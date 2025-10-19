Ένα long weekend στην Κέρκυρα άλλαξε τον τρόπο που βλέπω τη γυναικεία υγεία και ευεξία

Μια μοναδική απόδραση σε δύο ξενοδοχεία-κόσμημα και ένα wellness συνέδριο που ανέτρεψε τα δεδομένα, με έκαναν να αγαπήσω περισσότερο την Κέρκυρα

Οκτώβριος, τριήμερο, Κέρκυρα. Μπορεί όλες αυτές οι λέξεις να μην «ταιριάζουν» τέλεια μεταξύ τους με την πρώτη ματιά – αφενός γιατί η Κέρκυρα είναι σχετικά μεγάλη για τρεις μέρες μόνο, αφετέρου γιατί ο Οκτώβριος δεν είναι ο πιο «κλασικός μήνας» για ένα χαλαρό long weekend σε νησί. Κι όμως, εκείνες τις τρεις μέρες για μένα λειτούργησαν όλα τέλεια μαζί. Ίσως γιατί δεν πήγα στην Κέρκυρα για να γυρίσω το νησί, να βγω, να ξενυχτήσω. Πήγα για να ηρεμήσω, να χαλαρώσω, να γίνω μέρος ενός πρωτότυπου wellness event – που μου έδωσε πολλά περισσότερα απ’ όσα περίμενα. Κυρίως, όμως, μου έμαθε ότι δεν χρειάζεται να είσαι «στην ηλικία» για να συμμετέχεις σε μια κουβέντα γύρω από την εμμηνόπαυση. Γιατί η ενημέρωση, η σύνδεση και η φροντίδα του σώματος δεν έχουν ηλικία.

Το ημερολόγιο έδειχνε Παρασκεύη 3 Οκτωβρίου. Και εγώ από το πρωί (πολύ πρωί) ήμουν ήδη στο Avali – στο ολοκαίνουργιο ξενοδοχείο της MarBella Collection (έχει ανοίξει κυριολεκτικά εδώ και λίγους μήνες). Το Avali είναι η πιο laid-back, ανάλαφρη εκδοχή του luxury: Adult-friendly, ήρεμο, ακριβώς πάνω στη θάλασσα, με θέα που απλά σε αφοπλίζει. Πρώτη εντύπωση; Ότι εδώ δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Aυτό που ένιωσα με το που έφτασα ήταν πως το μέρος σου δίνει «άδεια» να σταματήσεις. Και μετά από έναν κουραστικό Σεπτέμβριο, αυτή η παύση ήταν χρυσός.

Εκείνη την ημέρα επέλεξα να πάρω τα πράγματα χαλαρά. Έμεινα αρκετή ώρα στο δωμάτιο, χαζεύοντας την απίθανη θέα του Ιονίου από το μπαλκόνι μου. Αφού τακτοποιήθηκα και ηρέμησα λίγο, κατέβηκα για ένα γρήγορο πρωινό στο Lobby Bar στο Avali, μαζί με τη Ραφαέλα, τη Marketing & Communications Manager του ξενοδοχείου. Μιλήσαμε για τη φιλοσοφία του Avali, και τον στόχο τους να προσφέρουν σε κάθε επισκέπτη μια εμπειρία χωρίς υπερβολές, αυθεντική, όπου η ευεξία έρχεται μέσα από απλές χαρές. Αλλά δεν τελειώσαμε εκεί. Με ξενάγησε σε όλους τους χώρους — από την κεντρική infinity pool που «βλέπει» στο απέραντο γαλάζιο, τα εστιατόρια του ξενοδοχείου, την υπαίθρια καμπίνα spa, τα δυο γυμναστήρια (ένα κλειστό και ένα έξω στον κήπο) που είναι πλήρως εξοπλισμένα.

Και μετά από αυτήν την τέλεια ξενάγηση, άφησα το σώμα και το μυαλό να προσαρμοστούν σε έναν πιο αργό ρυθμό. Χωρίς να βιαστώ, χωρίς να πιεστώ να «γεμίσω» τη μέρα μου. Ήταν μια προετοιμασία για όλα τα ωραία που θα ερχόντουσαν το Σαββατοκύριακο.

Ένα διήμερο αφιερωμένο στη γυναικεία υγεία και ευεξία

Το πρωί του Σαββάτου (4 Οκτωβρίου) ξύπνησα νωρίς, με την ηρεμία της θάλασσας να με συνοδεύει. Ετοίμασα τα πράγματά μου και κατευθύνθηκα προς το Nido, το adults-only ξενοδοχείο δίπλα στο Avali, που φιλοξένησε για δύο μέρες το Midlife Conversations — ένα πρωτότυπο wellness event αφιερωμένο στη γυναικεία υγεία. Η αρχιτεκτονική και η αύρα του Nido ήταν το ιδανικό σκηνικό για τις όμορφες συζητήσεις, τα εμβαθυντικά break-out workshops και τις wellness εμπειρίες που με περίμεναν. Κάπου εδώ, να προσθέσω πως στη MarBella Collection ανήκουν τα ξενοδοχεία MarBella, Nido, Avali στην Κέρκυρα, και Elix στην Πάργα.

Εκείνο το πρωί, γνώρισα για πρώτη φορά την εξαιρετική ομάδα ειδικών που θα ήταν μαζί μας τις επόμενες ώρες, τέσσερις γυναίκες με τις οποίες εξερευνήσαμε τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις πραγματικότητες που κάθε γυναίκα αντιμετωπίζει στην εμμηνόπαυση. Η οικοδέσποινα ήταν η Genevieve Nikolopulos, γνωστή ως «The Midlife Beauty Insider». Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της ομορφιάς, η Genevieve εμπνέει τις γυναίκες να αγκαλιάσουν τη ζωή μετά τα 50. Μαζί της, ήταν η Emma Bardwell, διαιτολόγος και συγγραφέας, που με τα βιβλία της («The Perimenopause Solution» και «30g Plan»), αλλά και τις συμβουλές της, μας έδωσε μια νέα «ματιά» στη διατροφή, η Dr. Rachel Hines, γενική ιατρός, εξειδικευμένη στην εμμηνόπαυση, που εξήγησε με απλό και κατανοητό τρόπο τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα μιας γυναίκας και η Victoria Woodhall, διευθύντρια έκδοσης του «Get the Gloss» και δασκάλα Rocket Yoga, η οποία μοιράστηκε πρακτικές ευεξίας και κινήσεις που μπορούν να βοηθήσουν την κάθε γυναίκα σε αυτήν τη φάση της ζωής της.

Τι με κέρδισε; Το γεγονός πως αμέσως κατάλαβα ότι αυτό το «συνέδριο» δεν ήταν ένα «συνέδριο» όπως το είχα μέχρι πρότινος στο μυαλό μου - μια σειρά από κουραστικές ομιλίες και ελάχιστη διάδραση. Το Midlife Conversations ήταν ένας ειλικρινής διάλογος ανάμεσα σε γυναίκες κάθε ηλικίας, που μοιράστηκαν εμπειρίες, γνώση και αλήθειες γύρω από την εμμηνόπαυση, τη διατροφή, την ομορφιά και τη γυμναστική. Και ναι, η φροντίδα του εαυτού δεν έχει ηλικία και η γνώση πρέπει να διαχέεται χωρίς αποκλεισμούς.

Εκείνο το Σάββατο, το μεγαλύτερο μέρος της μέρας μου το πέρασα στο Nido. Και το highlight, μπορώ να πω ότι με βεβαιότητα ήταν τα Q&Α workshops που κάναμε με την κάθε ειδικό ξεχωριστά. Έφυγα με μια πληρότητα, σκεπτόμενη τα όσα ειπώθηκαν εκείνη τη μέρα. Κυρίως, όμως, έφυγα με πολλά λιγότερα ερωτηματικά για την εμμηνόπαυση. Γυρνώντας στο Avali, επέλεξα να χαλαρώσω με τον καλύτερο τρόπο: Με ένα μισάωρο μασάζ δίπλα στην infinity pool του ξενοδοχείου και μπροστά στη θάλασσα. Η εμπειρία ήταν βαθιά αναζωογονητική — τόσο το σώμα όσο και το μυαλό μου ένιωσαν να ξεκουράζονται και να γεμίζουν ενέργεια.

Μια Κυριακή που ξεκίνησε με μάθημα yoga και δεν ήθελα να τελειώσει

Η τελευταία μέρα στην Κέρκυρα ξεκίνησε όπως ακριβώς θα έπρεπε: Αργά, ήρεμα, με φως. Νωρίς το πρωί, πήγαμε για yoga στο Nido – σε ένα υπερυψωμένο deck με πανοραμική θέα στη θάλασσα. Η Victoria Woodhall, δασκάλα Rocket Yoga και μια από τις τέσσερις ειδικούς που μας μίλησαν μέσα στο διήμερο, μας οδήγησε σε μια ήπια πρακτική, ιδανική για να ξυπνήσει το σώμα και να καθαρίσει το μυαλό. Μετά το μάθημα, μας περίμενε ένα μικρό αλλά περιποιημένο πρωινό: Γιαούρτι με φρούτα και χαλαρές κουβέντες ανάμεσα σε γυναίκες που, παρόλο που γνωριζόμασταν μόνο για δύο μέρες, υπήρχε μεταξύ μας μια μεγάλη οικειότητα.

Έπειτα, γύρισα για πολύ λίγο στο Avali, ίσα για να ετοιμαστώ και να κατευθυνθώ ξανά στο Nido για την τελευταία, αποχαιρετιστήρια συνάντηση του Midlife Conversations. Ήταν ένα πιο ελεύθερο Q&A — σαν ένα κλείσιμο κύκλου, όπου συζητήσαμε όλα όσα είχαμε ζήσει και μάθει τις δύο προηγούμενες μέρες. Ήταν λιγότερο structured και περισσότερο μια συζήτηση καρδιάς. Επιστρέφοντας ξανά στη βάση μου – αν και είχα μαζέψει ήδη τα πράγματά μου, αρνήθηκα να μπω σε ρυθμούς αναχώρησης. Αντί γι’ αυτό, πήγα στο γυμναστήριο του Avali και αμέσως μετά στο Lobby Bar, για το τελευταίο μου γεύμα εκεί. Διάλεξα κάτι ελαφρύ και άφησα το βλέμμα μου να πλανηθεί στον ορίζοντα για ακόμα μία φορά.

Φεύγοντας κατάλαβα το εξής απλό: Πριν από αυτό το τριήμερο, δεν είχα σκεφτεί ποτέ τόσο «σοβαρά» την εμμηνόπαυση. Ήταν μια λέξη που τη θεωρούσα «μακριά», κάτι που θα με απασχολήσει αργότερα στη ζωή μου. Και μετά γνώρισα αυτές τις τέσσερις γυναίκες. Τέσσερις προσωπικότητες που, με απόλυτη φυσικότητα και ειλικρίνεια, άνοιξαν μια κουβέντα που αφορά κάθε γυναίκα, σε κάθε ηλικία. Η Genevieve Nikolopulos, η Emma Bardwell, η Dr. Rachel Hines και η Victoria Woodhall δεν ήρθαν απλώς για να μοιραστούν γνώση. Ήρθαν να ξεκινήσουν μια σημαντική συζήτηση. Και είμαι χαρούμενη που ήμουν εκεί για να την ακούσω.

