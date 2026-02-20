Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Σπασμένα μετάλλια, απάτες και δημόσιες εξομολογήσεις - Τελικά ασχοληθήκαμε με όλα εκτός από τον αθλητισμό

Αν μη τι άλλο, οι φετινοί Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον. Αυτά είναι τα σκάνδαλα που τους έφεραν μεγαλύτερη (κακή) δημοσιότητα

Μπορεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες να είναι η μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού, ωστόσο οι Χειμερινοί Αγώνες του 2026 μας χάρισαν σκάνδαλα, δράματα και απρόοπτες στιγμές που συζητήθηκαν ίσως περισσότερο και από τις επιδόσεις των αθλητών. Από σπασμένα μετάλλια μέχρι δημόσιες εξομολογήσεις για απιστίες, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες απέδειξαν ότι τίποτα πια δεν μένει μόνο μέσα στα στάδια.

Ο Νορβηγός Sturla Holm Lægreid, αφότου κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στα 20 χλμ. αντρών στο δίαθλο, αντί να αναφερθεί κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στο μετάλλιο και την αθλητική του πορεία, αναφέρθηκε στην απιστία που διέπραξε σε βάρος της συντρόφου του. Προχώρησε, ζητώντας δημοσίως “συγγνώμη”, σε μια έσχατη προσπάθεια για συγχώρεση. Ωστόσο, η εξομολόγησή του αποδοκιμάστηκε από αρκετούς που υποστήριξαν ότι απέσπασε την προσοχή από τον συναθλητή του, Johan Olav-Botn, που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο.

Το χρυσό μετάλλιο των Laurence Fournier Beaudry και Guillaume Cizeron στο καλλιτεχνικό πατινάζ επισκιάστηκε από θύελλα αντιδράσεων, καθώς το δίδυμο περιβάλλεται από πληθώρα σκανδάλων. Η ένωσή τους, που ξεκίνησε περίπου έναν χρόνο πριν, προέκυψε μετά από τις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση του πρώην παρτενέρ και νυν συντρόφου της Laurence Beaudry, Nikolai Sorensen. Παράλληλα, και ο Guillaume Cizeron έχει έρθει αντιμέτωπος με καταγγελίες για χειριστική και ελεγκτική συμπεριφορά από την πρώην συναθλήτριά του, Gabriella Papadakis. Την ίδια στιγμή, ακόμα και η νίκη του ζευγαριού έναντι των Αμερικάνων αμφισβητήθηκε, με τους επικριτές να αποδίδουν το αποτέλεσμα σε μεροληπτική βαθμολογία Γαλλίδας κριτή.

Ορισμένοι αθλητές του άλματος του σκι φέρεται να έκαναν ενέσεις υαλουρονικού οξέος στο πέος τους, στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν το χρυσό μετάλλιο. Η μεγέθυνση του πέους μπορεί να προσφέρει πλεονέκτημα στους αθλητές, καθώς απαιτεί τη δημιουργία μιας ελαφρώς μεγαλύτερης στολής σκι που τους επιτρέπει να πηδούν πιο ψηλά, λόγω της καλύτερης αεροδυναμικής.

Η Γαλλίδα πρωταθλήτρια του διάθλου, Julia Simon, κατόρθωσε να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο, τρεις μήνες αφότου καταδικάστηκε για απάτη με πιστωτικές κάρτες και κλοπή. Συγκεκριμένα, η Simon κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε επανειλημμένα την πιστωτική κάρτα συμπαίκτριάς της και μέλους του τεχνικού επιτελείου για την πραγματοποίηση online αγορών της. Η γαλλική ομοσπονδία της επέβαλε εξάμηνη αθλητική ποινή, με αναστολή πέντε μηνών, η οποία της επέτρεψε να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Getty Images / Michael Steele

Tα μετάλλια πολλών αθλητών παρουσίασαν φθορές και σπασίματα, δημιουργώντας μεγάλη αναταραχή μεταξύ των Ολυμπιονίκων. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι το πρόβλημα έχει πλέον αντιμετωπιστεί και οι αθλητές μπορούν να επιστρέψουν τα ελαττωματικά μετάλλια για επισκευή. Μάλιστα, το ζήτημα εξετάστηκε σε συνεργασία με το Ιταλικό Κρατικό Νομισματοκοπείο, το οποίο έχει άλλωστε την ευθύνη της κατασκευής των μεταλλίων.

Ο Ισπανός αθλητής του καλλιτεχνικού πατινάζ, Tomas-Llorenc Guarino Sabate, παραλίγο να μην μπορέσει να διαγωνιστεί λόγω του τραγουδιού που επέλεξε- ένα remix από το γνωστό παιδικό των Minions. Παρά το γεγονός ότι ο αθλητής είχε υποβάλει τη μουσική του προγράμματός του και είχε εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές, όταν έφτασε στο Μιλάνο ανακάλυψε ότι δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το τραγούδι. Μετά από διαπραγματεύσεις με τη NBCUniversal, τη μητρική εταιρεία των Minions και του ραδιοτηλεοπτικού φορέα προβολής των Ολυμπιακών στην Αμερική, το τραγούδι του Guarino Sabate εγκρίθηκε.