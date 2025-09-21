5 προορισμοί για πεζοπορία κοντά στην Αθήνα

Μια εκδρομή για πεζοπορία, μονοήμερη ή διήμερη, με αφετηρία την Αθήνα, θα σας προσφέρει το ιδανικό διάλειμμα από το καθημερινό άγχος.

Για όσους αναζητούν μια μικρή απόδραση από την πόλη, μια κοντινή εκδρομή για πεζοπορία είναι ο καλύτερος τρόπος για να απολαύσουν τη φύση και να γεμίσουν τα πνευμόνια τους με καθαρό οξυγόνο. Υπάρχουν αρκετοί προορισμοί κοντά στην Αθήνα που προσφέρονται για μονοήμερες ή και πολυήμερες εξορμήσεις, ιδανικές για να γνωρίσετε καλύτερα το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας.

Αποδράστε από τους γρήγορους ρυθμούς και το άγχος της πόλης, οδηγώντας μόνο λίγες ώρες. Από την Αττική μέχρι την Κορινθία και τη Φωκίδα, αυτοί οι πέντε προορισμοί θα σας προσφέρουν αυθεντικές πεζοπορικές εμπειρίες μέσα σε καταπράσινα φυσικά τοπία με θέα που κόβει την ανάσα.

Κιθαιρώνας

Ο Κιθαιρώνας, το βουνό της αρχαιότητας που πήρε το όνομά του από τον μυθικό βασιλιά των Πλαταιών και συνδεόταν με τα Διονυσιακά Μυστήρια, αποτελεί μια από τις πιο κοντινές επιλογές στην Αθήνα για πεζοπορία. Βρίσκεται στα σύνορα Αττικής, Βοιωτίας και Κορινθίας, περίπου 1,5 ώρα μακριά από την πρωτεύουσα. Λόγω της κοντινής του απόστασης, είναι ιδανικό ακόμα και για μονοήμερη εξόρμηση. Το βουνό έχει υψόμετρο 1.409 μέτρα και από πολλούς αποκαλείται ως «το μπαλκόνι του Κορινθιακού» λόγω της απρόσκοπτης θέας του προς τον Κορινθιακό Κόλπο.

