Αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να έχεις μαζί σου στις πτήσεις, σύμφωνα με ειδικούς - Και δεν πρόκειται για το διαβατήριο

Και η αλήθεια είναι πως δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μας.

Τα αεροπορικά ταξίδια αποτελούν τα πιο αγαπημένα για ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, αφού του δίνεται η ευκαιρία να ταξιδέψει ακόμα και στην άλλη άκρη του κόσμου, γνωρίζοντας νέους κόσμους και νέες κουλτούρες. Η αλήθεια είναι, πως κάθε φορά που προετοιμαζόμαστε για μια πτήση, προσπαθούμε να χωρέσουμε τα πάντα στην τσάντα μας, ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε ό,τι κι αν προκύψει.

Φορτιστές, power banks, ακουστικά, βιβλία, σημειωματάρια, τάμπλετ, λάπτοπ, είναι κάποια από τα αντικείμενα που επιλέγουν οι περισσότεροι να έχουν μαζί τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς σε θέματα ταξιδιών, σχεδόν όλοι ξεχνούν ένα μικρό, οικονομικό, αλλά απαραίτητο για τις πτήσεις τους πράγμα. Ποιο είναι αυτό; Τίποτα από τα προφανή που φαντάζεσαι.

Pexels

Το μικροσκοπικό αντικείμενο που πρέπει να έχεις μαζί σου στις αεροπορικές πτήσεις

Σύμφωνα με τη Georgia Fowkes, ταξιδιωτική σύμβουλος του πρακτορείου Altezza Travel, η οποία μίλησε στο «Travel + Leisure», ένα στυλό είναι το αντικείμενο που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη τσάντα σου, πριν ανέβεις στο αεροπλάνο. Από την ομαλή διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών μέχρι την αποφυγή περιττών καθυστερήσεων στα αεροδρόμια ή τη σημείωση σημαντικών ανακοινώσεων, αυτό το «εργαλείο» αποτελεί τρανή απόδειξη πως τα απλά πράγματα είναι και τα πιο σημαντικά.

Η ίδια υποστήριξε πως οι επιβάτες έχουν την πεποίθηση πως θα υπάρχουν παντού στυλό, ώστε να εξυπηρετηθούν. Όταν, όμως, οι ουρές στον γκισέ είναι ατελείωτες, η μπαταρία στο κινητό εξαντλείται και η ανάγκη για σημειώσεις είναι επιτακτική, ένα στυλό είναι αρκετό για να μας «σώσει». Μπορεί στο παρελθόν, οι περισσότεροι να είχαμε στην τσάντα μας 1,2 ή παραπάνω στυλό, όμως πλέον, που όλα γράφονται στο ημερολόγιο και τα notes του κινητού μας, είναι πολύ μικρός ο αριθμός των ατόμων που παίρνουν μαζί τους στυλό.

Αν, λοιπόν, ετοιμάζεσαι για το επόμενο ταξίδι σου, μην παραλείψεις να ρίξεις στη τσάντα σου ένα στυλό. Δεν ξέρεις ποτέ πού μπορεί να χρειαστεί.

