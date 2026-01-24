Tripadvisor: Ένα ελληνικό νησί ανάμεσα στη «χρυσή δεκάδα» των κορυφαίων προορισμών

Οι χρήστες του Tripadvisor ανέδειξαν και φέτος τους κορυφαίους προορισμούς της χρονιάς.

Το Tripadvisor έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τους top προορισμούς παγκοσμίως για το 2026, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών-χρηστών της πλατφόρμας. Οι νικητές των βραβείων Travellers’ Choice Best of the Best προκύπτουν με βάση τις κριτικές και τις αξιολογήσεις των ταξιδιωτών σε διάστημα ενός έτους. Σημαντική είναι η διάκριση για ένα ελληνικό νησί, το οποίο κατέκτησε την 9η θέση στη λίστα με τους 25 κορυφαίους προορισμούς στον κόσμο.

Tripadvisor: Η Κρήτη στο top 10 των κορυφαίων προορισμών για το 2026

Οι χρήστες της δημοφιλούς τουριστικής πλατφόρμας ανέδειξαν την Κρήτη ως τον 9ο καλύτερο παγκόσμιο προορισμό στα βραβεία Travellers' Choice 2026. Το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας βρίσκεται για ακόμη μια χρονιά ψηλά στη συγκεκριμένη λίστα του Tripadvisor, κάτι που μόνο τυχαίο δεν είναι.

Σύμφωνα με το Tripadvisor, «το νησί της Κρήτης είναι ένα ελληνικό διαμάντι που πλέει στη γαλαζοπράσινη θάλασσα. Οι παραλίες είναι θεϊκές εκτάσεις χρυσαφένιας άμμου και στρογγυλεμένων βότσαλων. Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει την ιστορική και μυθολογική αξία αυτού του νησιού: Σύμφωνα με τους μύθους, η Κρήτη ήταν ο τόπος γέννησης του Δία, του βασιλιά των θεών και κοιτίδα του πρώτου πολιτισμού της Ευρώπης».

Διαβάστε τη συνέχεια στο Travelgo.gr