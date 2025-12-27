Εξόρμηση με την οικογένεια σε τέσσερα μαγευτικά χωριά κοντά στην Αθήνα

Προτάσεις για οικογενειακές εξορμήσεις που θα «γεμίσουν» τα Σαββατοκύριακά σας.

Μια σύντομη απόδραση σε ένα γραφικό χωριό μέσα στη φύση είναι ό,τι πρέπει για να χαλαρώσετε, να διασκεδάσετε και να περάσετε ποιοτικό χρόνο με την οικογένεια μέσα από διάφορες δραστηριότητες. Παρακάτω θα βρείτε μερικές ιδέες για εκδρομές σε χωριά που βρίσκονται σε απόσταση το πολύ τριών ωρών από την Αθήνα. Ανακαλύψτε καταπράσινα τοπία, παραδοσιακούς οικισμούς με ωραίες πλατείες και υπέροχα θεματικά πάρκα και ζήστε μαζί με τα παιδιά σας εμπειρίες που θα σας μείνουν αξέχαστες.

Παύλιανη

Χτισμένη στις καταπράσινες πλαγιές του όρους Οίτη, σε υψόμετρο 1.040 μέτρων, δίπλα στα νερά των πηγών του Ασωπού ποταμού, μέσα στα έλατα και στην καταπράσινη φύση, η Παύλιανη στη Φθιώτιδα είναι ένας υπέροχος οικογενειακός προορισμός που σας περιμένει να τον ανακαλύψετε όλες τις εποχές του χρόνου. Θα χρειαστείτε περίπου 2,5 ώρες από την Αθήνα για να φτάσετε σε αυτό το πανέμορφο χωριό που τα τελευταία χρόνια προσελκύει όλο και περισσότερους ταξιδιώτες που αναζητούν την ορεινή χαλάρωση σε συνδυασμό με δραστηριότητες στη φύση.

