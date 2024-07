Το πιο ινσταγκραμικό μέρος στον κόσμο για το 2024, βρίσκεται στην Ελλάδα

Αυτό το μέρος στην Ελλάδα, είναι το πιο πολυφωτογραφημένο για το 2024

Καλώς ή κακώς, τα social media διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο στη ζωή μας και όλοι ξέρουμε πως πλατφόρμες όπως το Instagram και το TikTok, είναι κάτι σαν οδηγός για τις περιπέτειές μας, γενικότερα, και ειδικότερα για τα ταξίδια. Έχουμε ξεμείνει από ιδέες για το επόμενο ταξίδι μας; Πρώτη κίνηση: τσεκάρουμε Instagram. Πολύ απλά, οι άνθρωποι λατρεύουμε να καταναλώνουμε περιεχόμενο στα social media, τι να κάνουμε.

Ε, και το καλοκαίρι ως μία από εκείνες τις περιόδους που ψάχνουμε μανιωδώς τον επόμενο προορισμό μας, η χρήση του IG, είναι αναπόφευκτη. Ακόμα κι αν έχουμε στο μυαλό μας το πού και το πώς θέλουμε να είναι οι διακοπές μας, πάντα μα πάντα, θα μπούμε στο Instagram ώστε να δούμε ποιοι είναι οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για διακοπές.

Με τούτα και με εκείνα, η World of Statistics έφτιαξε μια λίστα με δεδομένα μέσα από το Instagram, αποκαλύπτοντας ποιος προορισμός στον κόσμο είναι ο πιο ινσταγκραμικός για το 2024. Για να σε βοηθήσουμε, ινσταγκραμική είναι μια τοποθεσία η οποία είναι ταγκαρισμένη σε εκατομμύρια αναρτήσεις στον κόσμο, από ανθρώπους που την έχουν επισκεφτεί.

Όπως φάνηκε, λοιπόν, η Σαντορίνη είναι ο πιο ινσταγκραμικός προορισμός για το 2024. Όχι, δεν μιλάμε για τη Σαντορίνη «made in China», μιλάμε για τη real Σαντορίνη, στην Ελλάδα. Μιλάμε για αυτό το μέρος, που είτε το μισείς είτε το λατρεύεις. Δεν υπάρχει μέση λύση.

Στη δεύτερη θέση της λίστας, βρίσκεται ο Πύργος του Άιφελ στο Παρίσι, και στην τρίτη θέση το Κολοσσαίο, στη Ρώμη.

Most instagrammed places in 2024:



1. 🇬🇷 Santorini, Greece

2. 🇫🇷 Eiffel Tower, Paris, France

3. 🇮🇹 Colosseum, Rome, Italy

4. 🇦🇪 Burj Khalifa, Dubai, UAE

5. 🇺🇸 Times Square, New York City, USA

6. 🇯🇵 Shibuya Crossing, Tokyo, Japan

7. 🇬🇧 Big Ben, London, England

8. 🇮🇸 Blue…