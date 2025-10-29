Ανδρίτσαινα: Το ορεινό διαμάντι της Ηλείας

Χτισμένη σε μια καταπράσινη πλαγιά της ορεινής Ηλείας, με τη φανταστική φύση να την αγκαλιάζει, η Ανδρίτσαινα είναι ένα από τα πιο γραφικά χωριά της Πελοποννήσου

Μια αρχοντική πολιτεία φτιαγμένη από πέτρα στην καταπράσινη πλαγιά του βουνού. Παλιά αρχοντικά, πλακόστρωτα καλντερίμια και πέτρινες βρύσες. Ένα ορεινό τοπίο που εντυπωσιάζει. Αυτές είναι οι εικόνες που αντικρίζει κανείς φτάνοντας στην Ανδρίτσαινα, το ιστορικό κεφαλοχώρι της Ηλείας.

Χτισμένη αμφιθεατρικά στη δυτική πλευρά του Λυκαίου όρους, κοντά στα όρια Ηλείας και Αρκαδίας, η Ανδρίτσαινα είναι ένα από τα πιο γραφικά ορεινά χωριά της Πελοποννήσου. Όσοι την ανακαλύπτουν, απολαμβάνουν την απόλυτη ηρεμία και τη βουνίσια ομορφιά. Η ευρύτερη περιοχή προσφέρεται για αποδράσεις στη φύση και πολλές ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκεται ο περίφημος Ναός του Επικούριου Απόλλωνα.

