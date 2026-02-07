5 ρομαντικά και low budget ταξίδια για να περάσεις τον Άγιο Βαλεντίνο στην Ευρώπη

Σε περίπτωση που δεν έχεις κανονίσει τίποτα για το Σαββατοκύριακο του Αγίου Βαλεντίνου, αλλά θα σε ενθουσίαζε η ιδέα να βρεθείς στην Ευρώπη με το ταίρι σου, έχουμε προτάσεις.

Ας είμαστε ειλικρινείς: κάθε γιορτή είναι μια ευκαιρία για ταξίδι. Είτε πρόκειται για τα Χριστούγεννα, είτε για μια επέτειο, είτε για τον Άγιο Βαλεντίνο, η κίνηση να πληκτρολογήσουμε «πτήσεις εξωτερικού» είναι πάντα μια καλή ιδέα. Μπορεί να μην διανύουμε κάθε φορά την καλύτερη περίοδο για ένα ταξίδι, ωστόσο, είναι δεδομένο, πως αν πας, δεν θα το μετανιώσεις ποτέ. Καθώς, λοιπόν, το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, σκεφτήκαμε πως θα ήταν καλή ιδέα μια απόδραση - αστραπή κάπου στην Ευρώπη. Δεν χρειάζεται πολλή προετοιμασία, παρά μόνο μια ημέρα άδεια, μια χειραποσκευή με λίγα ρούχα και διάθεση για εξερεύνηση ή χαλάρωση εκτός ελληνικών συνόρων.

Αν η ιδέα σου φαίνεται δελεαστική, αλλά δεν έχεις ιδέα για ποιον προορισμό να ψάξεις εισιτήρια, είμαστε εμείς εδώ για εσένα. Φτιάξαμε μια λίστα με πέντε προορισμούς που μπορείς να επισκεφτείς με το ταίρι σου για ένα τριήμερο, κάνοντας το πιο ευχάριστο και ονειρεμένο διάλειμμα από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Μπορεί να έχεις επισκεφτεί ξανά τους εν λόγω προορισμούς, διότι φροντίσαμε να βρίσκονται κοντά στην Ελλάδα, ωστόσο ποιος είπε ότι μία φορά είναι αρκετή; Δεδομένου ότι σκοπός του ταξιδιού είναι η χαλάρωση με το ταίρι σου, ίσως να ‘ναι μια καλή ευκαιρία να δεις αυτή την ευρωπαϊκή πόλη από μια άλλη οπτική.

5 προτάσεις για σύντομες αποδράσεις στην Ευρώπη το ΣΚ του Αγίου Βαλεντίνου

Ρώμη, Ιταλία (πτήση περίπου 2 ώρες)

Η Ρώμη είναι ιδανικός προορισμός για σύντομη απόδραση, καθώς συνδυάζει αξιοθέατα, φαγητό και ρομαντική ατμόσφαιρα χωρίς να κουράζει. Σε τρεις ημέρες, αξίζει να περπατήσει κανείς στο ιστορικό κέντρο, να επισκεφθεί το Κολοσσαίο και να χαθεί στα στενά του Τραστέβερε. Οι πλατείες, όπως η Πιάτσα Ναβόνα και η Φοντάνα ντι Τρέβι, προσφέρονται για στάσεις και φωτογραφίες, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Η πόλη είναι ιδανική για ρομαντικά δείπνα, καλό κρασί και βόλτες χωρίς πρόγραμμα.

Βενετία, Ιταλία (πτήση περίπου 2–2,5 ώρες)

Η Βενετία είναι μικρή, εύκολη στην εξερεύνηση και ιδανική για τριήμερο ταξίδι. Οι μετακινήσεις γίνονται με τα πόδια ή με βαπορέτο, κάτι που επιτρέπει στον επισκέπτη να ανακαλύψει την πόλη χωρίς βιασύνη και άγχος. Μια βόλτα στα κανάλια, η Πλατεία του Αγίου Μάρκου και οι λιγότερο τουριστικές γειτονιές προσφέρουν αυθεντικές εικόνες με ιταλικό χαρακτήρα. Ένα δείπνο δίπλα στο νερό ή μια σύντομη βόλτα με γόνδολα συμπληρώνουν την εμπειρία και καθιστούν τη Βενετία ιδανικό προορισμό για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.

Getty Images

Βιέννη, Αυστρία (πτήση περίπου 2 ώρες)

Η Βιέννη ξεχωρίζει για την οργάνωση, την αρχιτεκτονική και το υπέροχο vibe της, στοιχεία που την καθιστούν ιδανική επιλογή για ένα σύντομο ταξίδι. Οι ανέμελες βόλτες στο ιστορικό κέντρο και οι περιπλανήσεις στα δρομάκια δεν πρέπει να λείψουν από το πρόγραμμα. Τα παραδοσιακά καφέ της πόλης είναι ιδανικά για στάσεις μέσα στην ημέρα, ενώ το βράδυ θα βρεις όμορφα εστιατόρια για δείπνο με βιενέζικο αέρα.

Βουδαπέστη, Ουγγαρία (πτήση περίπου 1,5 ώρα)

Η Βουδαπέστη είναι ιδανική επιλογή για τριήμερο, καθώς συνδυάζει πολιτισμό, χαλάρωση και προσιτές τιμές. Οι βόλτες κατά μήκος του Δούναβη και οι φωτισμένες γέφυρες το βράδυ προσφέρουν όμορφες εικόνες της πόλης και είναι ό,τι πρέπει για ρομαντικούς περιπάτους. Ξεχωριστή εμπειρία αποτελούν τα θερμά λουτρά - ιδιαίτερα ευχάριστα τους χειμερινούς μήνες. Η περιοχή της Βούδας προσφέρει πανοραμική θέα, ενώ στην Πέστη βρίσκονται εστιατόρια και καφέ. Με σύντομη πτήση από την Ελλάδα, η Βουδαπέστη είναι εύκολη και ξεκούραστη επιλογή.

Shutterstock

Μάλτα (πτήση περίπου 2 ώρες)

Η Μάλτα αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επιλογή για τριήμερο, χάρη στο ήπιο κλίμα και τις μικρές αποστάσεις. Η Μντίνα, με τα στενά σοκάκια και τη μεσαιωνική ατμόσφαιρα, είναι ιδανική για ήσυχες βόλτες, ενώ οι παραθαλάσσιες περιοχές προσφέρονται για περίπατο. Τι καλύτερο για να γιορτάσετε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Η γευστική τοπική κουζίνα και τα μικρά εστιατόρια συμπληρώνουν την εμπειρία, χωρίς έντονο τουριστικό χαρακτήρα. Η Μάλτα είναι πρακτική επιλογή για όσους θέλουν να ζήσουν κάτι διαφορετικό σε περιορισμένο χρόνο.

