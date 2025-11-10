Χρισσό: Το κρυμμένο μυστικό της Φωκίδας

Συνάντηση παράδοσης και ιστορίας στο Χρισσό Φωκίδας, ένα χωριό κρυμμένο στους πρόποδες του Παρνασσού

Μόλις λίγα χιλιόμετρα από τους επιβλητικούς Δελφούς στους πρόποδες του Παρνασσού, το Χρισσό μένει ανέγγιχτο από το μαζικό τουρισμό και την πολυκοσμία. Πρόκειται για ένα όμορφο διατηρητέο χωριό με αναπαλαιωμένα σπίτια χτισμένα με κεραμοσκεπές και περιποιημένους κήπους, που διαθέτει μεγάλη ιστορία από την αρχαιότητα.

Το Χρισσό πήρε το όνομά του από την αρχαία πόλη της Κρίσας, η οποία χτίστηκε – κατά τον Όμηρο – τον 14ο ή 15ο π.Χ. αιώνα και νοτιότερα του σημερινού χωριού σώζονται ερείπια των τειχών της. Το Κρισαίο Πεδίο εκτείνεται στη γεμάτη από ελαιόδεντρα πεδιάδα που φτάνει ως τη θάλασσα της Ιτέας. Εκεί βρισκόταν κατά την αρχαιότητα ο Ιππόδρομος των Δελφών. Οι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται με την καλλιέργεια ελιάς, είτε για να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες, είτε για επαγγελματικούς σκοπούς.

