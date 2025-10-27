Λίμνη Δόξα: Απόδραση στην «Κορινθιακή Ελβετία»

Μια ανάσα από την Αθήνα, η πανέμορφη τεχνητή Λίμνη Δόξα είναι ένας προορισμός ιδανικός για μονοήμερη εκδρομή ή για Σαββατοκύριακο, κάθε εποχή του χρόνου

Μόλις δύο ώρες μακριά από την Αθήνα, στην Ορεινή Κορινθία, βρίσκεται ένας τόπος ξεχωριστής ομορφιάς. Μια τεχνητή λίμνη που στα γαλαζοπράσινα νερά της καθρεφτίζονται τα βουνά και τα πολύχρωμα μεικτά δάση της περιοχής. Το τοπίο εδώ θυμίζει περισσότερο… Ελβετία.

Κοντά στο χωριό Φενεός, στα 900 μέτρα υψόμετρο, η Λίμνη Δόξα είναι ένα ονειρεμένο αλπικό τοπίο που μπορείτε να επισκεφθείτε κάθε εποχή του χρόνου. Το μέρος προσφέρεται για πικ νικ, ενώ γύρω από τη λίμνη μπορείτε να απολαύσετε διάφορων ειδών διαδρομές και δραστηριότητες στη φύση. Ο γύρος της λίμνης δεν ξεπερνά τα 5 χλμ., είναι πλούσιος όμως σε εικόνες.

