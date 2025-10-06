Το 2025, όλο και περισσότερες γυναίκες ταξιδεύουν μόνες. Όχι από ανάγκη, αλλά από καθαρή επιλογή

Οι γυναίκες ταξιδεύουν μόνες, ανακαλύπτοντας πρώτα τον κόσμο και έπειτα τον εαυτό τους. Και όχι, δεν πρόκειται μόνο για τις single.

Μια νέα ταξιδιωτική τάση φαίνεται πως έχει κάνει αισθητή την παρουσία της το τελευταίο διάστημα, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη των γυναικών να περνούν λίγο χρόνο μόνες. Όχι δουλειές, όχι σύζυγοι, όχι παιδιά, όχι υποχρεώσεις. Μόνο εκείνες και ο εαυτός τους. Σε μια κοινωνία που «απαιτεί» από τις γυναίκες να είναι stand by 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, και τις κρίνει αυστηρά για την απόδοσή τους, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών πήρε την απόφαση να «σπάσει» το κατεστημένο και να κάνει μια solo απόδραση από τη ρουτίνα, για λόγους ψυχικής υγείας και αναψυχής.

Έχει παρατηρηθεί, πως το ποσοστό των γυναικών που αφήνει για λίγο πίσω του τις οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις, επιλέγοντας να ταξιδέψει μόνο, όλο και αυξάνεται. Ο λόγος; Να ηρεμήσουν, να καθαρίσουν τη σκέψη τους, να ικανοποιήσουν τις προσωπικές ανάγκες τους, να φροντίσουν τον εαυτό τους και, φυσικά, να εξερευνήσουν τον κόσμο με τους δικούς τους όρους. Οι ταξιδιωτικοί οργανισμοί παρατηρούν σημαντική αύξηση στις κρατήσεις μεμονωμένων ατόμων - κυρίως γυναικών - που δεν περιμένουν πλέον τις διακοπές ή τα σχέδια των άλλων για να πραγματοποιήσουν τα δικά τους ταξιδιωτικά όνειρα.

Pexels

Από το όνειρο στην πράξη: Οι γυναίκες πια ταξιδεύουν solo, εξερευνώντας τον κόσμο

Σύμφωνα με την ταξιδιωτική εταιρεία Jules Verne, σχεδόν οι μισές κρατήσεις για το 2025 (46%) προέρχονται από άτομα που ταξιδεύουν μόνα τους – σημαντική αύξηση, αν το συγκρίνουμε με το 40% του 2023. Από αυτές τις κρατήσεις, περίπου το 69% αφορά γυναίκες. Η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Ντέμπι Ο'Νιλ, επισημαίνει πως η επιλογή ενός solo ταξιδιού δεν σχετίζεται απαραίτητα με τη μοναξιά, αλλά με την ανάγκη για προσωπική ελευθερία.

«Πολλές από τις γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες στο γραφείο μας έχουν οικογένειες, συντρόφους και γεμάτη κοινωνική ζωή, όμως επιθυμούν να γνωρίσουν τον κόσμο με τον δικό τους τρόπο», αναφέρει χαρακτηριστικά. Όπως σημειώνει, για αρκετές γυναίκες ένα solo ταξίδι αποτελεί μια «σιωπηλή πράξη θάρρους» και ταυτόχρονα μια ευκαιρία για προσωπική ενδυνάμωση και αυτογνωσία.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η Explore Worldwide, η οποία καταγράφει αύξηση 22% στις κρατήσεις μεμονωμένων ταξιδιωτών για το 2025 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι μήνες Σεπτέμβριος και Οκτώβριος είναι οι πιο δημοφιλείς, καθώς προσφέρουν οικονομικότερες τιμές και έχουν λιγότερο τουρισμό. Ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, Μάικλ Έντουαρντς, επιβεβαιώνει αυτή την τάση, λέγοντας πως «το solo ταξίδι είναι μια τάση που γίνεται συνεχώς όλο και πιο δημοφιλής. Σε μια τυπική ομάδα, τα 2/3 των συμμετεχόντων ταξιδεύουν χωρίς συνοδούς. Όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι, που δεν περιμένουν να βρουν κοινό χρόνο με τα προγράμματα και τα όνειρα των άλλων, και έτσι πράττουν αυθόρμητα και ανεξάρτητα».

Pexels

Η εταιρεία επισημαίνει, επίσης, ότι πολλά άτομα επιστρέφουν από τέτοια ταξίδια με ενισχυμένη αυτοπεποίθηση, αίσθηση ελευθερίας και περισσότερη αγάπη για την εξερεύνηση. Είναι απολύτως κατανοητό, γιατί ένα solo ταξίδι μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας, αλλά και τον κόσμο γύρω μας. Αποκτούμε περισσότερη εμπιστοσύνη, θέτοντας σε προτεραιότητα την ψυχική υγεία μας.

Τα solo ταξίδια δεν αφορούν μόνο singles γυναίκες

Η Barrhead Travel αναφέρει αύξηση 31% στις κρατήσεις από ένα άτομο για κρουαζιέρες και 20% για οργανωμένα ή περιπετειώδη ταξίδια. Η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Νίκι Τέμπεστ Μισέλ, τονίζει πως εξακολουθεί να υπάρχει η λανθασμένη εντύπωση, ότι τα solo ταξίδια απευθύνονται αποκλειστικά σε singles: «Είναι απολύτως συνηθισμένο άτομα με σύντροφο ή οικογένεια να επιλέγουν ένα ταξίδι μόνο για τον εαυτό τους - συχνά γιατί πρόκειται για μια εμπειρία που ήθελαν πάντα να ζήσουν. Οι γυναίκες, ειδικά, εκπροσωπούν ένα ποσοστό αυτής της κατηγορίας, που συνεχώς αυξάνεται».

Εν κατακλείδι, το solo ταξίδι, και ιδιαίτερα από γυναίκες, δεν αποτελεί πλέον περιθωριακή, αναγκαστική ή μοναδική επιλογή, αλλά μία όλο και πιο ισχυρή τάση της σύγχρονης ταξιδιωτικής κουλτούρας. Πρόκειται για μια μορφή προσωπικής έκφρασης και αυτοπραγμάτωσης, που βρίσκει απήχηση σε όσες - και όσους - επιθυμούν να ανακαλύψουν τον κόσμο και κυρίως τον εαυτό τους υπό τους δικούς τους όρους.

