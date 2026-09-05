Ψεύτικη καρμπονάρα με κολοκυθάκια και γιαούρτι: Το ελαφρύ πιάτο που θα αγαπήσετε

Μια διαφορετική εκδοχή της αγαπημένης καρμπονάρας με κολοκυθάκια, γιαούρτι και κουρκουμά, που χαρίζει κρεμώδη υφή και πλούσια γεύση χωρίς τα αυγά της κλασικής συνταγής.

Καταρχάς, λατρεύουμε την καρμπονάρα. Την αυθεντική, σωστά φτιαγμένη καρμπονάρα, χωρίς κρέμα γάλακτος και διάφορα άλλα περιττά υλικά, με guanciale και χωρίς σκόρδο ή κρεμμύδι, όπως επιτάσσει η παράδοση. Αυτό που δεν λαμβάνει υπόψη η παράδοση, όμως, είναι οι θερμίδες, οι οποίες δεν ταιριάζουν και τόσο με αυτή την εποχή των υπερβολών και των πολλών γευμάτων, που κάποια στιγμή πρέπει αναγκαστικά να περιορίσουμε.

Για να ικανοποιήσουμε λοιπόν αυτές τις λιγούρες που –άτιμες!– ετοιμάσαμε μια ψεύτικη χορτοφαγική καρμπονάρα. Και για να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα όσο το δυνατόν πιο απολαυστικό και ελκυστικό στην όψη, προσθέσαμε λίγο κουρκουμά. Η γεύση –όπως είναι αναμενόμενο– δεν πλησιάζει καν εκείνη μιας αυθεντικής καρμπονάρας, όμως πρόκειται για ένα δροσερό και χορταστικό πιάτο, που ικανοποιεί τις αισθήσεις χωρίς να επιβαρύνει τόσο τη διατροφή και τις τύψεις μας.

Υλικά

2 μέτρια κολοκυθάκια

100 γρ. στραγγιστό γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά

120 γρ. ζυμαρικά

1 σκελίδα σκόρδο

1 κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά

Ελαιόλαδο

Αλάτι

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Εκτέλεση

Πλένουμε τα κολοκυθάκια, αφαιρούμε τις άκρες και τα κόβουμε πρώτα σε φέτες πάχους περίπου μισού εκατοστού και στη συνέχεια σε μπαστουνάκια. Ζεσταίνουμε μια σκελίδα σκόρδο, ελαφρώς πιεσμένη, σε λίγο ελαιόλαδο. Μόλις πάρει χρυσαφένιο χρώμα, την αφαιρούμε και προσθέτουμε τα κολοκυθάκια στο τηγάνι. Τα σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά, ώστε να ροδίσουν αλλά να παραμείνουν τραγανά. Τα αφήνουμε να μαγειρευτούν για περίπου 10 λεπτά, προσθέτουμε αλάτι, αποσύρουμε από τη φωτιά και τα αφήνουμε στην άκρη. Ύστερα διαλύουμε τον κουρκουμά στο γιαούρτι.

Εν τω μεταξύ βράζουμε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό, τα στραγγίζουμε al dente και τα προσθέτουμε στο τηγάνι με τα κολοκυθάκια. Ξαναβάζουμε το τηγάνι στη φωτιά, ανακατεύουμε, προσθέτουμε το γιαούρτι και μια πρέζα αλάτι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Το γιαούρτι θα αρχίσει πολύ γρήγορα να πήζει. Πριν στεγνώσει εντελώς η σάλτσα, αποσύρουμε από τη φωτιά και σερβίρουμε αμέσως. Καλή όρεξη.