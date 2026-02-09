Η Φραντσέσκα Λολομπριτζίντα κατέκτησε το χρυσό στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026 και έδωσε συνέντευξη αγκαλιά με τον γιο της

«Αυτό το μετάλλιο είναι για μένα, για όσους πίστεψαν σε μένα, αλλά και για εκείνους που έλεγαν “ίσως να μην τα καταφέρει”, γιατί μου έδωσαν τη δύναμη να αποδείξω το αντίθετο»

Η Ιταλίδα αθλήτρια στο πατινάζ ταχύτητας, Φραντσέσκα Λολομπριτζίντα, «έσπασε» το ολυμπιακό ρεκόρ στα 3.000 μέτρα πατινάζ ταχύτητας γυναικών, κατακτώντας το πρώτο της χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνου-Κορτίνα 2026. Αγωνιζόμενη για τέταρτη φορά σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, η Φραντσέσκα Λολομπριτζίντα γιόρτασε τα 35α γενέθλιά της εξασφαλίζοντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο για τη διοργανώτρια χώρα στους Αγώνες με 3 λεπτά και 54,28 δευτερόλεπτα, 2,65 δευτερόλεπτα γρηγορότερα από το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειώσει η Ιρένε Σούτεν από την Ολλανδία στο Πεκίνο πριν από 4 χρόνια.

H Φραντσέσκα πήρε χρυσό μετάλλιο, έκανε ρεκόρ στο άθλημά της, αλλά κυρίως απέδειξε σε όσους δεν έχουν πειστεί ακόμα, πως μπορείς να είναι μητέρα και πρωταθλήτρια. Και βασικά, αυτή ήταν η κύρια επιθυμία της. Το 2023, η καριέρα της είχε σταματήσει λόγω μιας συγκεκριμένης επιλογής της, όχι λόγω κάποιου πισωγυρίσματος. Συγκεκριμένα, έκανε ένα σχεδόν ένα διετές διάλειμμα από το άθλημά της λόγω μητρότητας το 2022-2023, μετά το οποίο επέστρεψε στους αγώνες με μεγάλη επιτυχία και αποφάσισε να παίρνει τον γιο της σε σχεδόν όλους τους αγώνες, παντού στον κόσμο. Έκτοτε, αυτοπροσδιορίζεται ως «αθλήτρια και μητέρα».

FRANCESCA COSA HAI FATTOOOOOO?!



ORO IN CASA.

CON RECORD OLIMPICO.



Lollobrigida trionfa così nei 3000m del pattinaggio di velocità pic.twitter.com/Ltk5TAr8sb — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 7, 2026

Αυτό είναι το 4ο Ολυμπιακό μετάλλιο της Φραντσέσκα Λολομπριτζίντα, αλλά το πρώτο χρυσό. Κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στο πατινάζ ταχύτητας 3.000 μέτρων και το χάλκινο στο αγώνισμα μαζικής εκκίνησης γυναικών πριν από τέσσερα χρόνια στο Πεκίνο. Κατά τη διάρκεια δήλωσής της για το γερμανικό τηλεοπτικό κανάλι RTL, κράτησε στην αγκαλιά της τον τρίχρονο γιο της Τόμας, ο οποίος ήθελε να παίξει μαζί της, προβάλλοντας στον χώρο του αθλητισμού μια εικόνα που δεν βλέπουμε συχνά μπροστά στις κάμερες, αλλά τόσο ανθρώπινη. Μια μάνα και ένα παιδί. Μια μάνα που μόλις κέρδισε χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, έχοντας μαζί το παιδί της.

NEW: Italian speed skater Francesca Lollobrigida wins gold at the Olympics, son steals the show during post race interview.



Lollobrigida won gold in the women’s 3,000-meter race on her 35th birthday.



“The message I want to show is I didn’t choose between a family, being a mom… pic.twitter.com/2W3AU8Bb6T — Collin Rugg (@CollinRugg) February 8, 2026

«Η οικογένειά μου ήταν εδώ και με έβλεπε και αυτό είναι απίστευτο, γιατί είμαστε στην Ιταλία. Είναι το όνειρο του ονείρου μου», δήλωσε μετά τον αγώνα. «Δεν ήταν καθόλου εύκολο να συνδυάσω τον ρόλο της μαμάς με εκείνον της αθλήτριας», συνέχισε. «Αυτό το μετάλλιο είναι για μένα, για όσους πίστεψαν σε μένα, αλλά και για εκείνους που έλεγαν “ίσως να μην τα καταφέρει”, γιατί μου έδωσαν τη δύναμη να αποδείξω το αντίθετο». Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, η Ιταλίδα πρωταθλήτρια είχε σκεφτεί να αποσυρθεί. Χθες, αποθεώθηκε ξανά.

