Ταξίδι στην Πράγα: 10 πράγματα που μπορείς να κάνεις στην μαγευτική πόλη

Η παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας έχει να προσφέρει πολλά στον ταξιδιώτη

Χτισμένη στις όχθες του ποταμού Μολδάβα, η Πράγα είναι, όπως το είχε διατυπώσει και ο Γκαίτε, το «ομορφότερο πετράδι στο πέτρινο στέμμα του κόσμου». Το ιδιαίτερο μείγμα μπαρόκ και γοτθικής αρχιτεκτονικής, η άκρως ατμοσφαιρική Παλιά Πόλη, η εμβληματική γέφυρα του Καρόλου, το παραμυθένιο κάστρο, οι πύργοι και οι εκκλησίες σε κάνουν να ερωτευτείς αυτή την πόλη με την πρώτη ματιά. Συναυλίες κλασικής μουσικής, jazz clubs και μπυραρίες προσφέρουν το δικό τους ξεχωριστό χρώμα στην ταξιδιωτική εμπειρία.

