Κουρασάο: Τι μπορείς να δεις και να κάνεις στο μικροσκοπικό νησί της Καραϊβικής
JTeam
21 Νοεμβρίου 2025
Το πολύχρωμο Κουρασάο, το μικροσκοπικό νησί των 155.000 κατοίκων που βρίσκεται στο νότιο μέρος της Καραϊβικής, είναι ένας προορισμός που συνδυάζει ποικίλες πολιτισμικές επιρροές, εντυπωσιακές παραλίες, μεγάλη ιστορία και ενδιαφέρουσα γαστρονομία. Πρόκειται για νησιωτική χώρα του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και αποτελείται από το ομώνυμο νησί Κουρασάο (έκταση 444 τ.χλμ.) και την ακατοίκητη νησίδα (έκταση 1,7 τ.χλμ.) Κλάιν Κουρασάο (Μικρό Κουρασάο).
Αυτό το μικρό νησάκι, που δύσκολα βρίσκει κανείς στον χάρτη, μόλις έγραψε ιστορία καθώς πήρε την πρόκριση για το Μουντιάλ του 2026. To Κουρασάο είναι, μάλιστα, το μικρότερο κράτος που έχει συμμετάσχει μέχρι τώρα στην αθλητική διοργάνωση. Τι μπορείς να δεις και να κάνεις όμως αν ταξιδέψεις μέχρι εκεί;
