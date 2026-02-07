Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Εντυπωσιακή τελετή έναρξης με Μαράια Κάρεϊ, Αντρέα Μποτσέλι και κοστούμια Giorgio Armani

Η λαμπερή τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε παράλληλα σε τέσσερις πόλεις, ενώ για πρώτη φορά άναψαν δύο Ολυμπιακοί βωμοί.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα 2026 άνοιξαν επίσημα με μια εντυπωσιακή και πολυεπίπεδη τελετή έναρξης, η οποία εκτυλίχθηκε ταυτόχρονα σε τέσσερις διαφορετικές ιταλικές τοποθεσίες, εγκαινιάζοντας ένα νέο μοντέλο διοργάνωσης για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Κεντρική σκηνή της βραδιάς ήταν το εμβληματικό στάδιο Σαν Σίρο στο Μιλάνο, ενώ η δράση απλωνόταν ζωντανά και στην Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο, το Λιβίνιο και το Πρεντάτσο, συνδέοντας σε πραγματικό χρόνο βουνό και πόλη σε μία ενιαία αφήγηση. Παρά τις ανησυχίες και τις τεχνικές προκλήσεις μιας τελετής σε πολλαπλά σημεία, η παραγωγή εξελίχθηκε ομαλά, προσφέροντας θεαματικές εικόνες και χωρίς σοβαρά οργανωτικά προβλήματα, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της Ιταλίας να διαχειριστεί ένα τόσο σύνθετο εγχείρημα.

Στο Σαν Σίρο, η βραδιά κορυφώθηκε όταν ο Ιταλός τενόρος Αντρέα Μποτσέλι ερμήνευσε με ένταση το «Nessun Dorma», την ώρα που η φλόγα έμπαινε στο στάδιο, δημιουργώντας μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της τελετής. Την καλλιτεχνική παλέτα συμπλήρωσε η Αμερικανίδα σταρ Μαράια Κάρεϊ, η οποία εμφανίστηκε με ένα αστραφτερό λευκό φόρεμα και ξεσήκωσε το κοινό με μια εντυπωσιακή διασκευή του κλασικού ιταλικού τραγουδιού «Volare». Στις χορογραφημένες ενότητες της παράστασης, ο δημιουργικός διευθυντής Μάρκο Μπαλίχ ανέπτυξε το κεντρικό μοτίβο της «αρμονίας» – έννοιας που, όπως εξήγησε, συμβολίζει την ένωση, τη σύνδεση και τη συμφωνία μεταξύ εδαφών, ανθρώπων και αξιών μέσα σε ένα κοινό όραμα. Ανάμεσα στα θεματικά μέρη ξεχώρισαν η «Ιταλική ομορφιά» και η «φαντασία», με ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον εμβληματικό σχεδιαστή μόδας Τζιόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2025 σε ηλικία 91 ετών.

Για πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων άναψαν δύο Ολυμπιακοί βωμοί, ένας στο Μιλάνο και ένας στην Κορτίνα, υπογραμμίζοντας τον «διπολικό» χαρακτήρα της διοργάνωσης και τον ρόλο της ορεινής Ιταλίας στη φετινή έκδοση των Αγώνων. Η Ολυμπιακή φλόγα είχε προηγουμένως περάσει από το Αρχο ντέλα Πάτσε στο Μιλάνο και την Πιάτσα Ντιμπόνα στην Κορτίνα, προτού καταλήξει στους δύο βωμούς, σε μια τελετουργία που στόχευε να αναδείξει τη συνέχεια ανάμεσα στην αστική και τη φυσική τοπογραφία της χώρας. Στο πλαίσιο της τελικής χορευτικής ενότητας, μια νεαρή κοπέλα και μια φιγούρα αστροναύτη ταξίδεψαν – σε επίπεδο αφήγησης – μέσα σε ένα συμβολικό ηλιακό σύστημα, με τους χορευτές να αναπαριστούν αστέρια και πλανήτες, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας για το μέλλον.

Η παρέλαση των αθλητών, που μοιράστηκε ανάμεσα στις τέσσερις τοποθεσίες, ολοκληρώθηκε με έντονη συγκίνηση όταν η ιταλική αποστολή εμφανίστηκε τελευταία, αποσπώντας εκρηκτικές επευφημίες τόσο στο Σαν Σίρο όσο και στους υπόλοιπους χώρους. Εκτός από τους διοργανωτές, ιδιαίτερα θερμή υποδοχή είχαν οι Ουκρανοί αθλητές, σε μια στιγμή με σαφές πολιτικό και συναισθηματικό φορτίο, καθώς και η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, που χειροκροτήθηκε έντονα από το κοινό. Για τη Μεγάλη Βρετανία, η πατινέρ Λίλα Φίαρ είχε την τιμή να κρατήσει τη σημαία στο Μιλάνο, ενώ ο αθλητής του μπομπσλέι Μπραντ Χολ ήταν σημαιοφόρος στην Κορτίνα, σε μια πρωτότυπη «διπλή» εκπροσώπηση.

Στην άλλη όψη της βραδιάς, οι πολιτικές εντάσεις δεν έλειψαν. Όταν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντι. Βανς εμφανίστηκε στη γιγαντοοθόνη του σταδίου, ακούστηκαν εμφανείς αποδοκιμασίες και σφυρίγματα από μέρος του κοινού, πριν ο ήχος των γηπέδων καλυφθεί και πάλι από χειροκροτήματα κατά την προβολή της ομάδας των ΗΠΑ. Αντίστοιχα, αρνητικές αντιδράσεις καταγράφηκαν και κατά την εμφάνιση των ομάδων του Ισραήλ και της Γεωργίας, στοιχείο που υπενθύμισε ότι, παρά τον εορταστικό χαρακτήρα, οι διεθνείς εντάσεις διαπερνούν ακόμη και τη σκηνή των Ολυμπιακών.

Σε επίπεδο δηλώσεων, ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής Τζοβάνι Μαλαγκό μίλησε για «ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα» και τόνισε ότι ο συντονισμός τόσων πολλών διαφορετικών φορέων για την επίτευξη ενός κοινού στόχου αποτελεί απόδειξη της ικανότητας της Ιταλίας να φέρει εις πέρας ένα τόσο σύνθετο έργο. «Ποτέ δεν ήμουν τόσο περήφανος που είμαι Ιταλός όσο απόψε», υπογράμμισε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι Αγώνες θα ενώσουν τη χώρα ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων. Παράλληλα, ήδη από τις προηγούμενες ημέρες είχαν ξεκινήσει αγωνίσματα όπως το κέρλινγκ, το καλλιτεχνικό πατινάζ και το χόκεϊ επί πάγου, με τα πρώτα πέντε χρυσά μετάλλια να είναι προγραμματισμένο να απονεμηθούν το Σάββατο, σηματοδοτώντας την ουσιαστική έναρξη της αγωνιστικής δράσης.

Την επίσημη κήρυξη της έναρξης των Αγώνων έκανε η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Κίρστι Κόβεντρι, η οποία έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα στην ηγεσία της ΔΟΕ και, αντίστοιχα, η πρώτη γυναίκα που ανοίγει επίσημα Ολυμπιακούς Αγώνες. Στην ομιλία της απευθύνθηκε άμεσα στους αθλητές, μιλώντας για χρόνια δουλειάς, θυσίες και ξημερώματα που οδηγούν σε αυτή τη μοναδική στιγμή, και υπενθύμισε ότι οι Αγώνες μάς δείχνουν «το καλύτερο κομμάτι του εαυτού μας», ενθαρρύνοντάς μας να είμαστε γενναίοι, ευγενικοί και να σηκωνόμαστε ξανά μετά από κάθε πτώση. Τόνισε ότι το πνεύμα των Ολυμπιακών ξεπερνά τον αθλητισμό και συνδέεται με αυτό που μας κάνει ανθρώπους, καλώντας το κοινό και τους αθλητές να ζήσουν αυτές τις ημέρες ως υπενθύμιση ότι μπορούμε να γίνουμε «οι καλύτεροι που μπορούμε, μαζί».