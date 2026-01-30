5 κάστρα της Ελλάδας για ρομαντικές αποδράσεις

Τα κάστρα προορισμοί της Ελλάδας αποτελούν ευκαιρία για ρομαντικές αποδράσεις όλες τις εποχές του χρόνου

Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου πλησιάζει και, ακόμα κι αν δεν είστε λάτρεις της συγκεκριμένης γιορτής, αποτελεί πάντα καλή αφορμή για μια ρομαντική απόδραση της τελευταίας στιγμής. Στην Ελλάδα συναντάμε πάνω από 1.000 κάστρα, αρκετά εκ των οποίων είναι μεσαιωνικά. Μάλιστα, αρκετά από αυτά μπορούν να αποτελέσουν προορισμούς από μόνα τους και αξίζουν μια επίσκεψη. Επιλέξαμε πέντε καστροπολιτείες όπου μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας και να θαυμάσετε την παραμυθένια αρχιτεκτονική τους.

