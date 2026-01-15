Πέθανε ο Γιάννης Ξυλούρης στα 83 του χρόνια: Θρήνος για τον «Ψαρογιάννη» της Κρήτης

O Γιάννης Ξυλούρης, ο αγαπημένος λαουτιέρης της Κρήτης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στο πανελλήνιο.

Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο καταξιωμένος κρητικός καλλιτέχνης Γιάννης Ξυλούρης (Ψαρογιάννης), που συνόδευσε με το λαούτο του τη λαϊκή και δημοτική κληρονομιά του νησιού.

Το έργο του μνημονεύουν ήδη πολλά τοπικά μέσα και πολιτισμικές οργανώσεις, καθώς ο αξέχαστος λαουτιέρης στάθηκε μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της σύγχρονης Κρητικής μουσικής.

Γιάννης Ξυλούρης: Ο «Ψαρόγιαννος» σαλπάρει

Στα πέντε του χρόνια, το 1948, Ο Γιάννης Ξυλούρης ήρθε σε επαφή με το πρώτο του όργανο, το μαντολίνο και στη συνέχεια με το λαούτο και τη λύρα. Μαθητής ακόμα του δημοτικού, μίλησε με τα παραδοσιακά μουσικά όργανα της πατρίδας του εκείνη την ιδιαίτερη γλώσσα.

