Θέλεις να μετακομίσεις στην Ιταλία; Αυτή το χωριό στην Τοσκάνη σου πληρώνει το μισό ενοίκιο - Πού υπογράφουμε;

Ένα πανέμορφο χωριό στην καρδιά της Τοσκάνης, μόλις μία ώρα από τη Φλωρεντία, σου προσφέρει το απόλυτο κίνητρο για να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα

Η Ιταλία έχει μεγάλη ιστορία στο να προσελκύει νέους κατοίκους στα μικρά, πανέμορφα χωριά της, προσφέροντας εγκαταλελειμμένα σπίτια σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Τώρα όμως, η πόλη του Ραντικόντολι, περίπου μία ώρα έξω από τη Φλωρεντία, πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα: Αντί να σου πουλήσει απλώς ένα σπίτι για 1€, θέλει να σου δώσει ένα κεφάλαιο για να ξεκινήσεις.

Ο πληθυσμός του χωριού έχει μειωθεί δραματικά, από 3.000 κατοίκους σε λιγότερους από 1.000. Έτσι, η τοπική αρχή δημιούργησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα. Μετά την επιτυχία ενός παλαιότερου σχεδίου που προσέφερε έως και 20.000€ σε όσους αγόραζαν σπίτι, το Ραντικόντολι επεκτείνει την προσφορά του: Υπόσχεται να καλύψει το μισό σου ενοίκιο για τα πρώτα δύο χρόνια, αν αποφασίσεις να μετακομίσεις εκεί μέχρι τις αρχές του 2026.

"Έχουμε διαθέσει πάνω από 400.000€ φέτος για να υποστηρίξουμε νέες αγορές και ενοικιάσεις κατοικιών," δήλωσε ο δήμαρχος Francesco Guarguaglini.

Γιατί να μετακομίσεις στην Ιταλία

© Unsplash

Τι σπίτια θα βρεις; Ξέχασε τα ερείπια του 1€

Εδώ βρίσκεται και η μεγάλη διαφορά του Ραντικόντολι: Τα σπίτια που προσφέρονται δεν είναι τα ερειπωμένα κτίρια που χρειάζονται ολική ανακαίνιση, τα οποία συχνά βλέπεις σε άλλες προσφορές.

"Διαφοροποιούμαστε από την πώληση σπιτιών στο 1€. Εδώ, τα σπίτια μας έχουν αξία," τονίζει ο δήμαρχος. "Η κοινωνικότητα, η φιλοξενία και οι πολιτιστικές πρωτοβουλίες είναι η προστιθέμενη αξία, μαζί με τη στρατηγική τοποθεσία του χωριού."

Και οι επιλογές που έχεις είναι πολλές. Μια γρήγορη ματιά σε ιστοσελίδες ακινήτων αποκαλύπτει από γοητευτικά διαμερίσματα του ενός υπνοδωματίου σε παλιά ελαιοτριβεία με θολωτές οροφές, μέχρι γιγαντιαία κτήματα, όπως μια βιολογική φάρμα 25 εκατομμυρίων ευρώ με πανοραμική θέα.

Ποια είναι η "παγίδα" -Οι προϋποθέσεις που πρέπει να ξέρεις

Φυσικά, όπως σε κάθε τέτοια δελεαστική προσφορά, υπάρχει και μια βασική προϋπόθεση. Δεν μπορείς απλώς να εκμεταλλευτείς την προσφορά και να φύγεις.

Για να πληροίς τις προϋποθέσεις του προγράμματος, οι αγοραστές πρέπει να δεσμευτούν ότι θα παραμείνουν στην πόλη για τουλάχιστον 10 χρόνια, ενώ αν επιλέξεις την ενοικίαση, η απαιτούμενη παραμονή είναι τέσσερα χρόνια.

Ακόμα κι έτσι, η προοπτική να ζήσεις για μερικά χρόνια (ή και για μια ζωή) σε ένα παραμυθένιο ιταλικό χωριό, με την οικονομική στήριξη της κοινότητας, δεν ακούγεται και τόσο άσχημος συμβιβασμός. Γνώμη μας.

Εσύ σκέψου το, εμείς αφήνουμε εδώ το link.