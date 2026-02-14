Σεξουαλικές επιθέσεις και κακοποιητική συμπεριφορά: Τα σκάνδαλα πίσω από τους αθλητές που κέρδισαν χρυσό μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026

Αντιδράσεις έχουν προκληθεί για το χρυσό μετάλλιο των Λόρενς Φουρνιέ Μπόντρι και Γκιγιόμ Σιζερόν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

H Λόρενς Φουρνιέ Μπόντρι και ο Γκιγιόμ Σιζερόν, κατάφεραν να κερδίσουν το χρυσό μετάλλιο στο καλλιτεχνικό πατινάζ, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ιταλία. Κι ενώ αυτό θα ήταν ένα ευχάριστο γεγονός, (για τους ίδιους είναι σίγουρα, για τον υπόλοιπο κόσμο όχι) αντ’ αυτού υπήρξαν αντιδράσεις. Ο λόγος; Τα ονόματα των δύο αθλητών έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα.

Αρχικά, το δίδυμο από την Γαλλία, κατέκτησε την πρώτη θέση με ελάχιστη διαφορά από τους Αμερικανούς Μάντισον Τσοκ και Έβαν Μπέιτς (τρεις φορές παγκόσμιοι πρωταθλητές), που παρουσίασαν μία, ομολογουμένως, άψογη εκτέλεση. Μάλιστα, το επίτευγμα των Λόρενς Μπόντρι και Γκιγιόμ Σιζερόν είναι μεγάλο, κυρίως γιατί η σύμπραξή τους ξεκίνησε πρόσφατα - λιγότερο από έναν χρόνο.

Κι αυτή η σύμπραξη έγινε αναγκαστικά, αφού ο πρώην παρτενέρ της Λόρενς Μπόντρι, Νικολάι Σόρενσεν, κατηγορήθηκε για σεξουαλικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα το 2012. Η πρώτη αφορούσε Αμερικανίδα προπονήτρια και η δεύτερη πρώην αθλήτρια, ωστόσο και τις δύο τις αρνήθηκε. Όπως γράφει ο Guardian, ο Νικολάι Σόρενσεν τιμωρήθηκε το 2024 από την καναδική ομοσπονδία παγοδρομίας με αποκλεισμό έξι ετών, ωστόσο έναν χρόνο αργότερα η τιμωρία ανετράπη το 2025, για τυπικούς λόγους που αφορούσαν ζητήματα δικαιοδοσίας.

Με τη σειρά της, η Λόρενς Μπόντρι υπερασπίστηκε δημόσια τον πρώην παρτενέρ της, που ξεκίνησαν να αγωνίζονται μαζί το 2012 και έγιναν ζευγάρι έναν χρόνο αργότερα. Στη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «Glitter & Gold», η ίδια δήλωσε ότι ένιωσε «παράπλευρη απώλεια» της υπόθεσης. «Όταν αποφάσισαν να τον θέσουν σε αναστολή, αυτό σήμαινε ότι η καριέρα του είχε τελειώσει, κάτι που σήμαινε ότι και η δική μου καριέρα είχε τελειώσει. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο, γιατί δεν αφορούσε μόνο το πατινάζ, αλλά την ακεραιότητά μου και τη δική του. Γνωρίζω τον σύντροφό μου 100%. Και σταθήκαμε δυνατοί μαζί».

Από την άλλη, ο τωρινός της παρτενέρ, Γκιγιόμ Σιζερόν βρέθηκε αντιμέτωπος με καταγγελία για κακοποιητική συμπεριφορά από την πρώην συναθλήτριά του. Συγκεκριμένα, κατηγορήθηκε για ανάρμοστη και ελεγκτική συμπεριφορά από τη Γαλλίδα Γκαμπριέλα Παπαδάκη, με την οποία αγωνιζόταν από την ηλικία των 10 ετών. Το 2022 κατέκτησαν, μάλιστα, και το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο.

Ωστόσο, σε απομνημονεύματα που κυκλοφόρησαν τον περασμένο μήνα στη Γαλλία με τίτλο «So as Not to Disappear», η Παπαδάκη περιγράφει τον Σιζερόν ως «συχνά ελεγκτικό, απαιτητικό και επικριτικό» και αναφέρει ότι αρνήθηκε να προπονηθεί μαζί του χωρίς την παρουσία προπονητή. Τον κατηγορεί για «ανατριχιαστική ψυχρότητα» και σημειώνει ότι ήταν τρομοκρατημένη στην ιδέα να βρεθεί μόνη μαζί του».

Ο Σιζερόν αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και έκανε λόγο για προσπάθεια να σπιλωθεί το όνομα του. Η Παπαδάκη, η οποία αποσύρθηκε από την ενεργό δράση τον Δεκέμβριο του 2024, απομακρύνθηκε τον περασμένο μήνα από ρόλο σχολιάστριας στο αμερικανικό δίκτυο NBC, μετά την κυκλοφορία του βιβλίου. Το δίκτυο ανέφερε ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν μπορούσε να διασφαλίσει πως ο σχολιασμός της θα ήταν «απαλλαγμένος από μεροληψία».

Όλα αυτά πάντως έχουν δημιουργήσει ένα βαρύ και αμήχανο κλίμα στην Ιταλία, όπου διεξάγονται οι αγώνες. Στο Μιλάνο, οι δύο αθλητές επιχείρησαν να αποφύγουν ερωτήσεις σχετικά με τις διαμάχες, δηλώνοντας ότι επιθυμούν να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο πατινάζ τους. Ωστόσο, η γυναίκα που κατήγγειλε τον Σόρενσεν για σεξουαλική επίθεση ανέφερε σε δήλωσή της στο Canadian Press ότι η δημόσια υπεράσπισή του από τη Λόρενς Μπόντρι καλλιεργεί «ένα επικίνδυνο περιβάλλον για αθλητές που χρειάζεται να καταγγείλουν κακοποίηση, ενισχύοντας περαιτέρω την κουλτούρα σιωπής στο καλλιτεχνικό πατινάζ».

Την ίδια στιγμή, οι Μάντισον Τσοκ και Έβαν Μπέιτς, που συμμετέχουν στους τέταρτους Ολυμπιακούς Αγώνες της καριέρας τους και παντρεύτηκαν το 2024, δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους μετά το αποτέλεσμα, το οποίο η Τσοκ χαρακτήρισε «γλυκόπικρο». Οι ίδιοι, όπως και πολλοί παρατηρητές, θεώρησαν ότι το δυναμικό τους πρόγραμμα πάνω σε διασκευή του «Paint It Black» των Rolling Stones άξιζε το χρυσό μετάλλιο.