην επιφάνειά τους. Στη συνέχεια τα κόβουμε σε φέτες.

Σε ένα βαθύ αντικολλητικό τηγάνι ή wok ζεσταίνουμε 2-3 κουταλιές της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μαζί με τη σκελίδα σκόρδου. Μόλις το σκόρδο πάρει ένα ελαφρύ χρώμα, το αφαιρούμε και προσθέτουμε τα λαχανικά. Τα σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά για 8-10 λεπτά, μέχρι να μαγειρευτούν αλλά να παραμείνουν τραγανά και να κρατούν την υφή τους. Προσθέτουμε τα κάσιους και τα καβουρδίζουμε ελαφρά. Στη συνέχεια προσθέτουμε τη σάλτσα σόγιας και ανακατεύουμε.

Παράλληλα, όσο μαγειρεύονται τα λαχανικά, βάζουμε μια κατσαρόλα με αλατισμένο νερό να βράσει και μαγειρεύουμε τα noodles σύμφωνα με τον χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία. Τα πιο λεπτά noodles χρειάζονται περίπου 2-3 λεπτά, ενώ τα πιο χοντρά, όπως τα udon ή οι noodles από ρύζι σε μορφή ταλιατέλας, μπορεί να χρειαστούν έως και 10 λεπτά. Τα στραγγίζουμε και τα προσθέτουμε στο τηγάνι με τα λαχανικά. Τα σοτάρουμε όλα μαζί σε δυνατή φωτιά για λίγα δευτερόλεπτα, μέχρι τα noodles να απορροφήσουν τις γεύσεις και να αναμειχθούν καλά με τα λαχανικά και τα κάσιους. Σερβίρουμε αμέσως.