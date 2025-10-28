TRAVEL

Lonely Planet: Οι top 25 ταξιδιωτικοί προορισμοί για το 2026

JTeam

28 Οκτωβρίου 2025

Lonely Planet: Οι top 25 ταξιδιωτικοί προορισμοί για το 2026
Shutterstock
O δημοφιλής ταξιδιωτικός οδηγός Lonely Planet μάς προτείνει τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς σε όλον τον κόσμο για το 2026

O διάσημος ταξιδιωτικός οδηγός Lonely Planet μόλις δημοσίευσε την ειδική έκδοση «Best in Travel 2026» με μια λίστα προορισμών που ξέχωρισε για τη νέα χρονιά. Κάθε χρόνο, ο κατάλογος με τους καλύτερους προορισμούς διαμορφώνεται από τις προτάσεις των συντακτών και συνεργατών του Lonely Planet, καθώς και από την αξιολόγηση ειδικών στα ταξίδια. Ανάμεσα στα μέρη που προτείνει ο γνωστός οδηγός, βρίσκονται και αρκετοί ασυνήθιστοι προορισμοί σε κάθε γωνιά του πλανήτη - από ηφαιστειακά νησιά και αρχαίες πόλεις μέχρι τεράστια εθνικά πάρκα. Δείτε τη φετινή λίστα και πάρτε ιδέες για νέες ταξιδιωτικές περιπέτειες το 2026.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Travelgo.gr

Διαβάζονται Τώρα
Φόρτωση BOLM...