Χριστουγεννιάτικες αποδράσεις: Σου ετοιμάσαμε οδηγό 7 βημάτων για τα πιο ξέγνοιαστα ψώνια στα ευρωπαϊκά festive markets

Ζήσε τη μαγεία των ευρωπαϊκών υπαίθριων αγορών με στυλ, άνεση και απόλυτο έλεγχο των εξόδων σου χάρη στην Aircash.

Τα Χριστούγεννα απέχουν μια ανάσα και στην αναμονή τους όλες οι Ευρωπαϊκές πόλεις φορούν τα καλά τους: Χιλιάδες φωτάκια, αρώματα από ζεστό κρασί και καυτή σοκολάτα, σαγηνευτική ατμόσφαιρα σε όποια γωνιά κι αν στρέψεις το βλέμμα σου. Και φυσικά Χριστουγεννιάτικα παζάρια!

Τα christmas markets είναι ο απόλυτος προορισμός για μια χειμερινή απόδραση γεμάτη εικόνες, γεύσεις, εκπλήξεις και μικρές στιγμές χαράς. Τα ευρωπαϊκά χριστουγεννιάτικα παζάρια είναι η ιδανική ευκαιρία για gift shopping. Όμως, για να ζήσεις τη μαγεία των γιορτών χωρίς άγχος και παρατράγουδα, συγκεντρώσαμε τα πιο πολύτιμα tips που θα μεταμορφώσουν το ταξίδι σου σε μια πραγματικά απολαυστική εμπειρία.

1.Ο χρόνος είναι χρήμα, οπότε σχεδίασε τη διαδρομή σου με έξυπνο τρόπο και προτίμησε τις καθημερινές από τα Σαββατοκύριακα

Τα πιο γνωστά markets είναι αναμφίβολα εντυπωσιακά, αλλά συχνά γεμάτα κόσμο. Συνεπώς, για να μην σπαταλήσεις τις ώρες του ταξιδιού σου περιμένοντας σε τεράστιες ουρές κάνε μια γρήγορη έρευνα για τις ώρες λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς που έχεις βάλει στο μάτι.

Ακόμη, πήγαινε εκεί που δεν πάνε οι πολλοί. Αναζήτησε δηλαδή πιο μικρά αλλά αυθεντικά spots και special εκδηλώσεις που μπορεί να κρύβουν πραγματικά διαμάντια. Ρώτα τους locals. Αυτοί όλο και κάτι θα ξέρουν.

Bonus tip: Προτίμησε η επίσκεψή σου στα christmas markets να γίνει μια καθημερινή για να απολαύσεις όλη την ομορφιά των πάγκων χωρίς το στρες και την πολυκοσμία του Σαββατοκύριακου.

2.Παίξε με την τάση του Layering: Ντύσου δηλαδή σε στρώσεις, cozy αλλά chic

Ο χειμώνας θέλει στυλ αλλά και πρακτικότητα. Για αυτό χτίσε το outfit σου ξεκινώντας με μια ζεστή βάση, όπως ένα λεπτό μάλλινο ή thermal top και πρόσθεσε από πάνω ένα knit πουλόβερ για επιπλέον ζεστασιά. Ολοκλήρωσε το look με ένα παλτό και μια απαλή πασμίνα ή κασκόλ, ώστε να προσαρμόζεσαι εύκολα στις αλλαγές θερμοκρασίας χωρίς να χάνεις το chic vibe.

Φυσικά φόρεσε άνετα παπούτσια, για να μπορείς να διασχίσεις ολόκληρη την αγορά ακόμα και στα γραφικά πλακόστρωτα και ένα κομψό ζεστό καπέλο. Στο κομμάτι της τσάντας, ένα backpack που να χωράει τα basics αλλά και τις μικρές αγορές σου είναι ό,τι πρέπει.

Έτσι θα είσαι άνετη και stylish στις πολύωρες βόλτες στα χριστουγεννιάτικα χωριά που σε περιμένουν να τα γνωρίσεις.

3.Κράτα τον έλεγχο των εξόδων σου - Η Aircash, το μικρό σου ξωτικό θα σε βοηθήσει

Τα πολλά και μικρά δωράκια και οι πειρασμοί των πάγκων μπορούν εύκολα να σε βγάλουν εκτός budget. Όμως θέλει ψυχραιμία! Με την εφαρμογή Aircash και την Aircash Mastercard prepaid card βλέπεις το υπόλοιπο σου σε πραγματικό χρόνο, ορίζεις τα όρια των δαπανών σου και πληρώνεις μέσω Apple Pay ή Google Pay χωρίς μηνιαίες χρεώσεις ή τραπεζικούς λογαριασμούς. Να γιατί η Aircash είναι ο πιο safe και stylish τρόπος να ταξιδεύεις οικονομικά και οργανωμένα!

Bonus tip: Για να ξεκινήσεις με το δεξί, κατέβασε τώρα την εφαρμογή Aircash και πάρε αυτομάτως 5€ στο πορτοφόλι σου. Έτσι θα έχεις ένα μικρό head start για τα πρώτα σου δώρα στα Christmas Markets!

4.Δοκίμασε τοπικές γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες

Από το παραδοσιακό Glühwein - το ζεστό κρασί με μυρωδικά - μέχρι τα must-try γλυκά και αλμυρά εδέσματα που λατρεύουν οι ντόπιοι σε κάθε προορισμό, τα christmas markets είναι μια ατελείωτη γευστική περιπέτεια. Για αυτό και εσύ, μην αρκεστείς στα κλασικά! Κάθε χώρα έχει το δικό της χριστουγεννιάτικο πειρασμό που αξίζει να ανακαλύψεις.

5.Μοιράσου την εμπειρία… και τα έξοδα

Τα ταξίδια συντροφιά με τους φίλους ή την οικογένεια είναι πάντα πιο όμορφα. Επειδή όμως οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς τους φίλους, με την Aircash μπορείς να στέλνεις άμεσα χρήματα στο Aircash wallet των συνταξιδιωτών σου. Έτσι, εσύ και η παρέα σου μοιράζεστε τα έξοδα για τις μετακινήσεις, το φαγητό ή τη διαμονή χωρίς να συγκρίνετε λογαριασμούς ή να κάνετε μαθηματικά στο μυαλό σας. Πιο εύκολο, πιο γρήγορο, πιο zen.

6.Ζήσε τη χριστουγεννιάτικη μαγεία και πέρα από τα χριστουγεννιάτικα παζάρια

Τα Χριστούγεννα, οι πόλεις της Ευρώπης πέρα από τα παζάρια, διοργανώνουν απίστευτες πολιτιστικές εκδηλώσεις όπου το christmas spirit ρέει διάχυτο: Συναυλίες με μουσικά σύνολα και χορωδίες, επιδείξεις πατινάζ, ειδικά χριστουγεννιάτικα προγράμματα στα μουσεία. Αφιέρωσε λίγο χρόνο και σε αυτές τις εμπειρίες. Είναι εκείνες που χαράσσονται στη μνήμη πιο ανεξίτηλα από οποιοδήποτε δώρο ή αναμνηστικό.

7.Έχε μαζί σου και λίγα μετρητά

Στις υπαίθριες αγορές, κάποιοι πάγκοι παραμένουν πιστοί στο… old school στυλ και δέχονται μόνο μετρητά. Αλλά εσύ, με την Aircash μπορείς να κάνεις άμεσα ανάληψη από συνεργαζόμενα σημεία όπως περίπτερα και πρατήρια καυσίμων, ώστε να μη βρεθείς ποτέ προ εκπλήξεως στο ταμείο. Έτοιμη για παν ενδεχόμενο!

Είναι γεγονός: Η απόλυτη χριστουγεννιάτικη απόδραση ξεκινά από τον σωστό προγραμματισμό

Με λίγη οργάνωση, κομψές αλλά πρακτικές επιλογές και την αίσθηση ασφάλειας που σου προσφέρει η Aircash, οι βόλτες σου στα christmas markets θα είναι πιο ξέγνοιαστες και χαλαρωτικές από κάθε άλλη χρονιά.

Αφέσου στο πνεύμα των Χριστουγέννων, ταξίδεψε με ανάλαφρη διάθεση και ζήσε μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό.

