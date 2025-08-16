9 χώρες που, παραδόξως, έχουν τα περισσότερα νησιά στον κόσμο

Από παγωμένες βόρειες εκτάσεις μέχρι διάσπαρτα αρχιπελάγη, αυτές οι χώρες διαθέτουν νησιά με τρόπους που είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς

Σκέφτεσαι νησιά, σου έρχεται απευθείας στο μυαλό η Ελλάδα. Λογικό, αλλά αν δεν έχεις εικόνα, θα σε ενημερώσουμε ότι ορισμένες χώρες (που δεν περίμενες) φιλοξενούν επίσης έναν τεράστιο αριθμό νησιών, συχνά κρυμμένων από τα ραντάρ του κοινού ταξιδιώτη. Ενώ γνωστά νησιωτικά έθνη τραβούν την προσοχή, υπάρχουν και άλλες χώρες με εκπληκτικό αριθμό νησιών που μπορεί να σε εκπλήξουν. Από παγωμένες βόρειες εκτάσεις μέχρι διάσπαρτα αρχιπελάγη, αυτές οι χώρες διαθέτουν νησιά με τρόπους που είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς.

Εδώ είναι 9 χώρες που, παραδόξως, κατέχουν τα περισσότερα νησιά στη Γη. Με πολλά από αυτά τα νησιά να έχουν παραμείνει ανέγγιχτα από τον μαζικό τουρισμό, προσφέρουν παρθένα, ξεχωριστά τοπία για να εξερευνήσουν οι περιπετειώδεις ταξιδιώτες. Αν σου αρέσει η εναλλαγή νησιών ή ονειρεύεσαι να βρεις μια μυστική απόδραση για επόμενα ταξίδια, αυτές οι χώρες θα πρέπει σίγουρα να είναι στην bucket list σου.

Σουηδία

Η Σουηδία έχει τον μεγαλύτερο αριθμό νησιών στον κόσμο — πάνω από 267.000 σύμφωνα με τα στοιχεία. Τα περισσότερα είναι ακατοίκητα και πολλά βρίσκονται σε απομακρυσμένα μέρη της χώρας ή είναι διάσπαρτα σε τεράστια συστήματα λιμνών. Άλλα, εκτείνονται κατά μήκος της Βαλτικής Θάλασσας και αποτελούν μέρος της τραχιάς ανατολικής ακτογραμμής της Σουηδίας. Η Στοκχόλμη, η πρωτεύουσα της Σουηδίας είναι χτισμένη σε 14 νησιά, που συνδέονται με πάνω από 50 γέφυρες. Το καλοκαίρι, η μετάβαση από νησί σε νησί και το καγιάκ είναι συνηθισμένες δραστηριότητες, ενώ το χειμώνα, πολλά παγώνουν εντελώς. Ορισμένα νησιά στεγάζουν καμπίνες ή φυσικά καταφύγια, ενώ άλλα είναι βραχώδεις προμαχώνες χωρίς καθόλου κτήρια. Παρά τον μεγάλο αριθμό, λιγότερα από 1.000 νησιά κατοικούνται μόνιμα.

Νορβηγία

Η γεωγραφία της Νορβηγίας περιλαμβάνει περισσότερα από 239.000 νησιά, διαμορφωμένα από τη διάβρωση των παγετώνων, φιόρδ και αρκτικές ακτές. Αυτά κυμαίνονται από μικρές, βραχώδεις εκβολές έως μεγαλύτερες κατοικημένες περιοχές που συνδέονται με γέφυρες ή πορθμεία. Τα νησιά Λοφότεν, για παράδειγμα, είναι γνωστά για τα ψαροχώρια και τις εντυπωσιακές κορυφές, ενώ άλλα είναι τόσο απομακρυσμένα που παραμένουν ανώνυμα. Η Βόρεια Νορβηγία κατέχει πολλά από τα νησιά της χώρας, όπου το έδαφος γίνεται πιο τραχύ και απομακρυσμένο. Μερικά είναι προσβάσιμα μόνο με βάρκα ή ελικόπτερο. Πολλά είναι φυσικά καταφύγια ή χρησιμοποιούνται εποχιακά για καλύβες, ψάρεμα ή βόσκηση ζώων αντί για διαβίωση όλο το χρόνο.

Φινλανδία

Η Φινλανδία φιλοξενεί περίπου 188.000 νησιά, διάσπαρτα σε λίμνες, ποτάμια και παράκτια ύδατα. Η χώρα έχει πυκνή συγκέντρωση τόσο νησιών όσο και λιμνών γλυκού νερού, από όπου και προέρχεται η ονομασία της ως «Χώρα των Χιλίων Λιμνών», αν και αυτός ο αριθμός υποεκπροσωπεί το πραγματικό σύνολο. Τα περισσότερα, βρίσκονται στην ενδοχώρα, συχνά ως μικροσκοπικές δασώδεις κουκκίδες σε συστάδες λιμνών, ενώ άλλα αποτελούν μέρος παράκτιων αρχιπελάγων όπως το Ώλαντ. Πολλά παραμένουν ανέγγιχτα, χρησιμοποιούνται περιστασιακά για καλοκαιρινές καμπίνες ή για μάζεμα μούρων, ενώ άλλα υποστηρίζουν μικρές κοινότητες που συνδέονται με πορθμεία.

Καναδάς

Ο Καναδάς έχει περισσότερα από 52.000 επίσημα αναγνωρισμένα νησιά, συμπεριλαμβανομένων μερικών από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Τα Μπάφιν, Έλσμιρ και Βικτόρια εκτείνονται σε όλη την Αρκτική και παραμένουν σε μεγάλο βαθμό υπανάπτυκτα λόγω ακραίων συνθηκών. Η παράκτια Βρετανική Κολομβία περιέχει χιλιάδες δασωμένα νησιά, επίσης, πολλά από τα οποία είναι δημοφιλή για καγιάκ, παρατήρηση φαλαινών ή παράκτια ταξίδια. Ο ποταμός Άγιος Λαυρέντιος και οι Μεγάλες Λίμνες συμβάλλουν επίσης στην καταμέτρηση. Στον βορρά, τα νησιά του Καναδά είναι συχνά παγωμένα για μεγάλο μέρος του έτους, φιλοξενώντας άγρια ζωή αλλά λίγους μόνιμους κατοίκους.

Ινδονησία

Η Ινδονησία αποτελείται από περίπου 17.000 νησιά, απλωμένα σε μια τεράστια έκταση της Νοτιοανατολικής Ασίας, που εκτείνεται τόσο στον Ινδικό όσο και στον Ειρηνικό Ωκεανό. Περίπου 6.000 από αυτά κατοικούνται, ενώ άλλα παραμένουν ανεκμετάλλευτα ή χρησιμοποιούνται για γεωργία, αλιεία ή δασοκομία. Τα σημαντικότερα περιλαμβάνουν την Ιάβα (την πιο πυκνοκατοικημένη στον κόσμο), τη Σουμάτρα, το Σουλαουέζι και τμήματα του Βόρνεο και της Νέας Γουινέας. Η νησιωτική γεωγραφία της χώρας συμβάλλει στην πλούσια βιοποικιλότητα και την πολιτιστική της ποικιλομορφία, με εκατοντάδες εθνοτικές ομάδες και γλώσσες να ομιλούνται.

Αυστραλία

Η Αυστραλία φιλοξενεί πάνω από 8.000 νησιά, πολλά από τα οποία βρίσκονται στα ανοιχτά των τεράστιων ηπειρωτικών ακτών της. Σε αυτά περιλαμβάνονται γνωστοί προορισμοί όπως η Τασμανία, η οποία θεωρείται ως πολιτεία, και άλλα όπως το νησί Καγκουρό, το νησί Φρέιζερ και τα Whitsundays. Όλα ποικίλλουν σε μέγεθος και χρήση — κάποια κατοικούνται και αναπτύσσονται, ενώ άλλα είναι προστατευόμενα εθνικά πάρκα. Στο βορρά, τα Νησιά του Πορθμού Τόρες είναι πολιτισμικά ξεχωριστά και πιο κοντά στην Παπούα Νέα Γουινέα παρά στην ηπειρωτική Αυστραλία. Πολλά είναι σημαντικά για τις αυτόχθονες κοινότητες και έχουν πολιτιστική, περιβαλλοντική ή ιστορική σημασία.

Φιλιππίνες

Οι Φιλιππίνες αποτελούνται από 7.641 νησιά. Αυτά εκτείνονται στον δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό και ομαδοποιούνται σε τρία κύρια νησιωτικά συμπλέγματα: Λουζόν, Βισάγιας και Μιντανάο. Ενώ ορισμένα είναι πυκνοκατοικημένα και αστικοποιημένα, πολλά παραμένουν αγροτικά ή ακατοίκητα. Τα ταξίδια μεταξύ των νησιών είναι συνηθισμένα και συχνά πραγματοποιούνται με πλοίο, μπάνκα (βάρκα outrigger) ή μικρό αεροπλάνο. Πολλά νησιά είναι γνωστά για τις παραλίες με λευκή άμμο και τους κοραλλιογενείς υφάλους, ενώ άλλα χρησιμοποιούνται για γεωργία, αλιεία ή μικρής κλίμακας βιομηχανίες.

Ιαπωνία

Ο αριθμός των νησιών της Ιαπωνίας ενημερώθηκε το 2023 σε περίπου 14.125 - σχεδόν διπλάσιος αριθμός από τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Παρά τον μεγάλο αριθμό, μόνο ένα μικρό μέρος κατοικείται. Τα τέσσερα μεγαλύτερα νησιά - Χονσού, Χοκάιντο, Κιούσου και Σικόκου, συγκεντρώνουν τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού και της ανάπτυξης. Τα υπόλοιπα, περιλαμβάνουν ηφαιστειακά φυλάκια, υποτροπικές ζώνες όπως η Οκινάουα και απομακρυσμένες νησίδες με περιορισμένη πρόσβαση. Πολλά από τα νησιά της Ιαπωνίας είναι ορεινά, επιρρεπή σε σεισμούς και διαμορφωμένα από αιώνες τεκτονικής δραστηριότητας. Οι θαλάσσιες διαδρομές, τα ταχύπλοα και οι γέφυρες συνδέουν διάφορα μεταξύ τους, ειδικά σε πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται (προφανώς) στη λίστα, αφού έχει περισσότερα από 6.000 νησιά και βραχονησίδες διάσπαρτα στο Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος. Αν και θα γνωρίζεις, θα σε ενημερώσουμε ότι από αυτά, περίπου 200 κατοικούνται. Ορισμένα, όπως η Κρήτη και η Ρόδος, είναι μεγάλα με πολυσύχναστες πόλεις και αεροδρόμια. Άλλα είναι ήσυχα, με μικρά ψαροχώρια και ιστορικά ερείπια. Λόγω της τοποθεσίας τους, έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο εμπόριο, τη μετανάστευση και τις συγκρούσεις εδώ και χιλιάδες χρόνια.

