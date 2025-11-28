Μόλις ανακοινώθηκε: Ο no1 προορισμός στον κόσμο για ταξίδια μετά τον χωρισμό - Και μας είναι αρκετά γνώριμος

Η αλήθεια είναι, πως ο συγκεκριμένος ταξιδιωτικός προορισμός έχει κερδίσει πολλούς τίτλους και παγκόσμια αναγνώριση: αυτόν, όμως, δεν το περιμέναμε.

Κανένας χωρισμός δεν είναι εύκολη υπόθεση, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί μονόδρομο. Η περίοδος του «πένθους» είναι αποδεκτή από την ψυχολογία, καθώς κάθε άνθρωπος πρέπει να εκτονώσει την ένταση που κρύβει μέσα του, να εκφράσει όσα νιώθει και να προχωρήσει παρακάτω. Πριν γυρίσει σελίδα, όμως, υπάρχει ένα βήμα, που όσοι το τολμούν, δικαιώνονται. Ένα ταξίδι με φίλους είναι πάντα μια καλή ιδέα για να ξεπεράσεις έναν χωρισμό. Σωστά; Σωστά. Ο προορισμός; Μετά από παγκόσμια έρευνα, βρέθηκε πού ταξιδεύουν οι περισσότεροι «χωρισμένοι» του κόσμου. Φτιάξε βαλίτσες, αλλά δεν θα πας μακριά.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την ταξιδιωτική ιστοσελίδα «Miss Tourist», ο no1 προορισμός στον κόσμο για να ταξιδέψεις μετά από έναν χωρισμό βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι ενώ έχεις ήδη αρχίσει να σκέφτεσαι υποψήφιες χώρες, να σου δώσω την εξής διευκρίνιση: είναι πιο κοντά σου από οποιονδήποτε άλλο προορισμό. Ναι, σωστά. Η χώρα μας, η Ελλάδα, κατέκτησε την κορυφή σε αυτή τη λίστα, και για να είμαστε ειλικρινείς, μπορούμε να καταλάβουμε τον λόγο. Το πόρισμα ισχυρίζεται πως η Ελλάδα υπερέχει σε παροχές ευεξίας, εργαστήρια, καταστήματα και εμπορικά κέντρα, ενώ διαθέτει μερικές από τις πιο όμορφες παραλίες του κόσμου.

Unsplash

Η Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης για ταξίδια μετά από χωρισμούς

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Πορτογαλία, με μικρή διαφορά, χάρη στις άφθονες επιλογές για ευεξία, στην εύκολη πρόσβαση στη φύση και μεγάλο αριθμό πολιτιστικών περιηγήσεων. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι: Σιγκαπούρη, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ελβετία, Ιαπωνία και Αυστραλία. Ο τρόπος που εκλέχτηκε η νικήτρια χώρα, είναι ο ακόλουθος: η ομάδα του ταξιδιωτικού ιστότοπου έφτιαξε μια λίστα προορισμών και χρησιμοποιώντας δεδομένα από δημοφιλείς ταξιδιωτικές πλατφόρμες, όπως το Tripadvisor, αξιολόγησε κάθε τοποθεσία.

Unsplash

«Το ταξίδι μετά από έναν χωρισμό μπορεί να είναι ένας από τους πιο θεραπευτικούς τρόπους για να βρεις παρηγοριά και να νιώσεις ξανά αυτοπεποίθηση. Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν τις τεράστιες ευκαιρίες που προσφέρει ο πλανήτης για θεραπεία και νέα ξεκινήματα», δήλωσε η Γιούλια Σαφ, Διευθύνουσα Σύμβουλος και ιδρύτρια της Miss Tourist, σε μια δήλωση που δόθηκε στο Travel + Leisure. «Ο κόσμος είναι γεμάτος εμπειρίες που περιμένουν να αναζωογονήσουν την καρδιά και το μυαλό - από τις γαστρονομικές απολαύσεις της Ιταλίας μέχρι το γαλήνιο φυσικό τοπίο της Ελβετίας. Αφήστε αυτούς τους προορισμούς να σας εμπνεύσουν να κάνετε το πρώτο βήμα προς την θεραπεία και την αυτογνωσία».

