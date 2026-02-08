Οι μαμάδες θριαμβεύουν: Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες γράφουν ιστορία με αριθμό-ρεκόρ αθλητριών που επέστρεψαν μετά τη γέννα

H μητρότητα και o πρωταθλητισμός «συναντιούνται» στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, με αθλήτριες όπως η Ελάνα Μάγιερς Τέιλορ, η Κάσι Σάρπ και η Κέιλι Χάμφρις να ισορροπούν ανάμεσα σε οικογενειακές και αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα φέτος, πολλές κορυφαίες αθλήτριες αποδεικνύουν ότι το να είσαι μητέρα και πρωταθλήτρια μπορούν να συνδυαστούν αρμονικά, με τις περισσότερες να παίρνουν μαζί τους τα παιδιά τους στους αγώνες, αλλά και στις προπονήσεις τους. Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που βλέπουμε τόσες πολλές μητέρες στη συγκεκριμένη διοργάνωση, με μερικές από αυτές να έχουν γεννήσει λίγο καιρό πριν ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στις ιταλικές πίστες.

Στον χώρο του bobsleigh, η Ελάνα Μάγιερς Τέιλορ από τις ΗΠΑ κυνηγά το έκτο Ολυμπιακό της μετάλλιο έχοντας δίπλα της τους γιους της, Νίκo και Νόα, που γεννήθηκαν πρόωρα και πέρασαν τις πρώτες τους μέρες στη μονάδα νεογνών. Ο Νίκο διαγνώστηκε αργότερα με σύνδρομο Down, ενώ και και τα δύο παιδιά της είναι κωφά, γεγονός που έκανε την ανατροφή τους ιδιαίτερα απαιτητική.

Η Μάγιερς Τέιλορ έχει αφιερώσει τη φετινή συμμετοχή της σε όλες τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες. Επιπλέον, η συνάθλήτριά της, Κέιλι Χάμφρις, τρεις φορές χρυσή Ολυμπιονίκης, επέστρεψε μετά από μία διακοπή ενός έτους προκειμένου να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί, δηλώνοντας ότι η μητρότητα την έκανε να αισθάνεται ότι έχει υπερδυνάμεις, καθώς έμαθε να λειτουργεί και να αγωνίζεται έχοντας κοιμηθεί και ξεκουραστεί ελάχιστα.

