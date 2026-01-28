Η λίστα που όλοι περιμέναμε είναι επιτέλους εδώ. Ανακοινώθηκαν οι πιο οικονομικοί ευρωπαϊκοί προορισμοί για τα ταξίδια του 2026. Και είναι ένας κι ένας.

Μπορεί να έχουν περάσει μόλις λίγες εβδομάδες από τις διακοπές των Χριστουγέννων, όμως ας είμαστε ειλικρινείς: στο μυαλό μας ήδη σκεφτόμαστε το πρώτο τριήμερο ή καλύτερα το επόμενο ταξίδι. Κάθε ανάπαυλα από τη ρουτίνα της καθημερινότητας είναι μια ευκαιρία για εξερεύνηση, περιπέτεια, γνώση και φυσικά ανεμελιά. Καθώς το 2026 κυλάει αργά, είναι μια καλή στιγμή να προγραμματίσουμε την επόμενη εξόρμηση σε κάποιον προορισμό της Ευρώπης.

Και πριν αρχίσεις να σκέφτεσαι τις οικονομικές υποχρεώσεις σου και το υπόλοιπο στον τραπεζικό λογαριασμό σου, πρέπει να γνωρίζεις πως η ακόλουθη λίστα δεν περιλαμβάνει απλώς ακόμα μερικές προτάσεις. Όχι. Είναι η λίστα με τους πιο φθηνούς προορισμούς που μπορείς να επισκεφτείς αυτή τη χρονιά στην Ευρώπη. Και, μάλλον - αν κρίνουμε από εμάς - δεν θα ξέρεις ποιον να πρωτοδιαλέξεις.

Και να θυμάσαι, πως όσο επιλέγεις ημερομηνίες που απέχουν από τουριστικές περιόδους τόσο πιο συμφέρουσες θα είναι οι τιμές που θα βρίσκεις. Μετά από αυτή τη μικρή λεπτομέρεια, μπορείς να ανοίξεις άφοβα νέα καρτέλα στο κινητό σου, αναζητώντας όσα χρειάζεσαι για το ταξίδι σου. Have fun!

10 ευρωπαϊκοί προορισμοί για να ταξιδέψεις το 2026 - χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία

1. Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Ρομαντική, εντυπωσιακή και προφανώς value for money. Η Βουδαπέστη είναι ένας προορισμός που συνδυάζει αρχιτεκτονική-κόσμημα, θερμά λουτρά, φθηνό φαγητό και nightlife με περιορισμένο budget. Λόγω της τοποθεσίας της, μάλιστα, αποτελεί ιδανική επιλογή για ένα city break με τα όλα του.

2. Πόρτο, Πορτογαλία

Πιο οικονομικό από τη Λισαβόνα, αλλά εξίσου μαγευτικό. Πέτρινα σοκάκια, κρασί που ρέει άφθονο (και σε χαμηλές τιμές), θέα στον Δούρο και νόστιμο φαγητό, που δεν κοστίζει μια περιουσία. Μεγάλο συν: χαμηλές τιμές σε διαμονή εκτός high season.

3. Βαλένθια, Ισπανία

Ήλιος, παραλία, πολιτισμός και φυσικά παέγια εκεί ακριβώς που γεννήθηκε. Η Βαλένθια παραμένει πιο προσιτή από τις Βαρκελώνη και Μαδρίτη, ενώ προσφέρει εξαιρετική ποιότητα ζωής, έχει καλές συγκοινωνίες και παρέχει πολλές δωρεάν δραστηριότητες.

4. Νάπολη, Ιταλία

Χαοτική, αυθεντική και με πεντανόστιμο φαγητό. Αν θέλεις να ταξιδέψεις στην Ιταλία χωρίς να πληρώσεις τις τιμές που υπάρχουν στη Ρώμη ή το Μιλάνο, η Νάπολη είναι η απάντηση. Φθηνή πίτσα, ιστορία σε κάθε γωνιά και εύκολες αποδράσεις σε Πομπηία και Αμάλφι.

5. Κρακοβία, Πολωνία

Μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης, με μεσαιωνικό κέντρο, έντονη φοιτητική ζωή και πολύ χαμηλό κόστος σε φαγητό και ποτό. Ιδανική για όσους θέλουν να χαλαρώσουν, να γνωρίσουν έναν νέο πολιτισμό, αλλά να απολαύσουν και τις εξόδους τους.

6. Ρίγα, Λετονία

Θα έλεγε κανείς πως πρόκειται για ένα υποτιμημένο διαμαντάκι. Υψηλής αισθητικής αρχιτεκτονική, καταπράσινα τοπία, ωραία μπαρ και τιμές που θυμίζουν… άλλες εποχές. Επιπλέον, είναι τέλεια βάση για να εξερευνήσεις άλλες χώρες της Βαλτικής.

7. Παλέρμο, Σικελία

Εξωτικό vibe χωρίς να φύγεις από την Ευρώπη. Street food, αγορές και παραλίες σε κοντινή απόσταση. Το Παλέρμο παραμένει οικονομικό, ειδικά αν ταξιδέψεις άνοιξη ή φθινόπωρο.

8. Ταλίν, Εσθονία

Παραμυθένια πόλη, καθαρή, οργανωμένη και tech-friendly. Αν και τα τελευταία χρόνια, η φήμη της όλο και ανεβαίνει, εξακολουθεί να είναι πιο φθηνή από πολλές δυτικοευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ειδικά στο φαγητό και τη μετακίνηση.

9. Σεβίλλη, Ισπανία

Ανδαλουσιανή μαγεία, φλαμένκο, tapas και θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι σχεδόν όλο τον χρόνο. Η Σεβίλλη είναι οικονομική, αυθεντική και ιδανική για slow travel.

10. Βουκουρέστι, Ρουμανία

Μια πόλη που εξελίσσεται συνεχώς. Φθηνή διαμονή, πολύ καλό φαγητό, έντονη νυχτερινή ζωή και ενδιαφέρον μίγμα παλιού και νέου αέρα. Plus: από τα πιο οικονομικά capital cities στην Ευρώπη.