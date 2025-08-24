5 νησιά για να αποχαιρετήσεις το καλοκαίρι: Πού να ταξιδέψεις το τελευταίο ΣΚ του Αυγούστου

Όχι, Αύγουστε μην φεύγεις.

Το καλοκαίρι - γι’ ακόμα μια χρονιά - οδεύει προς το φινάλε του, αφού διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου. Η ξέγνοιαστη περίοδος της ζωής μας και οι ανέμελες ημέρες των διακοπών παίρνουν σιγά - σιγά θέση στη μνήμη μας, και εμείς καλούμαστε να επιστρέψουμε στους κανονικούς ρυθμούς της καθημερινότητάς μας - και κατ’ επέκταση στη δουλειά. Πριν αρχίσεις να σημειώνεις στο ημερολόγιό σου, όλα όσα πρέπει να κάνεις τον Σεπτέμβριο (ξέρω, η λίστα θυμίζει πάπυρο), πάρε μια ανάσα και άκου την πρότασή μου: μήπως να χαρίσεις στον εαυτό σου ένα τελευταίο Σαββατοκύριακο διακοπών; Ο Αύγουστος τελειώνει και τι καλύτερο από το να σε βρει σε ένα ελληνικό νησί.

Αν ζεις στην Αθήνα, χρειάζεσαι μόλις λίγες ώρες για να εισπνεύσεις ξανά νησιώτικο αέρα και να κάνεις τις τελευταίες βουτιές πριν την επίσημη έναρξη του φθινοπώρου. Η άμμος στα πόδια, η αλμύρα στα χείλη και αυτή η αίσθηση ελευθερίας και χαλάρωσης που νιώθεις μετά τη θάλασσα, είναι αυτά που θα σε συντροφεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Άνοιξε νέα tab, λοιπόν, και ψάξε τους παρακάτω προορισμούς, που είναι ιδανικοί για weekend αποδράσεις. Μην το σκέφτεσαι πολύ, άλλωστε τα πιο όμορφα ταξίδια είναι αυτά που κλείστηκαν εντελώς αυθόρμητα.

5 νησιά για να περάσεις τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου

Υδρα

Η Ύδρα είναι από εκείνα τα νησιά που μοιάζουν να έχουν παγώσει στον χρόνο - με τις άμαξες και τα θαλάσσια ταξί να αντικαθιστούν τα αυτοκίνητα και τα πετρόχτιστα αρχοντικά να καθρεφτίζονται στο γαλάζιο του Αργοσαρωνικού. Αν θες ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο ρομαντισμό, τέχνη, περιπάτους και ηλιοβασίλεμα με φόντο το ιστορικό λιμάνι, τότε η Ύδρα είναι ο ιδανικός αποχαιρετισμός στο καλοκαίρι σου.

Πόρος

Μόλις μιάμιση ώρα από την Αθήνα, ο Πόρος προσφέρει την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στο πράσινο και το μπλε - τα χρώματα που θυμίζουν Ελλάδα. Περπάτησε στο ρολόι με θέα το ηλιοβασίλεμα, κάνε βαρκάδα στον Γαλατά και επισκέψου παραλίες, όπως το Λιμανάκι της Αγάπης. Ο Πόρος είναι ιδανική επιλογή για ένα χαλαρό weekend γεμάτο ελληνικό καλοκαίρι.

Άνδρος

Η Άνδρος, με την αρχοντική αύρα των Κυκλάδων, είναι ένα νησί που, αν το ανακαλύψεις από άκρη σε άκρη, θα σε κερδίσει. Οι παραλίες, όπως η Χρυσή Άμμος ή ο Άγιος Πέτρος, είναι ιδανικές για τις τελευταίες βουτιές της σεζόν, ενώ η Χώρα αποτελεί μονόδρομο για τις βραδινές βόλτες, μετά τη θάλασσα. Σε σχεδόν δύο ώρες από την Αθήνα, θα βρεθείς σε ένα κυκλαδίτικο νησί, που πολλοί έχουν λατρέψει.

Κέα

Η Κέα είναι το τέλειο καταφύγιο για μια γρήγορη απόδραση μακριά από τη βαβούρα και τη ζέστη της πόλης. Η κυκλαδική ομορφιά της και οι εντυπωσιακές παραλίες της θα αποτελέσουν φόντο για το πιο γλυκό καλοκαιρινό αντίο. Κολύμπι στο Σπαθί, φρέσκο φαγητό στο Βουρκάρι και βόλτα στην Ιουλίδα είναι όσα χρειάζεσαι για ένα αξέχαστο διήμερο πριν την οριστική επιστροφή στην πόλη.

Κύθνος

Αν θες να ζήσεις μια αυθεντική κυκλαδική εμπειρία χωρίς πολυκοσμία, η Κύθνος είναι το μέρος που πρέπει να επισκεφτείς. Με πάνω από 90 παραλίες, παραδοσιακούς οικισμούς και νόστιμο φαγητό, αυτό το νησί προσφέρεται για όσους θέλουν να αποχαιρετήσουν το καλοκαίρι γεμάτοι γαλήνη και ηρεμία.