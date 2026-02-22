Αρχαία Ολυμπία: Ταξίδι στη γη των Ολυμπιακών Αγώνων

Τόπος με ιστορία και πλούσια φυσική ομορφιά, η Αρχαία Ολυμπία μαγεύει τους επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου

Η γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, με επισκέπτες από όλες τις γωνιές της γης. Βρίσκεται στην Ηλεία, στην κοιλάδα του ποταμού Αλφειού και αποτελεί έναν προορισμό που συνδυάζει άψογα την ιστορία χιλιάδων ετών, τον πολιτισμό και τη φυσική ομορφιά. Μια εκδρομή στην Αρχαία Ολυμπία θα σας ταξιδέψει πίσω στους αιώνες. Ωστόσο, όσες μέρες κι αν βρεθείτε εκεί, δε θα σας λείψουν οι δραστηριότητες, οι εκδρομές, αλλά και η γνωριμία με τις γεύσεις του τόπου.

Τι να κάνετε στην Αρχαία Ολυμπία

Τα αξιοθέατα που δεν πρέπει να χάσετε

Ταξιδιώτες από όλον τον κόσμο έχουν όνειρο ζωής να βρεθούν στον τόπο που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ο Αρχαιολογικός Χώρος της Ολυμπίας αποτελεί προορισμό από μόνος του. Κατά την επίσκεψή σας στην Ολυμπία ή αλλιώς Άλτις (Ιερό Άλσος), θα μάθετε τα πάντα για την ιστορία του προορισμού που αποπνέει δέος. Εκεί βρίσκονται τα ερείπια του αρχαίου σταδίου όπου διεξάγονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ένας χώρος που προκαλεί συγκίνηση σε αθλητές και όχι μόνο.

