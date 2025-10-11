Σκοπεύεις να ταξιδέψεις στη Λιλ για το Europa League; Τόσα χρήματα θα χρειαστεί να ξοδέψεις

Η αντίστροφη μέτρηση για την 3η αγωνιστική της League Phase έχει ξεκινήσει, κατά την οποία ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Λιλ στη Γαλλία στις 23 Οκτωβρίου. Παρακάτω θα βρείτε ένα ενδεικτικό κόστος του ταξιδιού στη Λιλ.

Η Λιλ, πρωτεύουσα της περιοχής Hauts-de-France, βρίσκεται στα σύνορα με το Βέλγιο και θεωρείται μία από τις πιο ζωντανές και ανερχόμενες πόλεις της βόρειας Γαλλίας. Συνδυάζει τη φλαμανδική αρχιτεκτονική με τη γαλλική φινέτσα, διαθέτει όμορφο ιστορικό κέντρο, μοντέρνες συνοικίες και έντονη φοιτητική ζωή. Παρά το βιομηχανικό της παρελθόν, η Λιλ έχει μεταμορφωθεί σε έναν εντυπωσιακό προορισμό με μουσεία, εστιατόρια, καταστήματα και πολιτιστικά δρώμενα.

Η πόλη είναι ιδανική για ένα σύντομο ταξίδι, ειδικά το φθινόπωρο, και συνδυάζεται άψογα με μια ποδοσφαιρική εμπειρία, όπως ο αγώνας Λιλ- ΠΑΟΚ στο εντυπωσιακό Stade Pierre-Mauroy στις 23 Οκτωβρίου, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Αεροπορικά εισιτήρια

Για να φτάσετε στη Λιλ από την Αθήνα με απευθείας πτήση, υπάρχουν εισιτήρια με επιστροφή μόνο τις ημερομηνίες 21-25 και ξεκινούν από 105 ευρώ με επιστροφή. Έχετε περισσότερες επιλογές σε μέρες και ώρες αν κλείσετε εισιτήρια απευθείας από Αθήνα για Παρίσι.

