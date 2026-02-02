Οι γαστρονομικές τάσεις του 2026, σύμφωνα με τον οδηγό Michelin

Ο οδηγός Michelin ανακοίνωσε τις επικρατέστερες γαστρονομικές τάσεις για την νέα χρονιά και εμείς τις επεξεργαζόμαστε

Καθώς όλοι επιδιδόμαστε σε gastro debate για να προσδιορίσουμε τις επικρατέστερες τάσεις στα εστιατόρια και στα πιάτα μας για το 2026, ο επιδραστικότερος διεθνής γαστρονομικός οδηγός δίνει από τα τεφτέρια του τις δικές του μαντεψιές ή πιο σωστά βεβαιότητες από τα γευστικό σαφάρι του και μας εξιτάρει με την εμφάνιση των fricy flavors, των heritage μενού μέχρι των συνταγών GLP-1.

Όπως φαίνεται το γευστικό πεδίο αυτή τη χρονιά θα κινηθεί ανάμεσα σε δοκιμασμένες μανιέρες, - που θα πάνε βήματα παρακάτω- και σε πρωτοεμφανιζόμενες πίστες, που τέμνονται με γενικές καινούργιες συνήθειες της εποχής σαν τις ενέσεις για την απώλεια κιλών. Τα αντανακλαστικά της εγχώριας εστιατοριακής σκηνής είναι τόσο εκπαιδευμένα, που ήδη πολλά από τα παραπάνω είναι σε αναβρασμό, αποδεικνύοντας ότι οι σεφ μας έχουν όλα τα προσόντα, αφουγκράζονται, προσαρμόζουν, εξελίσσουν και συμβάλουν στη γέννηση των trends.

Ο οδηγός Michelin το πιστοποιεί ανακοινώνοντας την επέκταση του πέρα από την Αθήνα σε δυο πολύ σημαντικούς γαστρονομικούς μας προορισμούς, τη Σαντορίνη και τη Θεσσαλονίκη. Σίγουρα αυτή είναι μια πολύ καλή αρχή και ένα έξτρα έναυσμα να εισχωρήσουμε σε αυτά που θα τρώμε μέχρι τον επόμενο Ιανουάριο.

