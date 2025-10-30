Ταξίδι στις μαγευτικές λίμνες της Φλώρινας

Ταξιδεύουμε στις λίμνες της Φλώρινας και ανακαλύπτουμε μαγικούς υδάτινους κόσμους, ονειρικά τοπία και χωριά σαν σκηνικά ταινίας

Πλάβες που εμφανίζονται ξαφνικά μέσα από την ομίχλη, σμήνη πουλιών, ατελείωτοι καλαμιώνες, υγρά λιβάδια, νησάκια και χωριά που αποπνέουν μια απέραντη ηρεμία και μια γαλήνη. Οι βόλτες στις λίμνες της Φλώρινας αποκαλύπτουν μοναδικές εικόνες και καλά κρυμμένους θησαυρούς. Όποια εποχή κι αν επιλέξετε τις επισκεφθείτε, θα βρεθείτε μπροστά σε εικόνες που θα σας μείνουν αξέχαστες.

