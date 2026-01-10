Ο ελληνικός προορισμός που κατέκτησε τη 38η θέση στη λίστα των New York Times - Ευχαριστούμε, Νόλαν

Αυτός είναι ο μοναδικός ελληνικός προορισμός στην ταξιδιωτική λίστα των New York Times για το 2026. Δεν είναι ούτε η Αθήνα ούτε κάποιο διάσημο νησί.

Οι New York Times δημοσίευσαν και φέτος μια λίστα με 52 μέρη για ταξίδια, επιλέγοντας προορισμούς από κάθε γωνιά του κόσμου, για κάθε τύπο ταξιδιώτη. Οι προτάσεις των New York Times περιλαμβάνουν κλασικούς αλλά και «ανεξερεύνητους» προορισμούς που έρχονται στο προσκήνιο, από την Ισλανδία και την Ιταλία μέχρι την Ιαπωνία και την Αυστραλία. Στην 38η θέση της λίστας συναντάμε έναν προορισμό της ηπειρωτικής Ελλάδας που φέτος αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η Μεσσηνία στους 52 top προορισμούς για το 2026

Ο ελληνικός προορισμός της λίστας «52 Places to Go in 2026» των New York Times είναι η Μεσσηνία, μια επιλογή που συνδέεται με τη νέα ταινία «The Odyssey» του Κρίστοφερ Νόλαν. Οι New York Times γράφουν για τη Μεσσηνία: «Η ομορφιά της Μεσσηνίας - οι βράχοι, τα κάστρα και οι σπηλιές της - θα βρεθούν στο παγκόσμιο προσκήνιο όταν η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Οδύσσεια», μέρος της οποίας γυρίστηκε στις ακτές της, κάνει πρεμιέρα αυτό το καλοκαίρι. Το Κάστρο της Μεθώνης, το Σπήλαιο του Νέστορα, η παραλία Βοϊδοκοιλιά, ήταν όλα τοποθεσίες γυρισμάτων».

